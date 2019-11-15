 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 1062
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 657
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9315
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 936
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1053
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5148
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1071
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1044
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
5
5
5
6
5
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Цены в 5 раз выше киевских - украинка рассказала о жизни в стране викингов
Цены в 5 раз выше киевских - украинка рассказала о жизни в стране викингов
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
В Резюме пишут рост, вес и где работают родственники - украинка рассказала о работе в Корее
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
"Моя страна – не окраина": создали гимн украинцев за рубежом
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинка с триумфом попала в финал американского талант-шоу
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинские супруги в США создают новый метод лечения рака
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Украинскую папку заметили в руках инженера Renault в Монако
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1044
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 999
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3996
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 ноября 2019
Просмотров: 315
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
воскресенье, 17 ноября 2019 00:15

Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
5

  Комментировать

Квартиры бывают вообще без окон
Фото: Из открытых источников
Апартаменти в великому житловому комплексі коштують приблизно $ 1000.
Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора
За комнату в доме просят $ 160-250 в месяц.
Пищу готовят на узких улочках, там же выгуливают кур

Украинцы Инна и Сергей мечтали пожить в Азии, и 4 месяца назад они перебрались в одну из экзотических стран мира — Вьетнам.

Сколько стоит жилье во Вьетнаме

Во Вьетнаме можно найти жилье на любой вкус и деньги. Можно снимать крышу над главной за $160 в месяц или за $1600, пишут на ranok.ictv.ua.

Автор: Из открытых источников
  Апартаменти в великому житловому комплексі коштують приблизно $ 1000.
Апартаменти в великому житловому комплексі коштують приблизно $ 1000.

Первый и наиболее экономный вариант — дом, в котором в аренду сдают лишь комнату. Такое жилье стоит $ 160-250 в месяц. Второй вариант — квартиры-студии или однокомнатные квартиры. За них просят $ 300-450. Третий вариант — для богачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учителям дают беспроцентные кредиты на жилье - подробности покупки недвижимости во Франции

"Третий вид жилья — это апартаменты в большом жилом комплексе. Там есть бассейн, спортзал, зона для отдыха, парковка и многое другое. Цена такого жилья примерно $1000 и выше", - рассказала украинка.

Автор: Из открытых источников
  Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора
Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора

Ищут жилье во Вьетнаме так же, как и в Украине: на специализированных сайтах, в группах социальных сетей.

Герои сюжета говорят, что тамошние арендодатели не церемонятся с квартирантами. Перед тем, как показывать квартиру, могут даже не убрать.

Однако есть у них и положительные черты. Вьетнамские арендодатели сами оплачивают услуги риэлтора, в отличие от наших.

Особенности вьетнамских домов

Вьетнам — особая страна, Инна и Сергей переезда даже не представляли насколько. Дома там строят не так, как везде. Во-первых, очень плотно друг к другу, а во-вторых, иногда забывают вставить окна.

Автор: Из открытых источников
  За комнату в доме просят $ 160-250 в месяц.
За комнату в доме просят $ 160-250 в месяц.

"Квартиры бывают вообще без окон. Вьетнамцы считают, что это нормально — жить без дневного света", - рассказала Инна.

Некоторые вьетнамцы маленькие переулочки между домами используют вместо кухни. Готовят прямо на улице пищу, едят там, моют посуду, поют песни, а еще выгуливают кур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На счету надо иметь $10 тысяч" - украинка рассказала, как переехать в Канаду

Еще одна особенность вьетнамских улиц и квартир — это жители. Речь не о людях, а о создание, которые там живут.

Автор: Из открытых источников
  Пищу готовят на узких улочках, там же выгуливают кур
Пищу готовят на узких улочках, там же выгуливают кур

"Во Вьетнаме очень много животных и насекомых. Это абсолютно нормально, когда в доме заводятся ящерицы, муравьи, большие тараканы, на улице бегают огромные крысы", - добавила украинка.

Герои сюжета снимают квартиру-студию в жилом комплексе. Платят за нее 300 долларов в месяц. В доме есть парковка, круглосуточная охрана и стиральная машина, в которой стирают вещи абсолютно все жители дома.

Автор: Из открытых источников
  Квартиры бывают вообще без окон
Квартиры бывают вообще без окон

"Во Вьетнаме часто используют одну или несколько стиральных машин для всех жителей. В квартирах, которые выше классом, является личная стиральная машина в квартире. Здесь очень распространено такое явление, стиральные машины ставят именно на крыше", - говорит эмигрантка Инна.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

ictv
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 48267
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 34237
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 10143
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение Просмотров: 8541
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео
 Просмотров: 8091
Диаспора
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
5
 Просмотров: 1998
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
Воспитывают детей без бабушек - блогера рассказала о декрете в Дании
5
 Просмотров: 1710
Украинка стала лучшим кондитером Канады
Украинка стала лучшим кондитером Канады Просмотров: 369
Цены в 5 раз выше киевских - украинка рассказала о жизни в стране викингов
Цены в 5 раз выше киевских - украинка рассказала о жизни в стране викингов
6
 Просмотров: 2637
Украинец получил гражданство Польши за спасение людей в смертельной аварии
Украинец получил гражданство Польши за спасение людей в смертельной аварии Просмотров: 810
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
6
Вятрович пришел в Раду
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
2
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Голосов: 957
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua