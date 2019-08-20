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среда, 21 августа 2019 00:15

Планируют все на год вперед - украинка рассказала о жизни в Лондоне
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В Лондон всегда улыбаются: при встрече, знакомстве, в магазине, в метро.
Фото: gloss.ua
Валерия работает в 2 лондонских фирмах параллельно: в одной проводит групповые экскурсии, в другой - индивидуальные.
В Лондоне не так безопасно, как в Киеве, так как часто происходят теракты
Слово "партнер" можно использовать для человека, с которым живешь: это может быть человек, парень, партнер твоего пола.
В Лондоне никому не интересно, какой модели телефон и есть автомобиль высокого класса.

Украинка Валерия Данченко переехала в Лондон в возрасте 24 лет. Сейчас она работает в столице Великобритании экскурсоводом.

О своей жизни в Лондоне она рассказала изданию Gloss.ua.

"Я родом из Киева, окончила институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. В Лондон год назад переехала по рабочей визе, на это ушел год подготовки. На переезд решилась в связи с личными обстоятельствами, - рассказывает Валерия, -. В Киеве до этого я работала PR-менеджером в британской компании, а по выходным — экскурсоводом. Поработав какое-то время личным ассистентом в Лондоне, решила придумать себе занятость, которая приносит удовольствие и неплохой доход. Так и стала экскурсоводом, поэтому начну с пункта о работе".

Трудоустройство

Лондон – интернациональный город, и предложений по работе очень много. Для этого необязательно иметь английское образование. Главное — попасть на собеседование и использовать личное обаяние. Если ты понравишься интервьюеру, тебя возьмут. Гораздо важнее быть адекватным человеком, не лениться и быть готовым к обучению. Для того чтобы меня взяли на работу, мне понадобилось отправить видео своих экскурсий и показать, как я их провожу, на практике. Чувство юмора было решающим фактором, ведь люди приходят не на лекцию, а на образовательный entertainment.

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Сейчас я работаю в двух фирмах параллельно: в одной провожу групповые экскурсии, в другой —индивидуальные. Первый вопрос, который мне обычно задают наши, когда узнают, что я экскурсовод: "Ты, наверное, много экскурсий для русскоязычных проводишь?". Отвечаю: нет, еще не проводила. Пока были европейцы, азиаты, американцы, канадцы.

У жителей Лондона все по правилам – миф

Мне всегда казалось, что в Англии все всегда по правилам. Но, как оказалось, человеческий фактор присутствует в любой стране. Когда я подала свою анкету, резюме и cover letter (сопроводительное письмо) на курсы экскурсоводов, я долго ждала ответ. В итоге, если бы я сама не позвонила, пропустила бы свое собеседование. На вопрос, что мне нужно подготовить, мне сказали, что рассказа о себе вполне должно хватить. На следующий день я, вместе с четырьмя кандидатами, пришла на собеседование. Это была моя вторая неделя в Лондоне. Кандидаты были коренными лондонцами, поэтому я ужасно волновалась.

Автор: gloss.ua
  Валерия работает в 2 лондонских фирмах параллельно: в одной проводит групповые экскурсии, в другой - индивидуальные.
Валерия работает в 2 лондонских фирмах параллельно: в одной проводит групповые экскурсии, в другой - индивидуальные.

Мы все рассказали о себе, и тут куратор курса, Кэролайн, сообщает: ну что же, а теперь мы хотим послушать, что вы приготовили на сегодня. Я не понимаю, о чем идёт речь. Девушка справа, впоследствии ставшая моей подругой, встает и презентует колонну Нельсона. Мой мозг пульсирует, сердце выпрыгивает из груди. От страха я ничего не слышу, в голове: "Что за колонна? Какой ещё Нельсон? А мне что говорить?". Наступила моя очередь.

Я поднимаюсь и сообщаю: "К сожалению, я не получила емейл о том, что мне нужно что-то подготовить". Эмоции на лицах интервьюеров сменяются удивлением, они не знают, как реагировать.

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"…Поэтому я расскажу вам о Киеве!", — добавляю я. Дальше последовало три минуты экспромта.

Через два дня мне пришло письмо о зачислении на курс. Соседи внизу, думаю, хорошо слышали мои бешеные прыжки радости. Мораль: экспромт в Англии тоже работает.

Люди

Понтов здесь нет. Англичане зачастую преуменьшают свои достоинства, но любят делиться интересными планами на будущее. Здесь можно не переживать по поводу внешнего вида и дорогих аксессуаров. Главное — чтобы с тобой было весело и легко. Люди свободны от предрассудков и никому не интересно, какой модели у тебя телефон и есть ли автомобиль высокого класса. Автомобиль в Лондоне фактически не нужен, в нем есть смысл только в том случае, если выезжать за город.

Англичане все планируют заранее, а "заранее" означает за год. Мне тоже теперь нужно подстраиваться и все планировать. 17 октября у меня приём гидов в Вестминстерском аббатстве, 25-го иду на выставку работ Туве Янссон. Друзья из Киева смеялись, когда ещё в декабре я говорила, что в мае еду на конференцию по династии Тюдоров в Кентербери. Если хочешь попасть на что-то важное, надо планировать за полгода.

Автор: gloss.ua
  В Лондоне не так безопасно, как в Киеве, так как часто происходят теракты
В Лондоне не так безопасно, как в Киеве, так как часто происходят теракты

В октябре прошлого года на практическом занятии экскурсоводов одногруппник поделился с нами новостью о том, что скоро летит в Новую Зеландию. Все говорят: "Классно, когда едешь?". Отвечает: "В мае".

В Киеве было бы странно планировать поездку за год, когда не знаешь, что будет завтра. Но бывают исключения из правил. Мой друг, экс-мэр Вестминстера (административный район Лондона), рассказал: "Как-то я психанул и полетел в Вашингтон на уикенд. Купил в пятницу билет и поехал в аэропорт сразу после работы. Я замечательно провёл выходные, поэтому в понедельник мне, конечно же, было паршиво. Но выражение лиц моих коллег было бесценным, когда на вопрос, где я был в воскресенье, я ответил, что летал в Штаты".

Англичане и вежливость

Англичане очень вежливы. Это, наверное, единственная нация, которая сто раз в день произносит слово "извините". Извиняются, даже если им самим наступили на ногу. Еще в Лондоне всегда улыбаются: при встрече, знакомстве, в магазине, в метро. Если ты обращаешься к человеку или обращаются к тебе, нужно улыбаться: такие правила этикета.

Автор: gloss.ua
  Слово "партнер" можно использовать для человека, с которым живешь: это может быть человек, парень, партнер твоего пола.
Слово "партнер" можно использовать для человека, с которым живешь: это может быть человек, парень, партнер твоего пола.

Также здесь не нарушают личных границ, на приёме на работу никто не спрашивает, замужем ли ты, есть ли дети, есть ли парень, когда планируешь детей и тому подобные вопросы, которые могут задать в Киеве. Новые знакомые тоже не нарушают границ, не рассказывают о своих проблемах и не лезут в душу. Слово "партнёр" можно использовать для человека, с которым ты живёшь: это может быть муж, парень, партнер твоего пола. Хорошая альтернатива, когда не хочешь вдаваться в подробности своей сексуальной жизни.

Англичане не только вежливые, но и доверчивые. Правило "Я потом занесу деньги" работает и в Лондоне. Как-то в книжном магазине мне не хватало два фунта. Книги мне отдали, а два фунта сказали занести, когда будет время. Занесла через месяц. Я могу запросто взять книги XIX века домой из библиотеки, и раз в два месяца у меня просто уточнят, все ли с ними в порядке. А еще жители туманного Альбиона действительно верят в привидений.

Медицина

В Киеве, если что-то беспокоит по здоровью, всегда можно записаться к узкому специалисту в тот же день. В Лондоне сначала всегда приходишь на прием к general practitioner (это как терапевт у нас), который назначит тебе антибиотики независимо от твоей проблемы. Однажды по его рецепту я принимала антибиотики почти две недели, а потом пришлось ехать в неотложную скорую помощь, где я просидела в очереди пять часов ночью. И это с учетом того, что людей было немного: около десяти человек в приемной. А когда у меня был цистит, врач посоветовала мне носить носки. Одним словом, здесь лучше не болеть.

Безопасность

Мне всегда казалось, что в Лондоне безопасно, и намного безопаснее, чем в Киеве. Это не так. За то время, что я здесь живу, уже было несколько терактов. Один на Вестминстерском мосту, где я обычно заканчиваю одну из моих экскурсий, второй — возле Лондонского моста, третий на станции метро Парсонс Грин, которую я тоже периодически проезжала. Во время теракта возле Лондонского моста я как раз была в восточной части Лондона, откуда два часа было невозможно уехать. Район был перекрыт, пока полиция искала террористов. Хотелось просто попасть домой, я уже была готова идти пешком через весь город. Немного страшно, когда ты знаешь, что террористы рядом с тобой в радиусе квадратного километра.

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После недавней атаки на станции метро уровень террористической угрозы был критичен, а у меня были экскурсии в центре в тот же день, но все обошлось. Кстати, вчера возле известного торгового центра людей облили кислотой. Сегодня, когда я хотела отправить статью, зашла на станцию метро. Прозвучала фраза: "Пассажиры должны немедленно покинуть станцию, немедленно покинуть станцию!". Я уже подумала, что не попаду к себе на экскурсию. Оказалось, была тестовая тревога, фух.

Английские традиции

Несмотря на феминизм, англичанки меняют фамилию после замужества. Мой знакомый бизнес-тренер Джеймс рассказал о своей сестре, которая вышла замуж и сменила фамилию на Кок (означает "петушок", а если переводить со сленга — мужской половой орган). Над сестрой он подхихикивал, но не мог представить, чтобы она могла остаться со своей фамилией, ведь по традиции фамилию нужно менять. В то же время в Киеве многие прогрессивные девушки все чаще не делают этого.

Автор: gloss.ua
  В Лондоне никому не интересно, какой модели телефон и есть автомобиль высокого класса.
В Лондоне никому не интересно, какой модели телефон и есть автомобиль высокого класса.

Мне тоже пришлось обзавестись псевдонимом, потому что мое имя оказалось сложно выговаривать. Из уст англичан Валерия Данченко звучит примерно вот так: "Ваалэуриаа Даанчин-нко". После полугода жизни в Лондоне мои уши больше не могли этого выдержать, и я стала представляться только как "Валери Данко" (Valery Danko). Даже изменила имя на своем бейдже экскурсовода.

У каждого района здесь есть свой мэр. На официальных мероприятиях они облачаются в церемониальные одежды и выглядят, как джентельмены из XIX века. Если бы наши политики облачались в костюмы козаков, может это бы обязывало вести себя достойнее?

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Иногда мой друг Стив, экс-мэр Вестминстера, приходит ко мне на экскурсии. Я сказала, чтобы в следующий раз пришёл в церемониальной одежде, в наполеоновской шляпе-треуголке и с медалью. Вряд ли кто-то поймет, что он мэр, а вот в историю в привидение из XIX века поверят все.

Отношение к животным

У некоторых животных здесь есть работа. Голуби летают с датчиками по Лондону и измеряют уровень загрязнения воздуха. Лошади возят королевскую карету. Но у кого самая интересная работа? У ястребов: они охраняют площади от голубей. Так сложилось исторически, что ястребы занимают свой пост ещё с 1851 года, когда принц Альберт организовал Всемирную выставку. Голуби и воробьи оставляли свой помёт на экспонатах Всемирной выставки, поэтому герцог Веллингтонский дал дельный совет принцу — пригласить ястребов. С тех пор у них есть работа, а я часто наблюдаю в скверах и на площадях дрессированных ястребов, пугающих голубей.

Автор: gloss.ua
  В Лондон всегда улыбаются: при встрече, знакомстве, в магазине, в метро.
В Лондон всегда улыбаются: при встрече, знакомстве, в магазине, в метро.

Как-то в январе, я подобрала голубя с перебитым крылом. В тот же вечер я стала искать, как ему можно помочь, написала емейлы, и уже утром мне перезвонили из службы спасения голубей, дали контакты организации London wildlife protection. Я перезвонила, меня поблагодарили за спасение голубя, как будто я нашла не уличного голубя, а их домашнего питомца. Голубя забрали волонтеры организации уже через несколько часов после звонка, а после доложили, как голубь себя чувствует.

Последнее уточнение — о еде: во всех ресторанах есть маркировка блюд и разделение на веганские или вегетарианские, потому для меня здесь большой выбор еды. Над вегетарианцами никто не смеётся.

Мне еще многое предстоит узнать, но пока я счастлива жить в одном из самых красивых городов Европы и называть свою работу любимым делом.

В Канаде меньше тратят времени на приготовление пищи - разогревают полуфабрикаты, или покупают готовые блюда. Морепродукты стоят немного дороже, чем курятина. Если питаться дома, на продукты надо около 400 долларов в месяц для двух человек.

gloss.ua
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