Шоколадная замша и цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Украинцы Сергей и Роман Шевченко из Днепра готовят в собственной кондитерской "Изысканные десерты братьев Шевченко" мусовые пирожные. Считают их изюминкой заведения, расположенного в самом центре польского Кракова.Такого вида десертов в этом городе немного. В ассортименте также имеют украинские "Медовик", "Наполеон" и "Киевский", польский "Маковец", и "Перник". Говорят, в Польше более распространена выпечка, а именно десерты с технологией замораживания считаются новинкой. Поэтому Украину считают более развитой в кулинарной сфере.

"Поляки консервативные, дольше принимают нововведения. Украинцы открыты к новым идеям и культур. В Украине больше кондитеров изготавливают изысканные принудительных десерты. В то же время в Польше больше возможностей для реализации, потому прозрачные схемы ведения бизнеса, - объясняет Сергей Шевченко.

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Свои пирожные украшают цветной глазурью, шоколадной замшей, декорациями из фруктов и безе. Изделия побеждают в различных конкурсах. О них положительно отзываются международные критики.

Для выпекания тортов и десертов нужна профессиональная техника и опыт в создании десертов. Для работы понадобится печь, холодильники, миксеры, посуда и различные аксессуары. В общем, нужно около 50000 гривен на оборудование.