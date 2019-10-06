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воскресенье, 13 октября 2019 00:15

Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко
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Местные женщины постоянно поддерживают чистоту дома и готовят ежедневно новые блюда
Фото: Предоставлено Людмилой Питомец
В стлици девушки могут носить футболки и штаны и не покрывать голову, но в пустыне все носят длинные платья и хиджаб
Стоимость аренды двухкомнатной квартиры 200 евро, минимальная зарплата около 350 евро
40 лет назад в Сахаре овощи выдавали по талонам, самые популярные продукты - рис, верблюжатина и финики
В городе Dakhla много европейских туристов, которые приезжающих на Атлантическое море и ради местных устриц

30-летняя Людмила Питомец из Днепропетровской области имеет педагогическое образование и 7 лет работы в сфере культуры. В 2014 году девушка вышла замуж за бедуина и переехала жить в Марокко. Сейчас она с мужем и их 3-летней дочерью живут среди бедуинов в городе Dakhla. Сам город находится на полуострове, где пустыня встречается с трех сторон с Атлантическим океаном.

"В школе мечтала учиться в медицинском университете на врача, как мама. Активно готовилась, ходила на дополнительные занятия по химии. Однако мой аттестат портили низкие оценки по английскому языку. Я попросила найти мне репетитора. А после окончания школы поняла, что не знаю ничего кроме английского. Настолько я его полюбила, углубилась в изучение культуры, - рассказывает Gazeta.ua Людмила, - С тех пор и начала интересоваться другими народами и языками. Поняла, что, наверное, не могу жить в Украине. Однако не знала куда поеду. И даже не могла подумать, что английский язык за рубежом мне не понадобится".

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6 лет назад Людмиле написал парень в социальной сети. Он поспорил с другом, что изучит русский язык за 2 месяца. Ему надо было поговорить с кем-то и если его поймут, то он выигрывает спор.

"Он учил русский язык по переводчику, поскольку тогда не были еще распространены различные марафоны и видео. Его было очень трудно понять, но я пыталась помочь. Спор парень выиграл. И мы с ним продолжили переписываться, звонить друг другу. Я влюбилась в его голос. Дома он работал на радио, - вспоминает Людмила, - Через месяц общения он предложил пожениться. Через два месяца я летела к нему".

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
  В стлици девушки могут носить футболки и штаны и не покрывать голову, но в пустыне все носят длинные платья и хиджаб
В стлици девушки могут носить футболки и штаны и не покрывать голову, но в пустыне все носят длинные платья и хиджаб

Парень дал Людмиле все документы для оформления приглашения в Марокко, прислал билеты и деньги. Приехать ему в Украине оказалось труднее.

Чтобы получить разрешение на брак в Марокко, подавали документы в суд. Надо было свидетельство о рождении Людмилы, где были указаны имена родителей. Также предоставляла справку о крещении. Оказывается, мусульманам можно жениться только на христианка и еврейках, но запрещено на буддистках или атеистках. Все документы переводили на французский и арабский языки. Дополнительно попросили сдать анализы и оформить справку о состоянии здоровья.

Замуж вышла на второй месяц после знакомства, однако родные поначалу не поддержали решение о браке и переезде

"Через две недели нам сообщили, что документы подходят и можно жениться. У меня еще было собеседование с судьей, который спрашивал меня что я думаю о мусульманстве, о моих отношениях с мужем. Некоторые вопросы казались довольно интимными. Ну какая была ему разница, целовались мы с мужем или нет? - рассказывает Людмила, - У меня была туристическая виза на месяц. Пока решили все вопросы с разрешением, уже истек срок моего пребывания в стране. Пошли в местный комиссариат и нам сказали, что все-таки надо пересечь границу. И дали справку, которая позволяла задержаться на несколько дней из-за свадьбы. Утром мы оформили брак, а уже вечером муж провожал меня в аэропорт".

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Людмила отмечает, что сожалеет, что заранее не спланировала переезд, и не подготовила родных. Она никому не рассказала, что выходит замуж за араба. Родители тогда не поддержали планы девушки.

"Единая кто меня поняла, была моя подруга с работы. У меня не было никакого позитива от того, что я выхожу замуж и что меня ждет новая страна и новые возможности, - рассказывает Людмила, - Советую всем, кто планирует жить в другой стране говорить с близким о своих чувствах, делиться планами и искать позитив во всем необычном. А также до переезда продумывать, чем будете заниматься. Возможно, записаться на языковые курсы".

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
  Стоимость аренды двухкомнатной квартиры 200 евро, минимальная зарплата около 350 евро
Стоимость аренды двухкомнатной квартиры 200 евро, минимальная зарплата около 350 евро

Людмила рассказывает, что не стоит полностью верить и доверять родственникам-арабам. Они постоянно улыбаются, говорят комплименты. Однако 80% всего будет неправдой.

"Если посвятить себя только семье, то "пижамный период" затянется на долгие годы. Знаю женщин, которые в магазин не могут выйти без мужа. Также по жизни не надо полагаться только на мужа и семью. Только вы сами будете виноваты, что не нашли себе друзей или работу, - отмечает Людмила, - Меня сначала раздражало как одеваются здесь женщины и мужчины, какие-то другие мелочи. Но пока я не научилась принимать людей и страну такими, как они есть, у меня не получалось адаптироваться".

Советует эмигрантам заранее учить язык, искать позитив в изменениях и всем необычном и ни в коем случае не сидеть только дома

В столице Марокко культура ближе к Европе, чем другие арабские страны. Там девушки ходят в брюках и футболках, с непокрытыми головами. Большинство говорят на французском, арабском, берберском языках. Но все меняется чем дальше удаляться от больших городов. Например, на западе пустыни Сахары живут люди, которые называют себя "сахрауи". Мужчины и женщины носят длинные платья и покрывают голову и мало кто понимает английский язык. Они говорят на своем диалекте, который Людмила до сих пор не может понять. А еще там очень гостеприимные женщины, вкусная пища, которую едят только руками и очень странные песни.

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
  40 лет назад в Сахаре овощи выдавали по талонам, самые популярные продукты - рис, верблюжатина и финики
40 лет назад в Сахаре овощи выдавали по талонам, самые популярные продукты - рис, верблюжатина и финики

В Марокко Людмилу поразили местные хозяйки, у которых всегда порядок в доме. Они ежедневно убирают, стирают и моют посуду. Если не успеваешь, можно пригласить уборщицу за 20 евро. Женщина потратила немало усилий, чтобы приспособиться и держать квартиру в порядке. Но с появлением дочери, следить за чисто той стало сложнее.

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"Местные мужчины очень избалованы женщинами. Они носят еду и кофе им в постель. Постоянно и много готовят свежей пищи. Представляете, утром просыпается муж. А перед ним уже стоит кофе, выпечка, оливки, сыр и багет. На обед — салаты, лимонады, основное блюдо. Часов в 18 — свежий пирог, традиционный чай. А на ужин опять что-то надо готовить. Я представила, что буду целый день пропадать на кухне и начала переучивать мужа, — рассказывает Людмила, — Сначала научила есть разогретую пищу. У меня было что-то одно на завтрак и ужин. И сам муж учил готовить местные блюда, потому что украинские вообще не ест. Не по вкусу ему никакие макароны, пирожки, вообще не ест супы-борщи".

40 лет назад в Сахаре овощи можно было получить только по купонам. Их привозили раз в месяц и выделяли определенное количество на каждого из членов семьи. Самые доступные продукты: рис, финики, мясо и молоко. Любимое блюдо — рис с верблюжьим мясом. Вообще, Людмиле нравится марокканская кухня. Свекровь шеф-повар и готовит много традиционных блюд.

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
  В городе Dakhla много европейских туристов, которые приезжающих на Атлантическое море и ради местных устриц
В городе Dakhla много европейских туристов, которые приезжающих на Атлантическое море и ради местных устриц

"Многое узнала о верблюжине и полюбила ее. Это диетическое мясо и отсутствует специфический запах, как у баранины или говядины. Достаточно несколько раз промыть, чтобы не было крови. В мясе вообще нет жира, потому что он собирается отдельно в горбе. Его используют в народной медицине, в лечении кашля, — рассказывает Людмила, —Также влюбилась в сочетание мяса с сухофруктами. Невероятная вкусная говядина с черносливом. Необычный вкус мяса с айвой, особенно если миндальными листочками посыпают".

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В марокканской Сахаре не купить селедки, трудно найти ароматизированный листовой черный чай. Еще арабы покупают только свежее мясо, не берут даже то, что в холодильнике лежало долго. Килограмм говядины стоит примерно 6-7 евро. Шоколадные конфеты продают поштучно. 1 дирхем (2,5 гривны) стоит 1 конфета. И местные просто не понимают как это покупать килограмм, или 200 граммов шоколадных конфет.

Местные любят верблюжье мясо, молоко и кефир. не будут покупать размороженные продукты

"Как я переехала, здесь можно было купить только ужасный черный чай в пакетиках. И только несколько лет назад нашла заварной с бергамотом. К слову украинской фирмы. Я прыгала в магазине от счастья и вдыхала его резкий аромат. Не могу пить местный зеленый чай, потому что он без ароматизаторов. Здесь поняла, что мы очень привыкли к примесям в пище, - рассказывает Людмила, - А с конфетами вообще была история. Муж на какую-то годовщину приходит и дарит мне три шоколадные конфеты. Я была оскорблена. Почему не принес коробку? Или больше? А он растерялся. Сказал, что мне же хватит к чаю и трех. И это для них нормально, они не покупают шоколада килограммами. И цветы не дарит. Просто не понимает зачем. И таких особенностей ежедневно узнавала много".

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
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Девушки с европейской внешностью считаются етелоном красоты и им предлагают работу моделями или репетиторами

Город Dakhla популярный среди туристов и серферов. В городе есть завод устриц и многие европейцы приезжают в город ради них. Однако девушка отмечает, что отдых здесь не из дешевых. Гостиничный номер стоит от 50 долларов. И нет прямого рейса.

Еще одна местная особенность — дорога медицина. Местные, особенно в селе, в основном лечатся народными рецептами и сами покупают лекарства по рекомендации фармацевтов. Поскольку за прием к стоматологу надо заплатить 40 евро. Независимо от того, будет врач что-то делать или нет. 20 евро стоит консультация у семейного врача.

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"Даже арендовать квартиру не дешево. Мы платим 200 евро за двухкомнатную квартиру, при минимальной зарплате по городу в 350 евро, - рассказывает Людмила, - С коммунальных расходов платим только за свет и воду. Отопления нет, греемся камином или электрическими батареями на стенах. Популярные также колонки на газу. Причем сам газ продается в баллонах и заканчивается очень не вовремя. На еду тратим примерно столько же, сколько родственники в Украине. Однако здесь накручивают цены за того, что дополнительно привозят".

Местные обращаются к иностранцам на испанском и французском языках. Людмила объясняет это тем, что город более 100 лет было колонией Испании. Многие местные имеют двойное гражданство

Автор: Предоставлено Людмилой Питомец
  В Марокко говорят на арабском, французском, и мало кто знает английский язык вдали от больших городов
В Марокко говорят на арабском, французском, и мало кто знает английский язык вдали от больших городов

"Уже привыкла к жизни среди бедуинов. Они меня вдохновляют. И поэтому решила вести свой блог и рассказывать об особенностях местной жизни. Эта страна меня вообще изменила. Я научилась не бежать некуда, стала спокойнее жить и видеть позитив. Научилась расслабляться, ходить в кафе, смотреть закат. И это очень классно. Здесь можно готовить три часа чай и все успеть. Просто переливать из чашки в чашку ароматный напиток, наслаждаться пенкой, запахом и чувствовать себя счастливой. Потому что твой любимый и дочь рядом, что тебя принимают таким, как ты есть. Сейчас я спокойно учу арабский и французский язык, воспитываю дочь. И уже получила предложение работать в языковом центре, и рекламировать салон. Вообще, здесь европейки эталон красоты".

Иранцы любят приходить в гости друг к другу. Могут зайти неожиданно. Но если пригласили на обед, ждите 2 часа раньше. Так показывают, что они пришли не ради еды. С собой берут минимум 1 кг сладостей, которые затем вместе с хозяевами едят с чаем.

Автор: Анна Деревянко
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