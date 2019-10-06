Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко

Фото: Предоставлено Людмилой Питомец

30-летняя Людмила Питомец из Днепропетровской области имеет педагогическое образование и 7 лет работы в сфере культуры. В 2014 году девушка вышла замуж за бедуина и переехала жить в Марокко. Сейчас она с мужем и их 3-летней дочерью живут среди бедуинов в городе Dakhla. Сам город находится на полуострове, где пустыня встречается с трех сторон с Атлантическим океаном.

"В школе мечтала учиться в медицинском университете на врача, как мама. Активно готовилась, ходила на дополнительные занятия по химии. Однако мой аттестат портили низкие оценки по английскому языку. Я попросила найти мне репетитора. А после окончания школы поняла, что не знаю ничего кроме английского. Настолько я его полюбила, углубилась в изучение культуры, - рассказывает Gazeta.ua Людмила, - С тех пор и начала интересоваться другими народами и языками. Поняла, что, наверное, не могу жить в Украине. Однако не знала куда поеду. И даже не могла подумать, что английский язык за рубежом мне не понадобится".

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6 лет назад Людмиле написал парень в социальной сети. Он поспорил с другом, что изучит русский язык за 2 месяца. Ему надо было поговорить с кем-то и если его поймут, то он выигрывает спор.

"Он учил русский язык по переводчику, поскольку тогда не были еще распространены различные марафоны и видео. Его было очень трудно понять, но я пыталась помочь. Спор парень выиграл. И мы с ним продолжили переписываться, звонить друг другу. Я влюбилась в его голос. Дома он работал на радио, - вспоминает Людмила, - Через месяц общения он предложил пожениться. Через два месяца я летела к нему".

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец В стлици девушки могут носить футболки и штаны и не покрывать голову, но в пустыне все носят длинные платья и хиджаб

Парень дал Людмиле все документы для оформления приглашения в Марокко, прислал билеты и деньги. Приехать ему в Украине оказалось труднее.

Чтобы получить разрешение на брак в Марокко, подавали документы в суд. Надо было свидетельство о рождении Людмилы, где были указаны имена родителей. Также предоставляла справку о крещении. Оказывается, мусульманам можно жениться только на христианка и еврейках, но запрещено на буддистках или атеистках. Все документы переводили на французский и арабский языки. Дополнительно попросили сдать анализы и оформить справку о состоянии здоровья.

Замуж вышла на второй месяц после знакомства, однако родные поначалу не поддержали решение о браке и переезде

"Через две недели нам сообщили, что документы подходят и можно жениться. У меня еще было собеседование с судьей, который спрашивал меня что я думаю о мусульманстве, о моих отношениях с мужем. Некоторые вопросы казались довольно интимными. Ну какая была ему разница, целовались мы с мужем или нет? - рассказывает Людмила, - У меня была туристическая виза на месяц. Пока решили все вопросы с разрешением, уже истек срок моего пребывания в стране. Пошли в местный комиссариат и нам сказали, что все-таки надо пересечь границу. И дали справку, которая позволяла задержаться на несколько дней из-за свадьбы. Утром мы оформили брак, а уже вечером муж провожал меня в аэропорт".

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Людмила отмечает, что сожалеет, что заранее не спланировала переезд, и не подготовила родных. Она никому не рассказала, что выходит замуж за араба. Родители тогда не поддержали планы девушки.

"Единая кто меня поняла, была моя подруга с работы. У меня не было никакого позитива от того, что я выхожу замуж и что меня ждет новая страна и новые возможности, - рассказывает Людмила, - Советую всем, кто планирует жить в другой стране говорить с близким о своих чувствах, делиться планами и искать позитив во всем необычном. А также до переезда продумывать, чем будете заниматься. Возможно, записаться на языковые курсы".

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Людмила рассказывает, что не стоит полностью верить и доверять родственникам-арабам. Они постоянно улыбаются, говорят комплименты. Однако 80% всего будет неправдой.

"Если посвятить себя только семье, то "пижамный период" затянется на долгие годы. Знаю женщин, которые в магазин не могут выйти без мужа. Также по жизни не надо полагаться только на мужа и семью. Только вы сами будете виноваты, что не нашли себе друзей или работу, - отмечает Людмила, - Меня сначала раздражало как одеваются здесь женщины и мужчины, какие-то другие мелочи. Но пока я не научилась принимать людей и страну такими, как они есть, у меня не получалось адаптироваться".

Советует эмигрантам заранее учить язык, искать позитив в изменениях и всем необычном и ни в коем случае не сидеть только дома

В столице Марокко культура ближе к Европе, чем другие арабские страны. Там девушки ходят в брюках и футболках, с непокрытыми головами. Большинство говорят на французском, арабском, берберском языках. Но все меняется чем дальше удаляться от больших городов. Например, на западе пустыни Сахары живут люди, которые называют себя "сахрауи". Мужчины и женщины носят длинные платья и покрывают голову и мало кто понимает английский язык. Они говорят на своем диалекте, который Людмила до сих пор не может понять. А еще там очень гостеприимные женщины, вкусная пища, которую едят только руками и очень странные песни.

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец 40 лет назад в Сахаре овощи выдавали по талонам, самые популярные продукты - рис, верблюжатина и финики

В Марокко Людмилу поразили местные хозяйки, у которых всегда порядок в доме. Они ежедневно убирают, стирают и моют посуду. Если не успеваешь, можно пригласить уборщицу за 20 евро. Женщина потратила немало усилий, чтобы приспособиться и держать квартиру в порядке. Но с появлением дочери, следить за чисто той стало сложнее.

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"Местные мужчины очень избалованы женщинами. Они носят еду и кофе им в постель. Постоянно и много готовят свежей пищи. Представляете, утром просыпается муж. А перед ним уже стоит кофе, выпечка, оливки, сыр и багет. На обед — салаты, лимонады, основное блюдо. Часов в 18 — свежий пирог, традиционный чай. А на ужин опять что-то надо готовить. Я представила, что буду целый день пропадать на кухне и начала переучивать мужа, — рассказывает Людмила, — Сначала научила есть разогретую пищу. У меня было что-то одно на завтрак и ужин. И сам муж учил готовить местные блюда, потому что украинские вообще не ест. Не по вкусу ему никакие макароны, пирожки, вообще не ест супы-борщи".

40 лет назад в Сахаре овощи можно было получить только по купонам. Их привозили раз в месяц и выделяли определенное количество на каждого из членов семьи. Самые доступные продукты: рис, финики, мясо и молоко. Любимое блюдо — рис с верблюжьим мясом. Вообще, Людмиле нравится марокканская кухня. Свекровь шеф-повар и готовит много традиционных блюд.

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец В городе Dakhla много европейских туристов, которые приезжающих на Атлантическое море и ради местных устриц

"Многое узнала о верблюжине и полюбила ее. Это диетическое мясо и отсутствует специфический запах, как у баранины или говядины. Достаточно несколько раз промыть, чтобы не было крови. В мясе вообще нет жира, потому что он собирается отдельно в горбе. Его используют в народной медицине, в лечении кашля, — рассказывает Людмила, —Также влюбилась в сочетание мяса с сухофруктами. Невероятная вкусная говядина с черносливом. Необычный вкус мяса с айвой, особенно если миндальными листочками посыпают".

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В марокканской Сахаре не купить селедки, трудно найти ароматизированный листовой черный чай. Еще арабы покупают только свежее мясо, не берут даже то, что в холодильнике лежало долго. Килограмм говядины стоит примерно 6-7 евро. Шоколадные конфеты продают поштучно. 1 дирхем (2,5 гривны) стоит 1 конфета. И местные просто не понимают как это покупать килограмм, или 200 граммов шоколадных конфет.

Местные любят верблюжье мясо, молоко и кефир. не будут покупать размороженные продукты

"Как я переехала, здесь можно было купить только ужасный черный чай в пакетиках. И только несколько лет назад нашла заварной с бергамотом. К слову украинской фирмы. Я прыгала в магазине от счастья и вдыхала его резкий аромат. Не могу пить местный зеленый чай, потому что он без ароматизаторов. Здесь поняла, что мы очень привыкли к примесям в пище, - рассказывает Людмила, - А с конфетами вообще была история. Муж на какую-то годовщину приходит и дарит мне три шоколадные конфеты. Я была оскорблена. Почему не принес коробку? Или больше? А он растерялся. Сказал, что мне же хватит к чаю и трех. И это для них нормально, они не покупают шоколада килограммами. И цветы не дарит. Просто не понимает зачем. И таких особенностей ежедневно узнавала много".

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец Девушки с европейской внешностью считаются етелоном красоты и им предлагают работу моделями или репетиторами

Город Dakhla популярный среди туристов и серферов. В городе есть завод устриц и многие европейцы приезжают в город ради них. Однако девушка отмечает, что отдых здесь не из дешевых. Гостиничный номер стоит от 50 долларов. И нет прямого рейса.

Еще одна местная особенность — дорога медицина. Местные, особенно в селе, в основном лечатся народными рецептами и сами покупают лекарства по рекомендации фармацевтов. Поскольку за прием к стоматологу надо заплатить 40 евро. Независимо от того, будет врач что-то делать или нет. 20 евро стоит консультация у семейного врача.

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"Даже арендовать квартиру не дешево. Мы платим 200 евро за двухкомнатную квартиру, при минимальной зарплате по городу в 350 евро, - рассказывает Людмила, - С коммунальных расходов платим только за свет и воду. Отопления нет, греемся камином или электрическими батареями на стенах. Популярные также колонки на газу. Причем сам газ продается в баллонах и заканчивается очень не вовремя. На еду тратим примерно столько же, сколько родственники в Украине. Однако здесь накручивают цены за того, что дополнительно привозят".

Местные обращаются к иностранцам на испанском и французском языках. Людмила объясняет это тем, что город более 100 лет было колонией Испании. Многие местные имеют двойное гражданство

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец В Марокко говорят на арабском, французском, и мало кто знает английский язык вдали от больших городов

"Уже привыкла к жизни среди бедуинов. Они меня вдохновляют. И поэтому решила вести свой блог и рассказывать об особенностях местной жизни. Эта страна меня вообще изменила. Я научилась не бежать некуда, стала спокойнее жить и видеть позитив. Научилась расслабляться, ходить в кафе, смотреть закат. И это очень классно. Здесь можно готовить три часа чай и все успеть. Просто переливать из чашки в чашку ароматный напиток, наслаждаться пенкой, запахом и чувствовать себя счастливой. Потому что твой любимый и дочь рядом, что тебя принимают таким, как ты есть. Сейчас я спокойно учу арабский и французский язык, воспитываю дочь. И уже получила предложение работать в языковом центре, и рекламировать салон. Вообще, здесь европейки эталон красоты".

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.