Украинка рассказала, как начала сниматься в американских фильмах

Автор: Екатерина Дронова Екатерина Дронова стала актрисой в Лос-Анжелесе

Украинка Екатерина Дронова из Киева начала актерскую карьеру в Лос-Анджелесе. Снимается в фильмах, сериалах и музыкальных клипах.

В США уехала два года назад в туристическое путешествие в США. Там встретила будущего мужчину, который уговорил остаться.

"Муж работает режиссером. Предложил попробовать себя в роли актрисы. Я начала ходить на кастинги. Сначала бесплатно работала в студенческих фильмах и короткометражках, чтобы набраться опыта. Это были массовки или роли с одной-двумя фразами. Первую серьезную работу получила в триллере "Майк Бой", который снимал мужчина. Сыграла сестру главаря русской мафии. Снялась в фильме "Гулаг", где играла беженку от советского режима", - рассказывает Gazeta.ua Екатерина Дронова.

По словам украинки, начать актерскую карьеру может каждый. Режиссеры на специальных сайтах выставляют примерный возраст, параметры, особенности внешности героев. Если человек подходит по типажу может отправлять свое резюме с фотографией. Плюсом будут видео-кадры из фильмов, если снимались ранее.

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"Обычно на одну роль приходит около 300 заявок. Из них выбирают и приглашают на живой кастинг людей сто. Присылают кусок сценария со словами, который нужно выучить. Те, кто проходят, идут на повторный отбор. Там могут ставить вместе с партнерами по кадру. Смотреть гармонично смотрятся актеры в паре. Уже потом приглашают на съемки. Было такое, что пришла пробоваться на роль ковбоя. На меня посмотрели и сразу отобрали на другую роль - солдатом".

Из тех, кого утвердили на роль, костюмеры снимают параметры, чтобы подобрать костюмы. Затем назначают день съемок.

"Рабочий день обычно начинается в семь утра. Сначала всех одевают, делают макияж. Это отнимает часа два. Потом на съемочной площадке оператор смотрит, где буду стоять. Показывает, где нужно остановиться, куда и как повернуть голову. Места остановок для удобства обозначают крестиками на полу. К моменту, когда начнутся съемки может пройти часов пять. Снимать могут бесконечно. В день в среднем снимают всего четыре минуты фильма. Дольше восьми часов стараются не работать, потому что потом идет двойная ставка".

Фото: Екатерина Дронова

Работу оплачивают банковскими чеками, которые присылают на почту. Сумма гонорара зависит от того, принадлежишь к объединению актеров "SAG".

"Начинающие, которые снимаются в массовках, за восемь часов получают 90 долларов. Те, кто входят в союз, за такую же роль получают - 150 долларов. Если имеют хотя бы одно слово текста - гонорар возрастает втрое. Я вступила в союз почти сразу. Для этого делала сертификат о том, что снималась в большом фильме, и платила 3 тысячи долларов. Это выгодно, потому что даже с массовками деньги возвращаются за полгода".

"На массовки можно ходить хоть каждый день, как на обычную работу. Требований по внешности к актерам нет. Есть компания, где можно зарегистрироваться, и они ежедневно будут давать работу. На такой работе в месяц зарабатывают около 3,5 тыс. долларов. Если ходить на различные кастинги можно иметь где-то 5 тысяч в месяц. Иногда за один проект платят даже 15 тысяч гривен".

В Польше во время съемок кино работать сверхурочно - норма. За это дополнительно оплачивают от 10 до 20 процентов от главного гонорара за час. У известных актеров может быть даже 60 процентов. Потраченное время на съемки за каждым разом другое, рассказывает Gazeta.ua актер Роман Заданюк из Винницы.