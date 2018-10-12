За час человек зарабатывает на 7 литров горючего

Автор: предоставлены Антоном Угляром Антон Угляр родился в селе Оришковцы Гусятинского района на Тернопольщине. Родители более 20 лет ведут собственный бизнес. Создали гостинично-ресторанный комплекс «Орыся». После школы окончил лондонский колледж, филиал Сандерлендского университета по специальности "финансовый менеджмент". Потом - магистратуру лондонского университета Вестминстера (Политехнический институт центрального Лондона, один из старейших в Великобритании. - gazeta.ua). Учился в Вестминстерской бизнес-школе. "Работаю, чтобы поступить в аспирантуру. Хочу изучать изменения в системе управления рисками топ-5 европейских банков в результате глобального финансового кризиса". Будучи студентом, в Лондоне проработал официантом 2,5 года. Сейчас занимается финансовым консалтингом

Украинцы в Англии чувствуют себя счастливыми, потому что получают новые возможности. Человек становится увереннее, привыкает, что хорошо зарабатывает, - рассказывает 26-летний Антон Угляр.

Он 9 лет живет в Лондоне. Занимается финансовым консалтингом. Консультирует людей, которые приезжают в Великобританию. Недавно посетил родителей в селе Оришковцы Гусятинского района на Тернопольщине.

Встречаемся в кафе гостинично-туристического комплекса "Орыся" в Оришковцы. Отец Антона - владелец комплекса.

Работаю фрилансером, то есть сам на себя, - рассказывает. Говорит с заметным английским акцентом. - Мои клиенты украиноязычные, польскоязычные, русскоязычные люди, которые работают в Лондоне. К примеру, литовец имеет право работать в Англии. Но чтобы устроиться на работу, нужно иметь налоговый номер и счет в банке. Помогаю их получить. Иногда - найти место. Или сопровождаю в агентство, чтобы там взяли данные. Когда будут иметь для него вакансию, позвонят.

Чтобы устроиться на работу, нужно иметь налоговый номер и счет в банке

Антон заказывает кофе.

Получение номера налогоплательщика - National Insurance Number - выглядит так. Человек дает мне паспортные данные, адрес и контактный телефон, а также дату, когда приехала в Британию. Я от этого человека звоню в центр трудоустройства. Договариваюсь о дате интервью. Такая встреча нужна - чтобы подтвердить личность заявителя и подлинность его документов. Через два-три дня иду с ним в качестве переводчика. Очередей там нет - все по предварительным записям. Но если опоздал больше чем на 15 минут, просят записаться заново. После интервью через две-три недели человек получает по почте номер налогоплательщика. Его выдают пожизненно, то есть никогда не меняется.

Звонит телефон. Антон говорит несколько минут.

Ребята из села хотят встретится, - кладет телефон на стол. - Должны прийти сюда. Очередей нет. Но если опоздал больше чем на 15 минут, просят записаться заново Финансовый год в Англии продолжается от 6 апреля этого года и до 5 апреля следующего. В течение года работодатель платит за работника налоги. Я помогаю возвращать часть из них. Подаем декларацию о доходах в налоговую службу, считаем, сколько денег человек заработал и сколько уплачено налогов. Указываем, которые он имел бизнес-расходы. Эта сумма и дает право претендовать на возврат части денег. За такую ​​услугу люди платят мне 8-10 процентов от возвращенной суммы. Незнакомым украинцам называю цену. А людям из нашего села или из окрестных деревень стараюсь помочь бесплатно.

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Что в первую очередь поможет адаптироваться в Англии?

Украинцы, как правило, приезжают к знакомым. Те находят им жилье. Снимают комнату. Стараются жить с украинцами. Реже - с литовцами или поляками. Самое главное - найти жилье в нужном районе, чтоб не добираться на работу 2-3 часа. В Лондоне расстояние в пределах часа - это очень хорошо. Полтора или два - считают долго. Стараются жить с украинцами. Реже - с литовцами или поляками Второе. Нужно найти какую-то работу. Многие мужчины устраиваются на стройки. Женщины или убирают, или ухаживают за детьми. Иногда работают в ресторанах. Встречал земляков, которые получили образование в Великобритании и нашли место в международных компаниях. Общался с киевлянином, который несколько лет занимает высокую должность в инвестиционном банке.

Много таких?

Очень мало. 1-2 процента из тех, которые приехали в Англию.

Автор: предоставлены Антоном Угляром Антон Угляр в отделении банка HSBC в Лондоне. Этот британский международный банк - самый большой в Европе и один из крупнейших в мире

Какие есть неписаные законы? Как общаться с англичанами?

Для них иностранцы не редкость. 90 процентов персонала в лондонских кафе - не англичане. Особых правил общения нет. Англичане уверены в завтрашнем дне. В них стабильность, сильная экономика. Украинцы в Англии ведут себя воспитанно. Нет такого, чтобы в транспорте поставил ноги на сиденье. Не хочу никого обидеть, но представители других европейских наций могут себе это позволить.

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Украинцы там употребляют алкоголь?

Пьют. Но не на работе. Люди целую неделю физически работают. Иногда без выходных. Это своего рода разрядка. Я не пью.

Вы общаетесь больше с украинцами или англичанами?

У меня широкий круг знакомств. По работе - чаще с нашими.

Может ли украинский нелегал в Англии получить официальный статус?

Да. Лучший вариант - жениться с гражданами Европейского Союза. Так ты получаешь визу жены или мужа гражданина европейской экономической зоны. Имеешь разрешение на 5 лет. Потом можешь продлить еще на 5. А через 10 лет - подать документы на постоянное место жительства.

Через 10 лет можно подать документы на постоянное место жительства

Где и что лучше покупать?

Продукты дешевле на рынке. Хотя английские зарплаты позволяют не экономить на еде.

Сколько украинец может заработать?

На строительстве пособником, без профессии платят около 70 фунтов в день. Если освоить профессию, можно рассчитывать на 120-150 фунтов. Это конкурентная зарплата.

Нелегалов берут?

На стройке достаточно иметь CSCS-карту. Это подтверждение, что человек составила экзамен по технике безопасности и имеет право быть на строительной площадке. Покажу, как она выглядит, - Антон вынимает из кошелька пластиковую карточку, которая похожа на банковскую. - Я тоже работал два месяца на стройке. Гипсокартон крутили. С этой картой у тебя не спрашивают ни паспорта, ни эмиграционного статуса. Имеешь право работать. Другой вопрос - как платить. Чтобы рассчитались официально, надо иметь счет и налоговый номер. Европейцы делают в Англии эти номера и дают в пользование или продают. На каждой строительные фирме есть менеджеры из Литвы или Украины. Они это знают и понимают.

С CSCS-картой у тебя не спрашивают ни паспорта, ни эмиграционного статуса. Имеешь право работать

Украинец украинцу скорее поможет ли бросит?

Есть категория людей, которые наговорят такого, что думаешь: зачем я вообще сюда приехал? Но большинство украинцев почти альтруисты - готовы помочь.

Какие трудности вы испытывали?

Мне было трудно, не зная языка. Ты не можешь считаться частью той среды. Ты неполноценен. Имел языковой барьер полтора года. Кто-то спрашивает на улице, как пройти в магазин или кинотеатр, а у меня ступор. Отвечал: "Простите, я не местный, не могу вам помочь". Тот комплекс трудно преодолеть. Скучал по друзьям. Я только закончил школу. Часто приезжаю домой - 3-4 раза в год. Чтобы не было острого ощущения ностальгии, надо в Англии искать кусочек Украины. Есть украинская греко-католическая церковь почти в самом центе Лондона на Бонд-Стрит. Есть православная церковь. После богослужений украинцы идут в кафе с украинской кухней. Наши соотечественники в последнее время открыли немало таких заведений.

Автор: предоставлены Антоном Угляром Музей восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. Антон Угляр рядом с фигурой киноактера Моргана Фримана

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Какие видите положительные и отрицательные стороны заробитчанства?

Уезжая за границу, самое важное - иметь цель, цель. Есть люди, заработали денег - и домой. Другие остаются в Англии в 12-15 лет. Затем уже боятся возвращаться. За эти годы многое меняется. Таким трудно. Общается с родными по скайпу, но ему уже трудно быть с ними на одной волне. Не видел ребенка 10 лет, а по компьютеру командует, как ему себя вести. Или ругает. От долгой разлуки семьи распадаются. Человек едет за границу заработать. А значит: что-то приобретает, но многое теряет.

Лучше ехать холостым. Или вместе с женой или мужем. Вместе в чужой стране они могут быть успешны. Зарабатывают деньги, покупают недвижимость в Украине. Приезжают в основном для того, чтобы дать какой-то старт детям. Живут на зарплату жены, а зарплату мужа откладывают. Женщины в Англии зарабатывают меньше.

Не видел ребенка 10 лет, а по компьютеру командует, как ему себя вести

То есть семья может прожить на одну зарплату?

Может. Хоть и не на широкую ногу. В Лондоне даже минимальной заплаты достаточно, чтобы оплатить жилье, проезд и питание. Все просчитано так, что человек справится. Минимальная - это 7,8 фунта в час. Рабочий день - 8:00. Неделя - 40. На 300 фунтов в неделю можно прожить. Примерно 65-70 фунтов нужно потратить за место в комнате. На проезд - 40 фунтов. И еще пусть 70 - на питание. Как правило, зарплату выплачивают еженедельно.

Какие цены на продукты?

Немного дороже украинских. Но и покупательная способность выше. В супермаркете не смотрю на цены. Это доступно для всех работников. Буханка хлеба стоит 1 фунт. Литр бензина чуть больше 1 фунта. Человек может заработать за час на 7 литров горючего.

За какое время семья может заработать в Англии на недвижимость в Украине?

Муж и жена вместе - за 3-4 года. Некоторые и быстрее. Примерно 20-25 тысяч долларов в год могут отложить.

Сколько с собой денег нужно иметь, уезжая в туристическую поездку в Британию?

Туристам рекомендуют в день пребывания иметь не мене 50 фунтов.

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Без проблем открывают туристическую визу?

Не могу сказать, что без проблем. Надо предоставить документы и привести достаточно аргументов, что ты там не останешься. Что в Украине у тебя есть работа, семья, средства на счету. Должна быть сторона, которая приглашает. Четкий план путешествия, билеты в обе стороны. Тогда визу откроют без осложнений. Для обучения тоже нужна виза. Документы подают в электронном виде. Колледж или университет рассматривает их и принимает решение о зачислении или отказе. Следующий шаг - оплата за первый год. Как только заведение получает деньги, выдает приглашения. Это подтверждение, что вы стали студентом. Тогда с этим подтверждением, паспортом и вспомогательными документами (выпиской с банковского счета, копии дипломов или аттестатов), следует обратиться за студенческой визой. Ее открывают на срок всего обучения, может быть и на несколько лет. Рабочую визу получить сложно. Миграционная политика сводится к тому, что кандидат должен быть уникальным Рабочую визу получить сложно. Миграционная политика сводится к тому, что кандидат должен быть уникальным, способным. Такое разрешение может получить хирург, скажем, которому направил приглашение королевский госпиталь. Или финансист, которого берут на работу в банк. Есть категория "исключительные таланты". Эти люди имеют высокие шансы. Миграционная служба поставила высокую планку для таких разрешений. Зарплата не менее 30 000 в год. Это большие деньги. Кроме того, не все компании могут принимать иностранцев. Я пробовал подавать свои резюме. Не получил ни одного положительного ответа от фирм, которые имеют право предоставлять рабочую визу. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помойка пахнет летом: 7 вещей, которые стоит позаимствовать у британцев Стараюсь быть закрепленным за какой-то организацией: школой, университетом. Чтобы иметь возможность открывать визу. Постоянно подаю документы на какие-то курсы. В 2016 году проходил месячный курс обучения в Бизнес-школе Касс. Это часть Лондонского городского университета, входит в пятерку лучших бизнес школ Европы. Мне открыли визу на полгода. Тяну время, чтобы получить разрешение на постоянное место жительства. Надо 10 лет легально прожить в Англии. А потом через год-два есть шанс получить британское гражданство. По закону - должен буду отказаться от украинского. Но знаю многих людей, которые имеют двойное. В Англии это разрешено.

Где отдыхает молодежь в Лондоне?

На каждом шагу есть ресторан. Многие клубы с дискотеками. Летом в парках организуют концерты. Можно пойти в бассейн. Спортзал - тоже в каждом районе.

Автор: предоставлены Антоном Угляром Антон Угляр (в центре) с друзьями Александром и Дином в кафе Belgique

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Лондон действительно живет в постоянных туманах?

Климат влажный. Через город течет Темза. В приближенных к ней районах утром стоит туман 2-3 часа. С восходом солнца развеивается. Сыро бывает в старых домах, где нет хорошей вентиляции. А все новые здания строят с системой отопления и кондиционирования. У нас дом викторианский, то есть построен во времена королевы Виктории (периода правления королевы Виктории между 1840 и 1900 годами. - gazeta.ua), но отремонтирован. Проблем с сыростью или с грибком нет. Автор: предоставлены Антоном Угляром Антон Угляр возле дома, в котором проживает в Лондоне Я снимаю комнату. В доме их пять. Живет семь человек. Все из Украины - гастарбайтеры. Только я студент. Мы с ними с тех пор, когда приехал в Великобританию. Жилье снимаем коллективно в агентстве недвижимости. Каждый имеет фиксированную плату за квартиру. Скидываемся и раз в месяц завозим деньги агентству. Я отдаю 120 фунтов в неделю. Уже шесть лет - плата не меняется.