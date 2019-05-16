Украинка рассказала, чем может удивить Аргентина

Фото: tripmydream

PR-специалист и путешественница Александа Черновол переехала в Аргентину спонтанно. В компании, где работает ее муж, требовался человек, который будет работать в Буэнос Айресе, где примерно одинаковая тайм-зона с Нью-Йорком.

Ехать нужно было через 3 недели. Они думали всего несколько часов и согласились. Собрали вещи, попрощались с родственниками, друзьями и отправились в страну стейков, танго и вина, рассказывают на ресурсе tripmydream.

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Аргентина - бывшая колония Испании, самая развитая страна Южной Америки, пережившая два дефолта, и главный экспортер говядины, меня приятно удивила природой, но ничем более. Сложилось впечатление, что Аргентина находится в украинских 90-х. В супермаркетах огромные стеллажи с юпи, а дети на улицах играют в йо-йо. Цены на продукты в три раза выше украинских, при этом их качество значительно ниже наших. В супермаркетах, если расплачиваешься банковской картой, обязательно нужно предъявить паспорт, указать номер паспорта, дату рождения и подпись на чеке. Это сделано с целью предотвращения оплаты ворованными картами.

В Буэнос-Айресе нужно быть осторожным. У меня в первую неделю в центре города выхватил телефон из рук парень на мотоцикле. Полиция пожала плечами и сказала, что помочь ничем не может. Как и во всех туристических городах, иностранца пытаются обмануть и развести на деньги.

Автор: tripmydream В Аргентине развита социальная поддержка малообеспеченных на государственном уровне

Также Буэнос-Айрес не может похвастаться чистотой в городе. В центре нередко встретишь горы мусора и спящих бомжей. Но, самое важное – это смотреть под ноги. Аргентинцы очень любят собак, а вот убирать за ними не очень.

Автор: tripmydream Буэнос-Айрес не может похвастаться чистотой в городе.

В Аргентине развита социальная поддержка малообеспеченных на государственном уровне, много об этом рекламы и призывов к гражданам помогать нуждающимся. Поэтому бомжам здесь жить достаточно неплохо. Их кормят раз в день полноценным комплексом из трех блюд за счет государства, люди выносят им матрасы, теплые одеяла, подушки, одежду и еду. Есть в Аргентине и интересный закон касательно аренды жилья малообеспеченными: если ты сдал квартиру семье, а у нее кормилец остался без работы или кто-то из членов семьи смертельно болен, то эта семья может жить в твоей квартире, пока их материальное положение не улучшится. Выгнать их можно только через суд. Этим законом многие активно пользуются и живут бесплатно в чужих домах по несколько лет. Поэтому снять жилье на длительный срок в Буэнос Айресе та еще проблема. Хозяева просто бояться сдавать квартиры незнакомым людям.

Но, кроме недостатков в Буэнос Айресе и Аргентине в целом есть много плюсов. Одна природа только чего стоит. Здесь можно просыпаться под крик попугаев, а засыпать под красные закаты. Закаты здесь просто потрясающие, ни в одном месте я таких не встречала. На севере Аргентины есть уникальный природный комплекс из 275 водопадов, которые сливаются в одно целое.

Автор: tripmydream Сложилось впечатление, что Аргентина находится в украинских 90-х.

Водопады Игуасу входят в Семь Новых Чудес Света. И я прекрасно понимаю почему. Это потрясающее зрелище, смотреть, как тонны воды с огромным гулом спускаются вниз. Я в тот момент себя словила на мысли, что хочу прыгнуть в пучину воды, настолько засасывает это зрелище. Кроме водопадов там можно прогуляться по настоящим джунглям и посмотреть на птиц, бабочек, носух и обезьян. Комплекс водопадов расположился на двух берегах реки Парана, которая разделяет Аргентину и Бразилию. Многие спорят о том, с какой стороны водопады смотреть лучше всего. Мое мнение: посетить стоит обе стороны, так как со стороны Бразилии ты водопады видишь, а со стороны Аргентины – чувствуешь.

Украинцы Сергей и Роман Шевченко из Днепра готовят в собственной кондитерской "Изысканные десерты братьев Шевченко" мусовые пирожные. Считают их изюминкой заведения, расположенного в самом центре польского Кракова.Такого вида десертов в этом городе немного.