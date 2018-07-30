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Обед за доллар и сон на работе: украинка рассказала о жизни во Вьетнаме
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Автор: из архива Аралии Кохановской
  Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме
Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме

Во вьетнамском городе Нянчанг, которое находится на побережье и имеет большое русско и украиноязычную диаспору, украинец с неплохим английским может найти работу за несколько часов. В основном, в сфере услуг.

Об этом Gazeta.uaиз собственного опыта рассказывает украинка Аралия Кохановская из Киева.

"Появилась идея собрать деньги и устроить шестимесячный отпуск в странах Азии, - рассказывает Аралия Кохановская, - Деньги на путешествие откладывала два года. Удалось собрать около 2,4 тысяч долларов. За 400 долларов купила билет во Вьетнам, где прожила два месяца в городе Нягчанг. Потом поехала Тайланда и Камбоджи. Рассчитала, что в месяц могу тратитити не более 450 долларов. Чтобы сэкономить, арендовала комнаты в хостелах. Питалась уличной едой, которую едят местные. Полноценный обед из риса и мяса стоил от 1 до 1,5 доллара".

Через шесть месяцев путешествий украинка решила устроиться на работу и поселиться в городе Нянчанг.

"Заходила в рестораны и спрашивала, не надо ли им работников. За пару часов нашла первую работу - раздавала листовки. Но проработала только 12 минут. В месяц предлагали около 200 долларов за несколько часов в день. Есть люди, которые работают на трех таких работах и нормально живут. Но мне такой вариант не нравился, хотелось чего-то большего".

Того же дня Аралия Кохановская устроилась администратором в ресторан.

"Опыта работы не требовали. Лишь разговорный уровень английского языка. Зарабатывала 600 долларов в месяц. Это средняя зарплата для иностранцев. Местным платят втрое меньше", - говорит Аралия.

Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме
Фото: из архива Аралии Кохановской
Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме
Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме
Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме
Аралия Кохановская год прожила во Вьетнаме

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"Во Вьетнаме понравилось отношение к работникам. Жизнь и отношения ценятся больше, чем работа. Была шокирована, когда весь персонал одновременно перестал работать. В зал вынесли стол и начали накрывать на обед. Ели прямо перед посетителями. Оказалось, в других заведениях делают так же. Если устала, говорили отдыхать в специально отведенном месте. Если не было посетителей, разрешалось даже поспать".

Во время поездки в Украину Аралия Кохановская закончила курсы по маркетингу в соцсетях. Нашла клиентов и вернулась во Вьетнам, имея удаленную работу.

"На этот раз выбрала менее город Муйне. Там дешевле жилье. Дом стоит 150 долларов. Он во вьетнамском стиле - пол и стены обложены кафелем. Все комнаты очень большие, особенно кухня и душ. Коммунальные дешевые. За воду и электричество в месяц выходило в среднем 7 долларов. Это с учетом большого сада, который ежедневно поливала".

Украинка Анастасия Швец семь лет работает дайвером в Египте. Ежемесячно имеет 1700 долларов зарплаты, дополнительно работодатель оплачивает проживание и обед.

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