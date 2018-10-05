Сумки для принцессы и Хилари Клинтон: украинка открыла прибыльный бизнес в Дании

Наталья Хансен из Львова 9 лет живет в Дании. Фото: obozrevatel

Наталья Хансен из Львова 9 лет живет в Дании. Там основала собственный бренд сумок из страусиной кожи, которые продаются по всему миру.

"Когда некоторое время жила в Кейптауне, открыла для себя редкий вид кожи страуса, не видела раньше в других коллекциях, - говорит Наталья Хансен в интервью "Обозревателю". - Эта кожа по виду напоминала питона, но в отличие от питона, страус не является занесенным в Красную Книгу. Страусы разводятся только на фермах, тогда как большая часть кож змей до сих пор получается от диких животных. Так и возникла идея создать коллекцию эксклюзивных сумок с малоизвестной, но очень хорошей страусиной кожи. Одновременно дать потребителю более этическую альтернативу вместо сумок, сделанных из кожи змей".

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"Стать предпринимателем в Дании очень просто, оставаться - сложнее. Здесь прекрасная база для создания собственного бизнеса. Законодательство абсолютно прозрачное, требования понятны и немногочисленны, и в принципе, зарегистрировать себя как предпринимателя возможно за считанные минуты онлайн. Общение с бюрократическими учреждениями, по моему опыту, на 99 процентов также происходит онлайн. Государство через отделы предпринимательства, созданные в каждой коммуне, предоставляет бесплатную поддержку новым предприятиям в виде профессиональных консультаций, метчмейкинга, менторинга".

Первой клиенткой украинки стала Кронпринцесса Мэри.

"Датчанки ценят практичность. Например, чтобы удобно было ездить на велосипеде. При этом часто на этих же велосипедах замечаешь красивые шелковые платья, шпильки на педалях, и яркую сумку в корзине. Сейчас наш официальный онлайн-магазин продает наши изделия по всему миру". Одна из последних наших выдающихся клиенток - Хиллари Клинтон".

В Сингапуре малый и средний бизнес не проверяют. Поскольку вся отчетность идет через интернет, нет коррупции. Об этом рассказывает украинка Надежда Бремнер. После переезда в Сингапур превратила хобби в бизнес —продает авторские украшения из полудрагоценных камней.