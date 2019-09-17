Украинка рассказала, как работать стюардессой и жить в Объединенных Арабских Эмиратах

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Чтобы устроиться работать стюардессой в международную компанию, надо хорошо знать английский язык, иметь рост 160-175 см и пройти несколько туров собеседований. Красивый вид и модельные параметры - обязательное условие в работе. Для сотрудников авиа компании есть льготные билеты, однако билет могут продать за полную цену клиенту, если рейс переполнен и придется ждать другого рейса.

Украинка Анна Поверенная живёт в Абу-Даби и уже 2 года работает стюардессой в авиакомпании Etihad. Она рассказала больше о профессии, о распространенных мифах о стюардессах, пишут на ресурсе gloss.ua.

Как начать работать стюардессой

В 18 лет я училась на втором курсе Кировоградской летной академии и проходила практику в аэропорту Симферополя. Загорелась самолетами, небом, и в том же году устроилась работать на check-in в Аэропорт Борисполь. Для этого перешла на удаленное обучение в университете. Через три года Air Emirates объявили о том, что начинают полеты в Украину, и я устроилась у них работать наземным персоналом. Но через полгода сбили самолет над Донецком: компания сразу прекратила полеты в Украину и через какое-то время весь наш украинский офис уволили.

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Тогда был кризис в стране и было понятно, что нужно попробовать найти работу за границей. К тому же в Украине конкурс на место стюардессы просто невероятный. Чтобы попасть на дни отбора Assessment Days, на которых компании набирают себе сотрудников, нужно пройти предварительный конкурс, и только потом тебя могут пригласить на основной отбор. И даже после этого отсева на Assesment Days приходят по 250 - 300 девочек модельной внешности с хорошим знанием английского и огромными амбициями: конкуренция очень высокая. Поэтому я подавалась в компанию Etihad в Амстердаме. Там конкурс был намного меньше.

Автор: gloss.ua Если рейс длится более 5 часов, экипажа дают один день выходного в том городе, куда прилетел самолет

Сначала я сдала довольно легкий тест на английский. Тех, кто его успешно прошел, разбивали на группы по 7 человек, где участники обсуждали самые разные вопросы. А рекрутеры в это время смотрели на то, кто как себя ведёт — кто не умеет себя сдерживать, кто закрывается в себе, а кто наоборот умеет слушать и спокойно аргументировать свою точку зрения.

Потом были личные собеседования, где могли задать совершенно неожиданные вопросы, например, с кем из исторических личностей вы хотели бы поужинать. Отвечать нужно было сразу, и я сказала, что хочу поужинать с первым президентом независимой Украины, всё равно ведь принимали экзамен не украинцы и они даже не знали, о ком я. Ну это и правда было бы интересно.

Автор: gloss.ua Примерно 15-20% от общего количества бортпроводников мужчины

После этого мне назначили личное собеседование, где уже более предметно обсуждали рабочие и организационные вопросы. Спрашивали, готова ли я к жизни за рубежом, работала ли когда-то в интернациональных компаниях. И только после этого прислали контракт. Два месяца я провела на курсах в ОАЭ: нас учили всему, что должна делать бортпроводница, в том числе и оказывать первую помощь. После этого я сразу начала работать. И да, в стюардессы действительно берут только если вы выше 160 см и ниже 175 см. Нижней планке нужно соответствовать, чтобы доставать до полки с вещами пассажиров.

Как выглядит рабочий день стюардессы

Я надеваю свою форму, наношу косметику, проверяю наличие документов. Приезжаю в аэропорт за полтора часа до вылета. Там у нас всегда проходят обязательные брифинги, посвященные ближайшему рейсу — мы изучаем маршрут, особенности полета, какие-то обновления по безопасности. После подъема на борт я проверяю свою зону самолета, в которой буду работать — исправно ли всё, есть ли в наличии баллоны с кислородом, дефибрилляторы, маски от дыма, ну и смотрю, нет ли чего-то лишнего на борту. Если в мою зону в этом полете входит и кухня, то я проверяю наличие продуктов питания и прочих кухонных вещей.

Автор: gloss.ua Иногда может 5 дней сидеть дома между рейсами

После этого я помогаю пассажирам найти свои места и после взлета начинаю разогревать продукты, которые к нам попадают замороженными. Некоторые пассажиры думают, что я должна вынести им горячий обед сразу после того, как мы взлетели, но это невозможно.

Почему стюардессы всегда выглядят хорошо?

У нас есть целая книжечка с установками по тому, как нам нужно выглядеть — разрешенные оттенки косметики для полетов, как нужно наносить тональный крем, помаду, тушь, рисовать стрелки и так далее. Так что выглядеть хорошо — это часть нашей работы. Но у стюардесс действительно бывают проблемы с суставами из-за работы на ногах и постоянных перепадов давления. Кроме того, в салоне довольно сухой воздух, поэтому каждая стюардесса должна дополнительно следить за состоянием кожи. К тому же, в небе мы подвержены влиянию радиации, особенно когда долго летишь через океан. Если уровень радиации, которую мы получили, превышает допустимую норму, мне меняют график и ставят только непродолжительные перелеты.

Автор: gloss.ua В стюардесс бывают проблемы с суставами из-за работы на ногах и постоянных перепадов давления.

Есть распространенный миф, что стюардессы хорошо и молодо выглядят из-за особенного воздуха в самолёте. Это чушь. В этом воздухе часто не хватает кислорода и из-за кислородной голодовки клетки организма только быстрее отмирают. Кроме того, постоянные смены часовых поясов приводят к тому, что мы быстрее устаем и иногда не понимаем, который час за окном, что тоже сказывается на здоровье.

Почему мужчин-бортпроводников меньше?

Мне кажется, что это связано со стереотипами о сервисе. Когда представляешь пятизвездочный сервис, то чаще представляешь себе женщину, ведь она хранительница очага и так далее. В рекламе показывают, допустим, стюардессу, которая укрывает ребёнка, уснувшего в самолёте. Это выглядит мило. А если показать стюарда в той же ситуации, то это тоже будет выглядеть мило, но продаст меньше билетов. Хотя у нас в компании есть много мужчин, которые отлично справляются со своей работой. Примерно 15-20% от общего количества бортпроводников.

Привилегии для бортпроводников

У нас есть два типа скидок: 90% и 50% от стоимости билетов без учета налогов и сборов. В первом случае твоё место не подтверждено, и если в самолете не окажется свободного места, то у нас есть выбор — либо лететь на так называемом jump seat, откидном стуле для членов экипажа самолета, на котором больше пяти часов невозможно высидеть, либо ждать следующий самолет. Во втором случае за полцены у стюардесс есть подтвержденное место в салоне, но если вдруг компания-перевозчик продаст максимальное количество билетов, то твой билет тоже могут продать кому-то за полную цену. Так что стопроцентной уверенности в льготных билетах нет никогда.

Автор: gloss.ua Без разрешения капитана, не могут говорить с пассажирами о неисправности в самолете.

Если наш рейс больше пяти часов, то компания-перевозчик обязана дать нам суточный отдых в городе, в который мы прилетели, так называемый layover. Для нас это вся Европа кроме Греции, куда из ОАЭ можно долететь быстрее. Нас селят в гостиницу и там мы уже можем сами решать, как провести этот день. Можно целый день проспать, можно прогуляться по городу. Таким образом за два года работы я побывала практически во всех уголках мира. Есть города, где layover'ы больше, чем 24 часа. Например, Торонто. По канадским законам после таких длинных перелетов, как Абу-Даби - Торонто, команде положено отдыхать больше, чем 48 часов.

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А отпуск у меня так же, как и у всех — 30 дней. Сказать, когда именно я хочу отпуск, я должна минимум за полгода. Также у меня часто бывает хорошее расписание, иногда я могу по пять дней проводить дома. До и после дальних перелетов, например, в Сидней или Лос-Анджелес, наша компания обязана дать команде по два дня отдыха. Поэтому мой молодой человек не воспринимает мою работу в штыки.

Вещи, которые раздражают в пассажирах

Мне не нравится, когда люди думают, что они цари и короли, и им плевать на окружающих. Когда путешествуешь в таком замкнутом пространстве, нужно думать о людях вокруг и действовать соответственно. Грубо говоря, если ты знаешь, что у тебя проблема с запахом ног — не снимай ты эти ботинки. Пассажиры не всегда отдают себе отчет в том, что самолёт — это не ресторан, а стюардесса — это не официантка. Если я говорю, что в меню есть только курица и свинина, то кроме этого у меня действительно ничего нет, и рыбу я на высоте 4 000 миль нигде не возьму. Раздражает, когда люди постоянно нажимают кнопку вызова стюардессы, которая в принципе задумана для экстренных случаев и просят какую-то мелочь.

Автор: gloss.ua В стюардесс 90% и 50% скидки на билеты, если они хотят улететь куда-то в отпуске

Я обожаю летать в Японию, потому что японцы очень вежливые и думают об окружающих. Они пытаются минимизировать любой дискомфорт даже для персонала, который летит с ними.

О чём не могут говорить стюардессы

Мы можем разговаривать с пассажирами, но у нас есть темы-табу. Все мы, конечно, стараемся не говорить о политике, религии, личных вещах, ведь никогда не знаешь, каких убеждений придерживается пассажир. Мы действительно не можем говорить о поломках и неисправностях в самолёте. Если мы видим что-то необычное за бортом или внутри, или же слышим неприятный запах — мы должны сообщить об этом капитану самолёта и он уже примет решение, стоит ли эта информация того, чтобы о ней докладывать пассажирам.

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Если мы видим, что пассажир боится летать, то чаще всего мы разговариваем с ними, отвлекаем от переживаний. Спрашиваем, куда и откуда они летят, что-то сами можем рассказать.

Страшилки от бортпроводниц

Как и у многих профессий у нас тоже есть свои профессиональные байки и страшилки. Некоторые кажутся правдоподобными, некоторые — просто сказки. Уже и не припомню все, но вот пример такой истории. Она ходит не только в Etihad, но и вообще, наверное, во всех авиакомпаниях. У нас есть специальный отсек в самолёте, похожий на купе в поезде, где мы можем закрыться и поспать. Если рейс больше, чем 10 часов, то мы имеем право на три часа отдыха. И вот однажды в этой комнате стюардессу разбудил один из пассажиров, старик. Он пришел попросить воды. Пассажир не имел права находиться в той части самолета и стюардесса попросила его занять своё место. Когда бортпроводница принесла воду на указанное стариком место в салоне, то увидела там пожилую женщину. Услышав, что её муж попросил принести ей воды, она расплакалась. Оказалось, что он летит этим же самолетом, но в грузовом отсеке, грузом 200.

Автор: gloss.ua В стюардесс есть целая книжечка с установками по тому, как им нужно выглядеть

Есть ещё одна история о стюардессе из Азии, которая покончила с собой в одном из немецких отелей. После этого, как утверждают работники отеля, её дух тревожил и пугал постояльцев. Медиум, которого вызвали, чтобы утихомирить приведение, сказал повесить в каждой комнате отеля по одной картине с девушкой азиатской внешности. Это, как говорят, помогло. Я тоже останавливалась в этой гостинице и мне было довольно не по себе. Но ничего необычного там я не заметила.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.