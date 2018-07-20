Украинец рассказал, сколько можно заработать в Китае

24-летний архитектор из Киева Юрий Петренюк Фото: Facebook

В сети появилось видео, где 24-летний архитектор из Киева Юрий Петренюк рассказал о своем опыте работы в Китае. Сначала он побывал на практике в Испании, а затем нашел работу в Поднебесной и решил остаться там дольше.

"Я поехал в Китай сразу после окончания магистратуры в Киеве. Перед сдачей диплома меня пригласили на практику в Санта Круз де Тенерифе (Испания). И вот я подумал, почему бы мне некоторое время не поработать в другой стране. Китай был одним из вариантов, ведь таких вещей, как здесь, в других странах не строят. Есть много инфраструктурных объектов и небоскребы безумной высоты. Также постоянно повышаются стандарты ", - говорит Юрий Петренюк.=

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Когда мужчина впервые приехал в Китай, пережил шок.

"Люди, которые не очень следят за тем, что происходит вокруг них, и не обращают внимания на других. В нашей ментальности все-таки есть желание больше отдавать - европейцы относятся с пониманием к нуждам окружающих. А здесь все постоянно сами по себе. И вот даже если ты делаешь что-то антисоциальное на европейский взгляд, то для Китая это норма - издавать естественные для человека звуки, мусорить. От этого у меня был шок", - говорит Петренюк.

Рассказывает, что китайцы фотографируют европейцев, снимают на видео. Продукты дешевые. Украинцы работают учителями английского или моделями.

"Минимальная зарплата - две тысячи американских долларов. Возможно, чуть меньше - 1900. Но с такой зарплатой достаточно трудно здесь прожить, разве что у тебя есть собственное жилье. Самые высокие зарплаты у топ-менеджеров - где-то около 120 тысяч гонконгских долларов (это примерно 18 тысяч американских долларов). Много зарабатывают экономисты, юристы и банкиры. К тому же, Гонконг очень близко находится в Шэньчжэнь, мировой IT-столице. Здесь часто открывают свои офисы программисты", - говорит архитектор.

О минусах жизни в Америке рассказывает Анастасия Боэн из Луцка, которая живет в городе Анкоридж, Аляска. Вышла замуж за американца Джейса.