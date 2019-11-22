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суббота, 23 ноября 2019 04:30

Сколько украинцев попросило убежища в Польше

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Сколько украинцев попросило убежища в Польше
zaxid.net Рассказали, сколько украинцев попросило убежища в Польше

В этом году почти 20 украинцев получили убежище в Польше.

Хотя с начала года ходатайство о предоставлении статуса беженца или международной защиты в Польше подало 345 граждан Украины.

"В целом, за первые три квартала 2019 ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало более 2,9 тыс. иностранцев, что на 5 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Статус беженца или дополнительную защиту получили 217 человек, зато отказано почти 1,3 тыс. иностранцев. Рассмотрение еще 1,5 тыс. производств было отменено", - рассказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк передает "Польское радио".

Статус беженца или дополнительную защиту за три квартала этого года в Польше получили 67 граждан России, 37 граждан Турции, 18 граждан Украины и 18 граждан Таджикистана.

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Дудзяк сообщил, что рассмотрение 1,5 тыс. дел (в основном от граждан России) был прекращен в ситуациях, когда иностранец выезжал из Польши, не дожидаясь решения, чаще всего на Запад Европы.

Украинец Андрей Сыроватский получил польское гражданство за свой отважный поступок в июне этого года. Он отчаянно спасал пострадавших в аварии.

Там 9 июня состоялась крупная авария с участием грузовика и 6 легковых автомобилей. Сыроватский раз ехал той же дорогой в Норвегию. Он увидел момент аварии и то, как от столкновения вспыхнули автомобили с людьми.

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