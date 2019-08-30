На уроках можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим - украинки рассказали об обучении в США

Фото: svoi.city

Оля Сахно, Оля Ворошнина и Соня Пилипенко в 2018 году победили в отборе программы обмена для старшеклассников Flex и полетели в США. Девушки год жили в разных штатах - во Флориде, Неваде и Миссури, учились в местных школах и жили в хост-семьях.

Своими впечатлениями об американском быте, волонтерстве и праздники девушки поделились с ресурсом svoi.city.

Жизнь в хост-семьях

По правилам Flex, молодежь, которая едет в США, живет в принимающих хост-семьях. Они предоставляют кровать, а иногда и отдельную комнату, и обеспечивают питанием. Обязанности участников программы обмена - помогать семье в хозяйстве и не вступать в конфликты.

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Оля Ворошнина изменила в штатах хост-семью, поскольку в первой семье были маленькие дети и там Оля не чувствовала себя социально активной.

Автор: svoi.city Оля Сахно жила в богатой семье на ферме

"Первые четыре месяца, кроме школы и дома, я почти ничего не видела. Меня часто не пускали гулять с друзьями. Поскольку у них были маленькие дети, наши интересы довольно отличались. В школе я нашла семью, готовую взять меня к себе, с ними отношения сложились значительно лучше", - поделилась Оля.

София Пилипенко жила в штате Невада в семье, где отец работал инженером на корабле, поэтому его большую часть времени дома не было.

Американская школа

Оля Ворошнина училась в небольшой по меркам школе - на 1 500 учеников.

"Когда они узнали, что я из Европы, все хотели подружиться со мной, некоторые подходили и касались меня, потому что впервые видели кого-то из Европы", - говорит Оля.

Автор: svoi.city На уроках в США можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим

Она выбрала предметы, которых не было в 11-м классе украинской школы: кухня - во время занятий готовили различные блюда и потом ели их, и уроки рисования - когда давали много материалов, и никто не говорил, как рисовать.

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"В некоторых классах стояли диваны вместо парт, в других учителя для мотивации приносили детям перекусы - бутерброды, печенье, иногда эту пищу даже привозили из ресторанов. Многим это нравилось", - вспоминает Оля Ворошнина.

В американской школе не нужно изучать все 20 предметов, как у нас. Ученики сами выбирают, что им по душе. Соня выбрала английский и испанский языки, анатомию, психологию, киноведение.

Автор: svoi.city Оля Сахно волонтерила в церкви - помогала готовить еду и раздавать ее во время благотворительных обедов

"Самое интересное, что там было, - уроки анатомии. На уроке биологии в своей украинской школе я бы червя резала, а там за год я своими руками резала мозг, глаз, свинью, сердце. При этом учительница жаловалась, что бюджет уменьшили, а так практики было еще больше", - рассказала София Пилипенко.

Еще на уроках в США можно есть и пить кофе - главное, не мешать другим. Домашнее задание давали крайне редко.

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"Некоторые знали свой родной язык - английский - хуже меня. Я видела, что дети безразличны к учебе. Иногда в классах чувствовался запах травы, которую курили ребята, с дисциплиной там намного хуже, чем в украинской школе", - призналась Оля Сахно.

Автор: svoi.city Оля Ворошнина стала менеджеркой школьного баскетбольного клуба и ездила с ним по городам штата на соревнования.

За пропуски уроков надо платить штраф. Например, за пропуск 20 классов - это пять дней обучения, штраф 100 долларов. Записка от мамы, как у нас, не проходит.

Волонтерство

Во время программы обмена обязательное участие в волонтерских мероприятиях и программах. Так в конце года в США надо было собрать до 40 баллов, и школьницы выбирали разные способы их заработать.

Оля Ворошнина была волонтеркой на концерте рок-исполнителя. Также стала менеджеру школьного баскетбольного клуба и ездила с ним по городам штата на соревнования.

Автор: svoi.city Девушки выиграли конкурс по программе обмена для старшеклассников Flex

По словам девушек, волонтерство позволяет найти друзей и путешествовать. Хост-семьи тоже иногда возили школьниц в интересные места, чтобы показать красивые виды и жизни людей. В США кто-то из девушек путешествовал в пределах своего штата, кто-то даже ездил в круиз на Багамские острова.

Праздники

На Рождество хост-семья подарила Оле Сахно много подарков, которые она сама выбрала в магазине, а София провела этот день почти в одиночестве.

"У меня было около 30 подарков, я почувствовала, что такое американское Рождество. Я сидела в этих пакетах, счастливая разворачивала их, как в фильме "Один дома", почувствовала себя маленькой девочкой, - делится Оля Ворошнина. - А вообще на праздники больше всего хочется домой. Ты в чужой стране, в чужой семье. В Америке я поняла, как люблю Украину и какова моя страна прекрасна".

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.