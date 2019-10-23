Средний класс зарабатывает от 1500 евро в месяц - украинка рассказала о жизни в Италии

Фото: karabas.live

Украинка рассказала о ценах на жилье, менталитете итальянцев и настоящих друзьях. Действительно ли жизнь в европейском городе благополучная, дороги ровные, а работа прибыльная.

Своим опытом поделилась Тамара из Черкас. Дома она окончила магистратуру в Киеве на кафедре мостов и тоннелей. И 3 года как переехала со своим парнем жить в итальянский город Падуя, пишут на сайте karabas.live.

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После учебы не смогла найти работу по душе с нормальной зарплатой. Вернулась в родной город, работала год не по профессии – продавцом-консультантом в магазине дорогих мужских вещей. У нас был отличный коллектив, но мне не нравилось получать 150-200 евро в месяц, работая на ногах по 12 часов. Мой молодой человек на тот момент жил в Италии. Поэтому я решила переехать. Плюс мне очень не нравятся сервис украинцев.

Но в Италии чувствую себя чужой. Для каждого итальянца я нахлебник, потому что приехала либо забирать их работу, либо отбирать итальянских мужчин. Женщины ненавидят славянок, потому что они работящие. Многие итальянцы выбирают именно славянских женщин, потому что хотят, чтобы дома был порядок и чистота.

Автор: karabas.live Тамара работает официанткой по 2-3 часа в день

Итальянки среднего класса все силы вкладывают в образование и внешность. Дома они не убирают. Если живут в доме, то там обязательно есть уборщица.

Средний класс и работа

Я работаю официанткой в большом ресторане. Когда я приехала в Италию, то совсем не знала язык. Без него работу найти нереально. Я пошла учиться в бесплатную школу итальянского языка и спустя год получила их сертификат. Пробовала устроиться в магазины одежды продавцом-консультантом, но мой опыт работы в Украине здесь никому не интересен. Ну и, конечно, на такой работе нужно хорошо разговаривать. В основном здесь требуют международный сертификат о знании языка, у меня другой.

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Найти работу сложно, потому что здесь, как и в Украине, кризис. Я долго не могла устроиться. Конечно, работодатели отдают предпочтение местным, а не иностранцам.

Чтобы подтянуть свой язык, я пошла работать официанткой в большой ресторан. Мой контракт "по звонку" рассчитан на 2-3 часа работы в день. Получаю по 200-300 евро на официальную карточку и 300-400 евро в конверте за дополнительные часы работы, не предусмотренные контрактом. В среднем в день получается по пять часов.

Автор: karabas.live Аренда стоит 550 евро в месяц

Я не средний класс. Средний — это зарплата в 1500 евро и больше. Столько зарабатывает мой муж на фабрике. В прошлом году его повысили. Он обрабатывает дерево на специальной машине.

Жизнь в Падуе

Падуя — небольшой красивый город. Википедия говорит, что в 2017 году тут жило 209 тысяч человек. Практически в каждом итальянском городе есть историческая часть, где красивая архитектура и много музеев. Дома здесь небольшие, низкие. Мы живем в пятиэтажке, в которой 20 квартир. В старых домах, например, максимум 2-3 квартиры. Мы снимаем квартиру недалеко от вокзала. Это постройка 1930-60 годов, она считается новой.

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Платим за квартиру 550 евро в месяц. Это вместе с коммуналкой. Вода, отопление – все автономное. Из крана течет питьевая вода. Многие снимают квартиры, хотя меня это удивляет. Можно было бы взять ипотеку на 20 лет и платить на 100 евро больше, живя в своей квартире.

Автор: karabas.live Продукты дешевле, чем в Украине

К центру мы добираемся за 10 минут на машине или за 20 минут на велосипеде. На велосипедах здесь ездят многие люди, причем любых возрастов, это удобно. Есть парковки и велодорожки. Билет на все виды транспорта, рассчитанный на полтора часа, стоит 1,3 евро.

Мы сортируем мусор. Есть отдельные урны для стекла, пластика жестянок, бумаги, картона, органических отходов и "для всего остального". В последнюю идут, например, бутылки из-под масла, которые не удалось вымыть. А выкидываем мы только чистые, вымытые упаковки. У тех, кто живет в домах, есть еще отдельные урны для земли, травы и дерева.

Цены и продукты

Ниже, чем в Черкассах. В Украине простые помидоры стоят 2 евро. Здесь черри – полтора евро, а зимой 2,5 евро. Продукты мне не очень нравятся, кажется, вкус у них не такой насыщенный. Возможно, я так думаю из-за того, что привыкла к разным усилителям вкуса в украинской еде.

Итальянский характер и развлечения

Я не так уж много их знаю. Говорят, что в Падуе итальянцы немного закрытые, по сравнению с теми, кто живет ближе к "каблуку" (то есть в южной части Италии — ред.). Но если сравнивать с украинцами, итальянцы очень даже открытые.

К нам в дом переехала женщина из Неаполя. Тут у нее началась депрессия. Она рассказывала, что ее дом был поменьше нашего и все соседи были как одна семья. Пока она уходила за продуктами, к ней могла зайти соседка и развесить ее стирку, что-то ей приготовить. Такие вот отношения.

Автор: karabas.live Итальянки воспринимают девушек с славянской внешностью как конкуренток

Я больше сижу дома и играю. Есть дискотеки, там очень специфическая танцевальная музыка, мне не нравится. Каких-то вечеринок с R'n'B или техно тут нет. Иногда мы с мужем и друзьями ездим к морю или ходим в кино. Недавно была в кантри-баре, он неожиданно оказался неплохим.

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Тут люди не очень заморачиваются, чтобы сделать уютное заведение. Мне этого не хватает, потому что в бар хочется возвращаться из-за атмосферы, а здесь этого нет. Это первое место, которое мне понравилось.

Планы

Я хочу поменять работу. На этой мне платят в два раза меньше, чем можно получить на аналогичной. Ощущение, что мною "замазывают дыры". Как новенькой отдают всю самую грязную работу.

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С моим молодым человеком мы поженились. Я общаюсь с его друзьями, моих тут нет. Есть две девушки из Венесуэлы и один парень, с которыми я близко общаюсь. Мы познакомились в языковой школе. Но назвать кого-то из них другом не могу. У меня есть две подруги, но они живут в Киеве. Друг — это очень большое слово.

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Мне не хватает нормального общения. Тут я говорю на итальянском и не могу использовать свои шуточки, какие-то прикольные обороты.

Мне здесь не нравится медицина. Когда я обратилась к дерматологу, она, не посмотрев на кожу, прописала дорогую маску. Вместе с удалением папилломы мой визит обошелся в 100 евро. Маска проблему не решила.

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Также здесь большая проблема с индустрией красоты. Нет хороших специалистов, которые могут сделать прическу, маникюр, вылечить кожу. В Украине в этом вопросе все на высшем уровне.

Очень скучаю по родным местам, семье, друзьям, возможности пройтись по кафешкам и увидеть знакомые лица.

Сначала я думала заработать тут денег, купить квартиру на Подоле, забыть обо всем и жить в свое удовольствие. Теперь мое мнение поменялось. Пока в Украине не изменятся условия жизни, я не вижу смысла возвращаться.

В Греции можно бесплатно получить высшее образование. После поступления в ВУЗ дают еще год на изучение греческого языка. Даже если плохо знаете язык, стоит пробовать общаться с местными. Люди довольно приветливы.