Украинка рассказала о реальных заработках в Египте

Фото: Фото предоставлено Анастасией Швец

Украинка Анастасия Швец семь лет работает дайвером в Египте. Ежемесячно имеет 1700 долларов зарплаты, дополнительно работодатель оплачивает проживание и обед.

"Найти работу в Египте легко. Немало отелей ищут русскоязычных аниматоров. Можно написать им и получить приглашение. Я аниматором идти не хотела. Видела, что нужны дайверы. Поэтому записалась в дайвинг - школу в Киеве. Прошла обучение и получила сертификат. С ним поехала устраиваться на работу. Работаю в одном из отелей на побережье", - рассказывает Анастасия Швец из Киева, которая живет в Шарм - Эль-Шейхе.

Летом работа начинается с 4 утра и продолжается до 7 вечера. Зимой рабочий день короче из-за меньшей продолжительности дня.

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"Готовлю туристов до погружения на глубину, провожу инструктаж и ныряем. За день имею не больше 10 занурювань. Каждый клиент отдает за процедуру 25 долларов. В свободное время проверяю снаряжение, заправляю баллоны, перу форму", - говорит Анастасия.

В этом году повезло, потому что отель снял комнату для меня на целый год. Это одноместный номер в самой дальней части. В прошлом году снимала квартиру в богатом районе. За нее платила 300 долларов, но в контракте было указано, что приходили в гости могут только девушки. Это напрягало.

"За семь лет выучила 7 дополнительных языков. На курсы хожу ночью. Здесь многие заведения начинают работать после захода солнца. Например, больницы, рынок, библиотека. Знание языков повышает зарплату. В прошлом году получала на 100 долларов меньше, потому что знала меньше языков. Считается, что чем больше языков знаешь, тем легче привлечь туристов, которые нырнут. Сейчас едет много итальянцев, белорусов, поляков, украинцев, есть немцы, словаки, американцы", - говорит Анастасия.

"Сезонная работа в Польше – это 20 тыс. гривен, в Германии - 35-50 тыс. гривен, в Израиле – 40-60 тыс. гривен. В США и Канаде – под 100 тыс. гривен. Есть работа и на курортах, и на фермах, и по сбору ягод, и в рыбном промысле. Работы много и чем ближе к июлю, тем больше будет вакансий, поскольку июль-август – разгар сезона", – отмечает HR-эксперт сайта по поиску работы rabota.ua Татьяна Пашкина.