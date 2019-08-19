В магазине продают вареные яйца в банке - украинка поделилась впечатлениями от Канады

Фото: Предоставлено Людмилой Разум

В Канаде меньше тратят времени на приготовление пищи - разогревают полуфабрикаты, или покупают готовые блюда. Морепродукты стоят немного дороже, чем курятина. Если питаться дома, на продукты надо около 400 долларов в месяц для двух человек.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 22-летняя Людмила Разум из города Новоград-Волынский Житомирской области. Она полгода как переехала к мужу Игорю в Торонто. Они поженились год назад. Но девушке не сразу открыли рабочую визу в страну. Людмила рассказывает об особенностях переезда, адаптации и жизни в Канаде.

"Страну для переезда выбирал муж для обучения, еще когда были не женаты и учились на 4 курсе. Он хорошо знает английский язык, поэтому составил рейтинг англоязычных стран. Выбирали Канаду, там ниже цены, чем, например, в США, - вспоминает Людмила, - В июле 2018 года Игорь получил визу, а через месяц мы поженились. Через 2 недели после росписи он улетел в Канаду на обучение".

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Через несколько месяцев подали документы на визу для Людмилы. В этом им помогал консультант. Девушка писала мотивационное письмо, где объясняла почему хочет поехать в страну, собирала справки с учебы, работы, о доходе. Однако первый раз получила отказ.

Автор: Предоставлено Людмилой Разум Рабочую визу Людмиле открыли только со второго раза. Теперь она может работать в стране пока там учится муж

"Как мы выяснили, причина отказа была в том, что подумали якобы наш брак был фиктивный, заключили его, только чтобы получить визу. Думаю, что консультант не смог рассказать правдиво о наших отношениях и что мы встречались около 5 лет, - рассказывает Людмила, - Это был для меня сильное потрясение, мы с мужем в то время не виделись уже четыре месяца и потеряли деньги".

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Следующая попытка получить визу была через 3 месяца. Игорь и Людмила уже сами писали мотивационное письмо, расписывали, где были, что делали, когда сделали предложение и как поженились. Добавляли фото и подписывали даты. Родители также писали письмо, где подтверждали, что они жили у них. После медицинского осмотра в Киеве, обязательное для рабочей визы, девушка получила разрешение на работу. Теперь Людмила могла работать в Канаде, пока Игорь учится.

Автор: Предоставлено Людмилой Разум В стране недорого можно купить подержанный автомобиль, больше денег надо на его ослуговування и оплату парковки

В мае 2019 года девушка купила билеты и полетела к мужу. Дорога была с пересадкой. Стоил перелет 11000 грн, прямой рейс дороже - 17 000 грн

"Сначала все казалось ярким, я была счастлива, что наконец увидела Игоря. Но через несколько недель у меня началась депрессия. И главная проблема - язык. Я знала английский на среднем уровне. В Украине мы больше уделяем внимание грамматике и письму, а не разговорной речи. Поэтому в Канаде было тяжело найти общий язык. Все говорили не так, как наши преподаватели. Здесь много национальностей и различных акцентов, - вспоминает Людмила, - Трудно было без родни. Они всегда могли поддержать, выслушать. А из-за разницы во времени не всегда удавалось поговорить. Из-за этого чувствовала себя очень одинокой. Надо было изучать жизнь с нуля. Банковская и медицинская система, магазины - все было новым".

Автор: Предоставлено Людмилой Разум Пара ездила на Ниагарский водопад

Адаптировалась к новой стране Людмила только через 3 месяца, когда исчез языковой барьер и появилась работа. Она работает в кафе за 14 $ в час. Вместе с мужем снимают небольшую квартиру-студию за 1300 $ в месяц. Дополнительно платят 80 $ за свет и другие коммунальные платежи, вода и отопление - бесплатные. В месяц семье надо еще 400$ на продукты, 25$ на мобильную связь. Отдельная статья расходов - общественный транспорт, за 2 часа надо чуть больше 3$.

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"Машину б/у легко можно купить. Но дороже выходит ее обслуживание, страховка и оплата стоянки, - рассказывает Людмила, - Стоимость брендовой одежды такая же. Но не надо собирать деньги, чтобы купить зимнюю куртку. Даже покупка мебели не проблема. С зарплаты можно спокойно купить стол и кровать, небольшую технику. Это не какая-то роскошь. Не надо брать на это кредиты, достаточно минимальной зарплаты".

Автор: Предоставлено Людмилой Разум В городе много бесплатных площадок для спорта и парков для отдыха

Людмила рассказывает, что когда только приехала, остро чувствовала запах жареной картошки и масла из мест, где продают фастфуд. Таких заведений достаточно много в городе. Потому , что канадцы проще относятся к еде, не уделяют столько времени ее приготовлению, как в Украине. В магазинах много замороженных полуфабрикатов и готовых блюд.

"Видела даже вареные яйца в баночке! - рассказывает Людмила, - Дома я готовлю привычную украинскую еду. Обычные пюре, котлеты. Но в меню добавилась тортилья, в лепешку как лаваш добавляем различные начинки. Также понравился местный сладкий картофель. Красную рыбу дома покупали только по праздникам, а здесь можно есть ее каждый день. Если стоимость морепродуктов по цене с курицей, почему бы нет. Есть много продуктов, которые здесь дешевле. Но гречка не очень дешевая. Очень скучаю за миргородской минеральной водой. Ее можно найти только в украинском-польской магазине".

Автор: Предоставлено Людмилой Разум В месяц семья тратит 400 долларов на продукты

Девушке нравится природа и парки, там много деревьев и скамеек. Отмечает, что там нет палаток, где что-то продают. В общественных местах нельзя пить пиво, но можно курить марихуану. Здесь она легализована. Наряду с этим люди занимаются спортом. Построено много бесплатных площадок для катания на роликах, игры в баскетбол, есть открытые бассейны и прочее.

"Не хватает украинских людей, чтобы кто-то пришел в гости, чтобы можно было приготовить что-то вкусное и душевно посидеть. Особенно в праздники сами. Нас приглашали местные знакомые на дни рождения. Но у них все по другому проходит. Никто не сидит за столом, не так много еды. Все берут закуски и напитки и общаться, играют в игры, - отмечает Людмила, - Здесь нет жизни как в фильмах, нужно много работать и быть готовым учиться в любом возрасте. Для жизни в Канаде нужно иметь большую мотивацию".

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.