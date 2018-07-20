Украинец рассказал, сколько можно заработать в Китае

 
Ексклюзивы
1/5
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 252
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 1944
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3025
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 648
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6246
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1197
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3501
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3780
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133141
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Фото
Все фото
11
6
13
25
20
Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных
Первые секунды жизни - в сеть выложили трогательные фото новорожденных
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Не светом единым - создали устройство, которое отбирает тепло у солнца
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкого города
Радужный Стамбул: фотограф снимает разнообразие турецкого города
Видео
Все видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Битва стихий - огненный смерч у воды сняли на видео
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
Последний из племени - сняли на видео мужчину, который выживает в джунглях 22 года
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
"Жилье - это социальное право каждого" - как бездомные получают жилье в Финляндии
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
На впечатляющем видео торнадо родился во время фестиваля
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Засняли необычное явление: тысячи розовых медуз заполонили море
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3411
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 531
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3501
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3501
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26533
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1368
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
пятница, 20 июля 2018 18:43

Украинец рассказал, сколько можно заработать в Китае

  Комментировать
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Китае
24-летний архитектор из Киева Юрий Петренюк Фото: Facebook

В сети появилось видео, где 24-летний архитектор из Киева Юрий Петренюк рассказал о своем опыте работы в Китае. Сначала он побывал на практике в Испании, а затем нашел работу в Поднебесной и решил остаться там дольше.

"Я поехал в Китай сразу после окончания магистратуры в Киеве. Перед сдачей диплома меня пригласили на практику в Санта Круз де Тенерифе (Испания). И вот я подумал, почему бы мне некоторое время не поработать в другой стране. Китай был одним из вариантов, ведь таких вещей, как здесь, в других странах не строят. Есть много инфраструктурных объектов и небоскребы безумной высоты. Также постоянно повышаются стандарты ", - говорит Юрий Петренюк.=

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала, сколько тратит на жизнь в Аляске

Когда мужчина впервые приехал в Китай, пережил шок.

"Люди, которые не очень следят за тем, что происходит вокруг них, и не обращают внимания на других. В нашей ментальности все-таки есть желание больше отдавать - европейцы относятся с пониманием к нуждам окружающих. А здесь все постоянно сами по себе. И вот даже если ты делаешь что-то антисоциальное на европейский взгляд, то для Китая это норма - издавать естественные для человека звуки, мусорить. От этого у меня был шок", - говорит Петренюк.

Рассказывает, что китайцы фотографируют европейцев, снимают на видео. Продукты дешевые. Украинцы работают учителями английского или моделями.

"Минимальная зарплата - две тысячи американских долларов. Возможно, чуть меньше - 1900. Но с такой зарплатой достаточно трудно здесь прожить, разве что у тебя есть собственное жилье. Самые высокие зарплаты у топ-менеджеров - где-то около 120 тысяч гонконгских долларов (это примерно 18 тысяч американских долларов). Много зарабатывают экономисты, юристы и банкиры. К тому же, Гонконг очень близко находится в Шэньчжэнь, мировой IT-столице. Здесь часто открывают свои офисы программисты", - говорит архитектор.

О минусах жизни в Америке рассказывает Анастасия Боэн из Луцка, которая живет в городе Анкоридж, Аляска. Вышла замуж за американца Джейса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец рассказал, сколько можно заработать в Китае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

Кровавая премьера - мужчина расстрелял зрителей в кинотеатре

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 201197
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 114583
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 87257
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 38744
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 28977
Больше всего комментируют
31
В России рождается новый нацизм - Бабченко
20
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
11
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
Голосов: 603
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua