Планируют все на год вперед - украинка рассказала о жизни в Лондоне

Украинка Валерия Данченко переехала в Лондон в возрасте 24 лет. Сейчас она работает в столице Великобритании экскурсоводом.
О своей жизни в Лондоне она рассказала изданию Gloss.ua.
"Я родом из Киева, окончила институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко. В Лондон год назад переехала по рабочей визе, на это ушел год подготовки. На переезд решилась в связи с личными обстоятельствами, - рассказывает Валерия, -. В Киеве до этого я работала PR-менеджером в британской компании, а по выходным — экскурсоводом. Поработав какое-то время личным ассистентом в Лондоне, решила придумать себе занятость, которая приносит удовольствие и неплохой доход. Так и стала экскурсоводом, поэтому начну с пункта о работе".
Трудоустройство
Лондон – интернациональный город, и предложений по работе очень много. Для этого необязательно иметь английское образование. Главное — попасть на собеседование и использовать личное обаяние. Если ты понравишься интервьюеру, тебя возьмут. Гораздо важнее быть адекватным человеком, не лениться и быть готовым к обучению. Для того чтобы меня взяли на работу, мне понадобилось отправить видео своих экскурсий и показать, как я их провожу, на практике. Чувство юмора было решающим фактором, ведь люди приходят не на лекцию, а на образовательный entertainment.
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Сейчас я работаю в двух фирмах параллельно: в одной провожу групповые экскурсии, в другой —индивидуальные. Первый вопрос, который мне обычно задают наши, когда узнают, что я экскурсовод: "Ты, наверное, много экскурсий для русскоязычных проводишь?". Отвечаю: нет, еще не проводила. Пока были европейцы, азиаты, американцы, канадцы.
У жителей Лондона все по правилам – миф
Мне всегда казалось, что в Англии все всегда по правилам. Но, как оказалось, человеческий фактор присутствует в любой стране. Когда я подала свою анкету, резюме и cover letter (сопроводительное письмо) на курсы экскурсоводов, я долго ждала ответ. В итоге, если бы я сама не позвонила, пропустила бы свое собеседование. На вопрос, что мне нужно подготовить, мне сказали, что рассказа о себе вполне должно хватить. На следующий день я, вместе с четырьмя кандидатами, пришла на собеседование. Это была моя вторая неделя в Лондоне. Кандидаты были коренными лондонцами, поэтому я ужасно волновалась.
Мы все рассказали о себе, и тут куратор курса, Кэролайн, сообщает: ну что же, а теперь мы хотим послушать, что вы приготовили на сегодня. Я не понимаю, о чем идёт речь. Девушка справа, впоследствии ставшая моей подругой, встает и презентует колонну Нельсона. Мой мозг пульсирует, сердце выпрыгивает из груди. От страха я ничего не слышу, в голове: "Что за колонна? Какой ещё Нельсон? А мне что говорить?". Наступила моя очередь.
Я поднимаюсь и сообщаю: "К сожалению, я не получила емейл о том, что мне нужно что-то подготовить". Эмоции на лицах интервьюеров сменяются удивлением, они не знают, как реагировать.
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"…Поэтому я расскажу вам о Киеве!", — добавляю я. Дальше последовало три минуты экспромта.
Через два дня мне пришло письмо о зачислении на курс. Соседи внизу, думаю, хорошо слышали мои бешеные прыжки радости. Мораль: экспромт в Англии тоже работает.
Люди
Понтов здесь нет. Англичане зачастую преуменьшают свои достоинства, но любят делиться интересными планами на будущее. Здесь можно не переживать по поводу внешнего вида и дорогих аксессуаров. Главное — чтобы с тобой было весело и легко. Люди свободны от предрассудков и никому не интересно, какой модели у тебя телефон и есть ли автомобиль высокого класса. Автомобиль в Лондоне фактически не нужен, в нем есть смысл только в том случае, если выезжать за город.
Англичане все планируют заранее, а "заранее" означает за год. Мне тоже теперь нужно подстраиваться и все планировать. 17 октября у меня приём гидов в Вестминстерском аббатстве, 25-го иду на выставку работ Туве Янссон. Друзья из Киева смеялись, когда ещё в декабре я говорила, что в мае еду на конференцию по династии Тюдоров в Кентербери. Если хочешь попасть на что-то важное, надо планировать за полгода.
В октябре прошлого года на практическом занятии экскурсоводов одногруппник поделился с нами новостью о том, что скоро летит в Новую Зеландию. Все говорят: "Классно, когда едешь?". Отвечает: "В мае".
В Киеве было бы странно планировать поездку за год, когда не знаешь, что будет завтра. Но бывают исключения из правил. Мой друг, экс-мэр Вестминстера (административный район Лондона), рассказал: "Как-то я психанул и полетел в Вашингтон на уикенд. Купил в пятницу билет и поехал в аэропорт сразу после работы. Я замечательно провёл выходные, поэтому в понедельник мне, конечно же, было паршиво. Но выражение лиц моих коллег было бесценным, когда на вопрос, где я был в воскресенье, я ответил, что летал в Штаты".
Англичане и вежливость
Англичане очень вежливы. Это, наверное, единственная нация, которая сто раз в день произносит слово "извините". Извиняются, даже если им самим наступили на ногу. Еще в Лондоне всегда улыбаются: при встрече, знакомстве, в магазине, в метро. Если ты обращаешься к человеку или обращаются к тебе, нужно улыбаться: такие правила этикета.
Также здесь не нарушают личных границ, на приёме на работу никто не спрашивает, замужем ли ты, есть ли дети, есть ли парень, когда планируешь детей и тому подобные вопросы, которые могут задать в Киеве. Новые знакомые тоже не нарушают границ, не рассказывают о своих проблемах и не лезут в душу. Слово "партнёр" можно использовать для человека, с которым ты живёшь: это может быть муж, парень, партнер твоего пола. Хорошая альтернатива, когда не хочешь вдаваться в подробности своей сексуальной жизни.
Англичане не только вежливые, но и доверчивые. Правило "Я потом занесу деньги" работает и в Лондоне. Как-то в книжном магазине мне не хватало два фунта. Книги мне отдали, а два фунта сказали занести, когда будет время. Занесла через месяц. Я могу запросто взять книги XIX века домой из библиотеки, и раз в два месяца у меня просто уточнят, все ли с ними в порядке. А еще жители туманного Альбиона действительно верят в привидений.
Медицина
В Киеве, если что-то беспокоит по здоровью, всегда можно записаться к узкому специалисту в тот же день. В Лондоне сначала всегда приходишь на прием к general practitioner (это как терапевт у нас), который назначит тебе антибиотики независимо от твоей проблемы. Однажды по его рецепту я принимала антибиотики почти две недели, а потом пришлось ехать в неотложную скорую помощь, где я просидела в очереди пять часов ночью. И это с учетом того, что людей было немного: около десяти человек в приемной. А когда у меня был цистит, врач посоветовала мне носить носки. Одним словом, здесь лучше не болеть.
Безопасность
Мне всегда казалось, что в Лондоне безопасно, и намного безопаснее, чем в Киеве. Это не так. За то время, что я здесь живу, уже было несколько терактов. Один на Вестминстерском мосту, где я обычно заканчиваю одну из моих экскурсий, второй — возле Лондонского моста, третий на станции метро Парсонс Грин, которую я тоже периодически проезжала. Во время теракта возле Лондонского моста я как раз была в восточной части Лондона, откуда два часа было невозможно уехать. Район был перекрыт, пока полиция искала террористов. Хотелось просто попасть домой, я уже была готова идти пешком через весь город. Немного страшно, когда ты знаешь, что террористы рядом с тобой в радиусе квадратного километра.
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После недавней атаки на станции метро уровень террористической угрозы был критичен, а у меня были экскурсии в центре в тот же день, но все обошлось. Кстати, вчера возле известного торгового центра людей облили кислотой. Сегодня, когда я хотела отправить статью, зашла на станцию метро. Прозвучала фраза: "Пассажиры должны немедленно покинуть станцию, немедленно покинуть станцию!". Я уже подумала, что не попаду к себе на экскурсию. Оказалось, была тестовая тревога, фух.
Английские традиции
Несмотря на феминизм, англичанки меняют фамилию после замужества. Мой знакомый бизнес-тренер Джеймс рассказал о своей сестре, которая вышла замуж и сменила фамилию на Кок (означает "петушок", а если переводить со сленга — мужской половой орган). Над сестрой он подхихикивал, но не мог представить, чтобы она могла остаться со своей фамилией, ведь по традиции фамилию нужно менять. В то же время в Киеве многие прогрессивные девушки все чаще не делают этого.
Мне тоже пришлось обзавестись псевдонимом, потому что мое имя оказалось сложно выговаривать. Из уст англичан Валерия Данченко звучит примерно вот так: "Ваалэуриаа Даанчин-нко". После полугода жизни в Лондоне мои уши больше не могли этого выдержать, и я стала представляться только как "Валери Данко" (Valery Danko). Даже изменила имя на своем бейдже экскурсовода.
У каждого района здесь есть свой мэр. На официальных мероприятиях они облачаются в церемониальные одежды и выглядят, как джентельмены из XIX века. Если бы наши политики облачались в костюмы козаков, может это бы обязывало вести себя достойнее?
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Иногда мой друг Стив, экс-мэр Вестминстера, приходит ко мне на экскурсии. Я сказала, чтобы в следующий раз пришёл в церемониальной одежде, в наполеоновской шляпе-треуголке и с медалью. Вряд ли кто-то поймет, что он мэр, а вот в историю в привидение из XIX века поверят все.
Отношение к животным
У некоторых животных здесь есть работа. Голуби летают с датчиками по Лондону и измеряют уровень загрязнения воздуха. Лошади возят королевскую карету. Но у кого самая интересная работа? У ястребов: они охраняют площади от голубей. Так сложилось исторически, что ястребы занимают свой пост ещё с 1851 года, когда принц Альберт организовал Всемирную выставку. Голуби и воробьи оставляли свой помёт на экспонатах Всемирной выставки, поэтому герцог Веллингтонский дал дельный совет принцу — пригласить ястребов. С тех пор у них есть работа, а я часто наблюдаю в скверах и на площадях дрессированных ястребов, пугающих голубей.
Как-то в январе, я подобрала голубя с перебитым крылом. В тот же вечер я стала искать, как ему можно помочь, написала емейлы, и уже утром мне перезвонили из службы спасения голубей, дали контакты организации London wildlife protection. Я перезвонила, меня поблагодарили за спасение голубя, как будто я нашла не уличного голубя, а их домашнего питомца. Голубя забрали волонтеры организации уже через несколько часов после звонка, а после доложили, как голубь себя чувствует.
Последнее уточнение — о еде: во всех ресторанах есть маркировка блюд и разделение на веганские или вегетарианские, потому для меня здесь большой выбор еды. Над вегетарианцами никто не смеётся.
Мне еще многое предстоит узнать, но пока я счастлива жить в одном из самых красивых городов Европы и называть свою работу любимым делом.
В Канаде меньше тратят времени на приготовление пищи - разогревают полуфабрикаты, или покупают готовые блюда. Морепродукты стоят немного дороже, чем курятина. Если питаться дома, на продукты надо около 400 долларов в месяц для двух человек.
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