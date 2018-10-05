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понедельник, 08 октября 2018 00:19

Украинский актер рассказал чем особые киносъемки в Польше

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Автор: фото предоставлено Романом Заданюком
  Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше
Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше

В Польше во время съемок кино работать сверхурочно то норма. За это дополнительно оплачивают от 10 до 20 процентов от главного гонорара в час.

В известных актеров может быть даже 60 процентов. Затраченное время на съемки каждый раз другой, рассказывает Gazeta.ua актер Роман Заданюк из Винницы.

"Все зависит от графика-масштаба кинопродукции, игровой исправности актеров и дежурных на съемочной площадке. Генерально все стараются соблюдать график съемок , - говорит Роман Заданюк. - Со мной официально подписывают контракты. Они защищены пунктах польской Конституции. Налог меня отправляют мои работодатели. Работаю легально. Приятной неожиданностью стало сообщение от налоговой службы. В конце года вернула надвиплату по налогам. А это 120-150 евро. В Украине по закону тоже такое должно быть, но этого нет".

Автор: фото предоставлено Романом Заданюком
  Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше
Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше

Для польских режиссеров главное чтобы актер хорошо выполнял свою работу. Чтобы через него не было оползней в съемочном графике.

"В польском шоу-бизе отсутствует культ "звезды". То пожалуй только у нас могут артиста любить до без памяти. На съемочной площадке в польском кино - режиссер может встать и помочь очередном перенести стол или придержать штатив, выпить воды. Нет раздела что я кто-то, а ты только какой-нибудь мелкая актер", - отметил Заданюк.

Автор: фото предоставлено Романом Заданюком
  Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше
Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше

Известные украинские актеры в Польше не играют. Приглашают российских актеров, говорит актер.

"Любили нашего Богдана Ступку. Даже я мечтал с ним сыграть. Неуверенно бы с удовольствием сыграл бы какую-то историческую фигуру. Такой кинопродукт имеет шансы попасть в архивы кино. Хотел бы сняться в украинском кино. Но пока не было предложений. Многие актеры и менеджеров с украинской стороны говорят, что киношный рынок возрождается и есть много проектов. Если Польша в 2019 году откажет мне в карте резидента ЕС то конечно вернусь в Украину ", - добавляет Заданюк.

Большинство операторов в Голливуде - это поляки. Одна из лучших киношкол в мире находится в городе Лодзь.

Автор: фото предоставлено Романом Заданюком
  Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше
Украинский актер Роман Заданюк рассказал о киносъемки в Польше

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Актер Роман Заданюк из Винницы сыграл в сериале "Малановський и партнеры" роль наркобарона, который орудовал в польском городе.

Мужчина несколько лет назад переехал жить и работать в Польшу.

Автор: Gazeta.ua
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