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вторник, 29 октября 2019 00:15

Едут скупают продукты, когда прогнозируют снег- украинка рассказала о менталитете американцев
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По місту та вулицям в Нью-Джерсі гуляють косулі, качки, заборонено вбивати тварин
Фото: Предоставлено Ольгой Хамчук
Любит гулять по Нью-Йорку, где много людей и все куда-то спешат
Ольга живет в США 14 лет. Ее мама выиграла Грин-карту
Украинец на работе получает так же, как и американец. Продавцам платят 10-12 $ в час
В месяц тратят 500 $ на продукты для двух

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 22-летняя Ольга Хамчук из Тернополя. Она 14 лет назад вместе с родителями переехала в США и сейчас с мужем живет в штате Нью-Джерси.

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"Моя мама выиграла Грин-карту, и уже через пол года мы семьей уехали в США. С документами намучились. Нужно было оформить для всех справки о несудимости, пройти медосмотр в Киеве, сделать все прививки и многое другое, - вспоминает Ольга, - После переезда первое время трудно было выучить язык. В Украине в школе, я изучала английский язык, поэтому имела какую-то базу. Помню как я играла с американскими девочками, говорила мешаниной из английских и украинских слов. Самое интересное, что дети с меня не смеялись. Большинство американцев вообще терпеливы к иностранцам. Даже если не знаете язык, вам попытаются помочь".

Автор: Предоставлено Ольгой Хамчук
  Любит гулять по Нью-Йорку, где много людей и все куда-то спешат
Любит гулять по Нью-Йорку, где много людей и все куда-то спешат

Ольга рассказывает, что в фильмах Америка отличается от реальной жизни. Отмечает, что люди там приветливые только на первый взгляд. Американцы улыбаются потому что они так привыкли. Их с детства учат что нужно быть вежливыми, и улыбаться всем, даже если они этого не хотят. Люди всегда всего благодарят, и это слово вылетает уже автоматически. Например, в конце рабочего дня Ольга слышала от босса "Спасибо", вместо "До свидания".


"Сначала их постоянная "вежливость" просто бесила, а сейчас уже привыкла. Но вместе с тем люди доверчивые, поэтому здесь много мошенников, - вспоминает Ольга, - Многое отличается от Украины. Дома строят из дерева, и если вы живете в апартаментах, то будете слышать абсолютно все, что происходит у соседей. А если что-то не нравится — обязательно пожалуются в какую службу. Во многих случаях нужно будет выслушать работа, сто раз нажать на разные кнопки, и тогда уже говорить с человеком, который вас направит в другого человека, и так по кругу!".

Автор: Предоставлено Ольгой Хамчук
  Ольга живет в США 14 лет. Ее мама выиграла Грин-карту
Ольга живет в США 14 лет. Ее мама выиграла Грин-карту

Девушка считает, что в стране трудно обходиться без собственного авто. Потому что не очень развита система автобусного сообщения.

"Без машины сможете разве что прийти к какому-то магазину, но вас будут смотреть как на инопланетянина, - рассказывает Ольга, - На улице и в парках очень много косуль, зайцев и белок, они спокойно бегают. Косули обычно едят все цветы, и если к ним спокойно подойти, можно даже сфотографировать вблизи. Недавно муж с папой увидели как медведь переходит дорогу, а я во дворе заметила, как разгуливает индюк. Здесь могут спокойно гулять утки, и никто этих животных не имеет права убивать".

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Украинцам платят так, как и другим. Зарплата зависит от образования, опыта и знания языка. В магазине одежды продавцы получают 10-12 $ в час. Чаще украинки идут работать уборщицами, если не знают языка. Платят за отдельную квартиру, это может быть 80-150 $. Мужчины — на строительстве за 11-13 $ в час.

Автор: Предоставлено Ольгой Хамчук
  Украинец на работе получает так же, как и американец. Продавцам платят 10-12 $ в час
Украинец на работе получает так же, как и американец. Продавцам платят 10-12 $ в час

"Жизнь в Нью-Джерси довольно скучная и однообразная. Поэтому я люблю ездить в Нью-Йорк, для меня этот город как глоток свежего воздуха. Там все куда-то спешат, сигналят машины, кто-то играет на гитаре или пьет кофе, - делится Ольга - Люблю путешествовать штатами, но на это нужно много времени, а выходных не хватает. На работе 5-10 дней отпуска в год, не считая праздников".

Ольга рассказывает, что человек с маленькой зарплатой может купить себе все необходимое из продуктов. В месяц на двоих надо примерно 500$. Однако одной зарплаты мало для аренды квартиры в хорошем районе, которая стартует от 1300 $. Приблизительно 1000 $ обойдётся аренда комнаты.

Автор: Предоставлено Ольгой Хамчук
  В месяц тратят 500 $ на продукты для двух
В месяц тратят 500 $ на продукты для двух

"Здесь женщины не стоят часами за плитой. Американцы привыкли есть в ресторанах. Цены в ресторанах и кафе достаточно символические, поэтому здесь часто питаются дома. Мы готовим сами блюда национальной украинской кухни, - рассказывает Ольга, - Мне нравится, что здесь не считаются с мнением других людей в отношении внешности и одежды. Хочешь выйти из дома в бигуди? Ничего страшного! Хочешь пойти в пижаме в продуктовый магазин или в кино? Вперед! Женщины здесь не занимаются внешним видом: не наносящих макияж, не ходят на каблуках, но не заморачиваются насчет гардероба".

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Ольга заметила, что среди американцев начинается паника, когда в новостях передают снегопады. Люди массово едут в продуктовые магазины и скупают воду и различные запасы. И целый день слышать только репортажи и разговоры о снег.

Автор: Предоставлено Ольгой Хамчук
  Оля ведет блог в Инстаграми olya_in_usa, где рассказывает о жизни в США
Оля ведет блог в Инстаграми olya_in_usa, где рассказывает о жизни в США

"Мне нравятся и сравнивать жизнь в Украине и США. Все мысли пишу в блоге в Инстаграм olya_in_usa, - делится Ольга, - Вообще, США — страна не для всех. Здесь не так, как показывают в кино. Поэтому некоторые разочаровываются, зарабатывают деньги и возвращаются. Другие наоборот, намучившись в Украине, находит в штатах жизнь, о которой мечтали".

В Нидерландах люди более консервативны в еде. Им надо видеть и знать, что именно скрыто в голубцах или варениках. На дне рождении могут угощать гостей только чипасим и обязательно пригласят на празднование минимум за месяц.

Автор: Анна Деревянко
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