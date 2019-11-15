Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме

Фото: Из открытых источников

Украинцы Инна и Сергей мечтали пожить в Азии, и 4 месяца назад они перебрались в одну из экзотических стран мира — Вьетнам.

Сколько стоит жилье во Вьетнаме

Во Вьетнаме можно найти жилье на любой вкус и деньги. Можно снимать крышу над главной за $160 в месяц или за $1600, пишут на ranok.ictv.ua.

Автор: Из открытых источников Апартаменти в великому житловому комплексі коштують приблизно $ 1000.

Первый и наиболее экономный вариант — дом, в котором в аренду сдают лишь комнату. Такое жилье стоит $ 160-250 в месяц. Второй вариант — квартиры-студии или однокомнатные квартиры. За них просят $ 300-450. Третий вариант — для богачей.

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"Третий вид жилья — это апартаменты в большом жилом комплексе. Там есть бассейн, спортзал, зона для отдыха, парковка и многое другое. Цена такого жилья примерно $1000 и выше", - рассказала украинка.

Автор: Из открытых источников Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора

Ищут жилье во Вьетнаме так же, как и в Украине: на специализированных сайтах, в группах социальных сетей.

Герои сюжета говорят, что тамошние арендодатели не церемонятся с квартирантами. Перед тем, как показывать квартиру, могут даже не убрать.

Однако есть у них и положительные черты. Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора, в отличие от наших.

Особенности вьетнамских домов

Вьетнам — особая страна, Инна и Сергей переезда даже не представляли насколько. Дома там строят не так, как везде. Во-первых, очень плотно друг к другу, а во-вторых, иногда забывают вставить окна.

Автор: Из открытых источников За комнату в доме просят $ 160-250 в месяц.

"Квартиры бывают вообще без окон. Вьетнамцы считают, что это нормально — жить без дневного света", - рассказала Инна.

Некоторые вьетнамцы маленькие переулочки между домами используют вместо кухни. Готовят прямо на улице пищу, едят там, моют посуду, поют песни, а еще выгуливают кур.

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Еще одна особенность вьетнамских улиц и квартир — это жители. Речь не о людях, а о создание, которые там живут.

Автор: Из открытых источников Пищу готовят на узких улочках, там же выгуливают кур

"Во Вьетнаме очень много животных и насекомых. Это абсолютно нормально, когда в доме заводятся ящерицы, муравьи, большие тараканы, на улице бегают огромные крысы", - добавила украинка.

Герои сюжета снимают квартиру-студию в жилом комплексе. Платят за нее 300 долларов в месяц. В доме есть парковка, круглосуточная охрана и стиральная машина, в которой стирают вещи абсолютно все жители дома.

Автор: Из открытых источников Квартиры бывают вообще без окон

"Во Вьетнаме часто используют одну или несколько стиральных машин для всех жителей. В квартирах, которые выше классом, является личная стиральная машина в квартире. Здесь очень распространено такое явление, стиральные машины ставят именно на крыше", - говорит эмигрантка Инна.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.