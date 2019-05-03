Украинец рассказал, какие самые популярные города для жизни в Польше

Дмитрий Баев помогает украинцам в Польше оформлять кредиты. Фото: Анна-Ллия Кокора

Украинец Дмитрий Баев с женой Аллой 4 года живут в Польше. Занимаются оформлением кредитов. К ним обращается также много украинцев. Кредиты берут в основном на двух- и трехкомнатные квартиры. Чаще всего выбирают для жизни крупнейшие польские города.

"Ментально все города разные. Краков исторически является частью Австро-Венгерской традиции. Он очень толерантный, - рассказывает Дмитрий Баев. - Вроцлав немецкий город со свойственной осторожностью к иностранцам. Но там исторически много украинский. С западных районов Украины перед Второй мировой туда их переселили. Варшава - этническая столица . Там чувствуется дух Российской империи. Как известно, Россия - это тюрьма народов. Там много националистических провокаций. А Австро-Венгрия была семьей народов. Украинцев здесь встречают положительно ".

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Получение кредита длится от двух месяцев до двух лет. Берут здесь на 20-30 лет под 3,5-4,5 годовых.

Украина до сих пор остается одной из самых бедных стран в Европе. ВВП на человека по паритету покупательной способности составляет $9,6 тыс. В Польше — $33,4 тыс., Беларуси — $21,3 тыс.