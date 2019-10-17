Одесситка рассказала о работе и жизни в городе тюльпанов

Фото: dou.ua

Одесситка Наталья Дзюбенко с октября 2017 года живет в Нидерландах и работает Java-разработчиком в Роттердаме. Целенаправленно искала работу в этой стране или в Германии.

Она рассказала о бюрократии, особенности работы, быта и менталитета, пишут на ресурсе dou.ua.

Работа и переезд

Работу искала на многих ресурсах, но самым удобным оказался LinkedIn.. Когда прислала резюме, со мной связались, в конце августа 2017 года и начали общаться. Было несколько собеседований. Первое — с одним из рекрутеров и с техническим специалистом. Затем выслали тестовое задание, на него мне дали неделю, но я справилась на несколько дней раньше. Через неделю назначили code review с демонстрацией проекта, после чего пригласили на финальное собеседование с CEO. На следующий день после нашего разговора получила положительный ответ. Это была середина сентября, а еще примерно через полтора месяца я попала в Нидерланды (столько времени понадобилось на оформление документов).

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Компания почти все сделала для меня в оформлении визы. У меня попросили сканы документов для визы MVV, специальной для highly skilled migrants. Организация в Нидерландах, которая занимается миграционными вопросами (ind.nl), должна была рассмотреть заявку, после чего — подтвердить ее. Затем я поехала в Киев подаваться на визу, предварительно оговорив appointment на сайте посольства. Процесс подачи документов не был сложным (нужно было принести паспорт и заполнить форму). Через неделю забрала паспорт с визой.

Мне забронировали отель в Гааге на месяц (в компании бронируют и квартиры, просто я не сказала о своем приезде заранее, и они не имели времени для этого). Работодатель просил много документов, которые мне надо было взять с собой, например, делала перевод и апостиль для свидетельства о рождении. Это все заняло немного больше времени, чем я ожидала.

Автор: dou.ua

Стоимость перелета мне потом возместили. За время, пока жила в гостинице, нашла квартиру для аренды в Схидами. Это маленький городок, который находится рядом с Роттердамом, границы между ними даже не заметно. Думаю, если бы этого времени не хватило для поисков жилья, можно было бы поговорить о продлении срока пребывания в отеле.

После приезда в Нидерланды через две недели мне выдали residence permit (если сравнивать с Польшей, то там аналог такой штуки делают где-то полтора года, я его так и не дождалась). Как уже писала, здесь все просто с документами. Те, кто хотят переехать с женой / партнером, могут это тоже без проблем сделать.

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Офис, где я работаю, расположенный в центре Роттердама. Есть еще офис во Франции. Многие люди работает в офисах заказчика. Компания проводит много мероприятий, чтобы учить людей — тренингов, мастер-классов. Еще мы активно участвуем в конференциях, сами проводим воркшопы и многое другое.

Работаю по стандартному графику: 8 часов в день, 40 часов в неделю. В пятницу у нас есть традиция: как можно больше сотрудников собираются, чтобы поработать половину дня на проекте, вторую половину — над внутренними проектами или саморазвитием, тогда все много общаются друг с другом. В компании со мной работает четверо украинцев и еще больше русскоязычных людей.

Общие впечатления от страны

Когда переехала, казалось, что попала в будущее. Такое впечатление было даже после Польши, где тоже было очень комфортно. В Нидерландах много неожиданно продуманных деталей. Например, здесь много велодорожек, и на земле перед светофорами чувствительные полоски, поэтому не приходится вставать с велосипеда, чтобы нажать на кнопку. Для автомобилей на дорогах тоже есть такие полоски, так что даже размер пробки учитывается для регулирования движения.

Очень ухоженный каждый сантиметр земли, даже где-то на окраине города и за городом чувствуешь, как в парке, так как есть удобные дорожки для пешеходов и велосипедистов. Есть ощущение безопасности, даже когда идешь по улице ночью. Всюду высажены цветы, чистенько. Маленькие детали создают ощущение, что о тебе заботятся. Все с комфортом.

Автор: dou.ua

Роттердам, где работаю, — очень модерный город. Здания высоченные и необычные. Еще мне рассказывали, что когда проводили восстановление после войны, в других городах старались больше придерживаться одного стиля, тогда как в Роттердаме решили восстановить те старые здания, которые еще можно было спасти, но между ними не стеснялись строить новые современные и странные дома (вспомнить хотя бы известны кубические домики, которые находятся в самом центре). Когда смотришь на них впервые, думаешь: как можно было так роскошно построить?

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Еще в стране очень много разной живности. Могут быть стаи из оленят прямо посреди города, очень много крупных птиц типа диких гусей, уток, иногда случаются кролики. Еще здесь почему-то живут зеленые попугаи и летают стайками вокруг моего дома. Очень многие виды птиц, которые мирно плавают по канальчиках или гуляют по городу.

Зарплаты и налоги

Здесь очень комфортно жить с зарплатой программиста. Даже нельзя откладывать хорошую сумму, не слишком себя ограничивая в текущих расходах. Зарплата также зависит от уровня. Джуниору, конечно, предложат меньше, но заработка тоже хватает. Слышала, что годовую зарплату джуниора в Нидерландах оценивают в 38 000 евро в год — думаю, она может быть несколько меньше.

Налоги мне высчитывает работодатель. В моей визе обусловлена ​​30-процентная скидка на налоги — то есть эту сумму мне возвращают как иностранцу (есть список стран, для жителей которых возможна такая опция, у моей компании почти все имеют такую ​​скидку). О ее оформления надо обязательно интересоваться у работодателя при поиске работы (называться 30% ruling).

Менталитет

Голландцы выглядят очень счастливо, они весьма довольны жизнью. Украинец, например, всегда найдет какие-то мелочи, которые могут испортить ему настроение. Голландцам удается быть довольными всем. Даже когда что-то не получается, то они более спокойно к этому относятся и пытаются что-то делать, чтобы исправить ситуацию - в конце концов, все получается. Обычно у голландцев все запланированное, они привыкли все к деталям продумывать. Когда все идет по плану, почему бы не быть счастливым? Также у них не принято хвастаться, и еще я не замечала, чтобы кого-то за что-то осуждали. Также голландцы часто очень расслаблены и иногда рассеяны.

Автор: dou.ua

Кроме нидерландцев, здесь много приезжих, в том числе в компании, где работаю. Десятки национальностей, у каждого свой язык, все разные, каждый рассказывает что-то о своей стране. Но когда работаем вместе, все выглядит очень по-европейски.

Местные привыкли к мигрантам, в стране много смешанных национальностей, но многие из них ведут себя, как голландцы: знают язык, иногда и не поймешь, что это не голландец. Местные положительно и дружелюбно относятся и к мигрантам, и к туристам.

Языки

Я ехала в Нидерланды, зная английский. Обратила внимание, что повсюду — от магазинов до государственных организаций — свободно общаются на этом языке. От меня никогда никто не требовал, чтобы я знала голландский язык (даже если случалось, что прохожий на улице не знал английского, то все равно пытался помочь, показать жестами). Но обычно все голландцы говорят на английском, как на родном языке. Голландский все равно учу, это дело собственного комфорта, можно, например, голландцев подслушивать. Хожу на курсы, которые оплачивает компания. Кроме того, если хочешь учиться и покупать книги, технические также, то компания тоже это оплачивает.

Автор: dou.ua

Дополнительно учу язык самостоятельно, так курсов недостаточно. Замечаю, что начинаю понимать, о чем говорят голландцы (детали пока уловить сложно), также понимаю много надписей в магазинах, объявления в транспорте и тому подобное. Языком компании является английский, хотя также можно услышать, как сотрудники между собой говорят на голландском, испанском, украинском и т. п.

Жилье

Минимальная цена, за которую можно арендовать более или менее нормальную квартиру с бытовой техникой (искала в Гааге, Роттердаме, Схидами) - 800 евро. В Нидерландах есть лимит типа "если ты зарабатываешь меньше этого и больше этого лимита, то такую ​​квартиру тебе нельзя". Это делается для того, чтобы те, кто зарабатывают больше, не занимали дешевые квартирки, и их всем хватило. В Роттердаме за 1,5 тысячи евро можно найти что-то довольно внушительная и с крутым ремонтом. Коммунальные услуги обойдутся еще где-то в 100-200 евро. Заметила, что все, кого знаю, снимают жилье самостоятельно, не складываются вместе.

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Я плачу за аренду сумму, посередине между этими двумя цифрами (800 и 1500 евро), я довольна. Искала квартиру в интернете через риэлтора. Сама с ним связалась, до сих пор не разговаривала непосредственно с хозяином, только с риэлтором (хозяин оплачивал эти услуги). Почти всегда при просмотрах квартир приходило еще много людей, кроме меня, и вероятность, что именно я получу эту квартиру, была всегда невелика. Поэтому я, почти не соображая, выбрала ту, которая мне сразу понравилась и отвечала моим требованиям (бытовая техника и т. д.).

Моя квартира расположена в спальном районе, транспорт хорошо ходит, можно доехать до Schiedam Centrum (центральная станция Схидама), а оттуда уже ехать куда угодно. Можно было бы и ближе найти жилье, но мне понравилось здесь: и цена неплохая, и город красивый. Схидам ощущается почти как часть Роттердама, но здесь спокойнее, тише.

Транспорт

Езжу общественным транспортом, а сейчас, когда погода стала хорошая, добираюсь на велосипеде. Что транспортом, велосипедом трачу 40 минут на дорогу в Роттердам.

Можно приобрести проездной — это такая карточка с чипом внутри (OV-Chipkaart), которую пополняешь в автомате. Когда заходишь в транспорт, должен сделать чекин (поднести карту к специальному автомату на входе), а на выходе — чекаут. Одна карта рассчитана на все виды транспорта. С ней можно взять велосипед на станции. У меня есть две таких карточки: одна персональная, чтобы пользоваться на выходных, и еще одна, которую сделали на работе, чтобы ездить в офис и из него (все поездки, связанные с работой, оплачивает компания).

Автор: dou.ua

Карточку можно пополнить на фиксированную сумму, а можно привязать к банковской карты, и она будет автоматически пополняться. Цена проезда считается по дистанции. Поездка в центр в Схидами мне стоит 50 центов, поездом в Роттердам — ​​два евро, в Гаагу - 3-4 евро.

Есть много транспорта, который курсирует между городами. Например, метро, ​​которое ездит от Роттердама в Гаагу (примерно 20 км), и дорогой объезжает многие другие населенные пункты. Но между всеми городами есть такое сочетание, иногда приходится пользоваться поездом. Он — удобный и часто ходит. Поездом удобно ехать также в Амстердам — ​​меньше, чем час.

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В трамвае всегда ездит контроллер. Он проверяет всех: имеет автомат, к которому преподносит твою карточку. В поездах проверяют реже, в метро — практически никогда, потому что туда сложно попасть без чекина. В метро — чисто, красиво, в трамвайчиках ежедневно в вагоны кладут свежие газеты.

Еще за транспортом удобно следить через специальные приложения (например, 9292.nl), поэтому известно с точностью до минуты, как доехать в любую точку (с пересадками между различными видами транспорта и т. д.).

Велосипеды

Для велосипедов все очень продумано, я нигде еще не встречала такого. Велосипедисты чувствуют себя здесь, как боги, потому что даже пешеходы могут не везде пройти, а велосипедисты везде могут проехать.

Достаточно просто взять велосипед напрокат на любой станции. Но если живешь в Нидерландах долго, лучше приобрести собственный, это не так уж и дорого. Я так и сделала: приобрела городской велосипед вместе с надежным замком примерно в 200 евро. Езжу каждый день, но где-то половину раз за месяц набралось. Мне 10 километров до работы, и если есть настроение, еду на велосипеде.

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Также постоянно езжу на выходных просто в удовольствие. А еще здесь необычно большой трафик на велодорожках, поэтому учишься быть внимательным и обязательно надо знать правила движения.

Медицина

Для всех, кто проживает в Нидерландах, медицинская страховка является обязательной. К тому же, ты ее оформить в первые несколько месяцев жизни здесь. Если этого не сделать, тебя подпишут на дефолтную страховку и снимать средства по зарплате. Базовая страховка будет стоить около 70 евро в месяц, оплачивает и выбирает страховку каждый самостоятельно. Каждый делает ее для себя, потому что можно выбирать различные опции.

Еще для жителей некоторых стран (в том числе Украины) обязательна проверка на туберкулез, которую надо тоже пройти в первые 4 месяца пребывания в Нидерландах. Если окажется, что надо лечиться, лечение (так же, как и обзор) проходит за счет государства.

Досуг

Немного поездила по самым Нидерландах, еще пытаюсь побывать в других странах, рядом. Покататься везде на велосипеде. Когда ко мне приезжала подруга, мы вместе катались на каяках, гуляли по разным городам. Здесь любят активный отдых, всевозможные походы, прогулки на корабликах. Еще местные очень любят устраивать всевозможные тусовки с большим количеством людей, музыки, еды и пива.

Кухня и продукты

О голландцев говорят, что у них нет национальной кухни. Отчасти это правда, я так и не смогла понять, что именно является нидерландской кухней. Здесь любят добавлять в пищу много овощей — намного больше, чем украинцы. Очень распространена суринамский кухня, поэтому в каком-то смысле она символизирует для меня кухню Нидерландов. А еще здесь продают очень много рыбы, и красная рыба стоит так же, как любая другая.

Вообще на обед каждый день трачу в среднем 10 евро, а по пятницам компания устраивает обед для всех. В месяц всего на еду трачу около 400 евро. Некоторых привычных мне продуктов в Нидерландах я до сих пор так и не видела (например, гречневая крупа), и наоборот, можно достаточно дешево купить продукты, которые в Украине дороже и не так распространены (например, брокколи).

Еще Нидерланды славятся вкусным сыром. Здесь очень много видов сыров, и я до сих пор покупаю каждый раз разный, чтобы попробовать.

Планы



Сейчас мне интересно развиваться здесь, поэтому пока что не планов отсюда переезжать. На работе не бывает скучно, каждый день учусь. Компания много вкладывает в то, чтобы рабочие развивались. Здесь интересно и комфортно.

В Нидерландах люди более консервативны в еде. Им надо видеть и знать, что именно скрыто в голубцах или варениках. На дне рождении могут угощать гостей только чипасим и обязательно пригласят на празднование минимум за месяц