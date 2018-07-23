Отнимают почти ползарплаты - украинка о налогах в Дании

У Данії на церкву стягують податок від половини до одного відсотка від річної зарплати - це 300-400 євро на рік. Фото: upload.wikimedia.org

Средняя зарплата датчан – примерно € 3,5 тыс., но почти 50% зарплаты идет на налоги. Об этом говорит украинка Оксана, которая 25 лет живет в Дании.

Благодаря высоким налогам в стране бесплатная медицина, образование и церковь, ибо на ней датчане тоже налог платят, говорится в сюжете ictv.

"Налог от половины до одного процента от твоей годовой зарплаты. Это все-таки 300-400 евро в год. Достаточно большая сумма для некоторых людей. Почему же люди платят этот налог? Потому что благодаря этому жениться, покрестить ребенка и даже устроить похороны – это все совершенно бесплатно", – говорит Оксана.

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Налог взимается для содержания церкви. Это зарплаты священнослужителям, строительство новых храмов и реставрация старых. Главный парадокс в том, что датчане преимущественно не слишком религиозные, но прагматичные. Хоть в церковь ходят редко, налог все равно платят. Иначе придется выйти из членства церкви, а это не слишком благоразумно. Ведь тебя никто не хоронитиме, или это придется заплатить очень большую сумму.

В Дании также есть более привычные налоги, но процент налогообложения – необычный и очень высокий. Прежде всего это касается автомобилей. Налог на приобретение машины выше ее стоимость – 150%. Он взимается сразу при покупке. Таким налогом облагаются очень дорогие или большие машины, поэтому датчане отдают предпочтение более простым машинам, потому что на них налог немного меньше – 105%. Кроме того есть еще и другие налоги на авто, которые водители выплачивают регулярно. Это налог на бензин, а еще – на вес машины.

"Два раза в год, когда ты купил машину, ты платишь налог на вес машины. Это тоже налог для защиты природы. И он зависит от того, насколько дорогая и тяжелая машина, и насколько она загрязняет окружающую природу", – говорит Оксана.

Она советует пользоваться и общественным транспортом.

"Метрополитен полностью автоматизирован, в поездах нет машинистов, а система оплаты очень удобная. Специальную магнитную карточку прикладываешь к автомату на пропускном пункте перед поездкой и после, система сама высчитывает, сколько нужно снять денег. Цена зависит от длины маршрута. Обычно поездка в метрополитене обходится от двух евро. Главное зайцем не ездить, потому что значительно дороже обойдется – больше чем 100 евро".

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