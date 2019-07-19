На грин-карту подавал 5 лет: горловчанин про работу в США

Горловчанин Геннадий Картавцев уехал из Украины в 1997 году. Живет и работает более 20 лет в США.

"Было твердое намерение не вернуться. С собой была тысяча долларов и летний белый костюм. Первое время в Нью-Йорке меня поддержали горловчане, которые эмигрировали ранее", - рассказывает Василий.

Горловчанин Геннадий Картавцев в США, 2012 год. Фото: из личного архива

Выиграл грин-карту. Подавал заявку на ее получение пять лет.

За время проживания в Америке закончил языковые курсы. Потом начал осваивать компьютерные специальности, поступив в колледж. Все это время перебивался случайными заработками.

"Самым сложным было найти работу, пока живешь без легализации. В 1999 году выиграл "Грин-кард", и жизнь начала кардинально меняться. Если бы не это везение, не исключаю, что попытался бы жить в другой стране, потому что здесь порой руки опускались", - добавляет Картавцев.

После получения ВНЖ устроился на работу водителем





После получения вида на жительство устроился на работу водителем: специализировался на квартирных переездах. Объездил почти все штаты Америки.

"Знакомые рассказали, что в компании Bloomberg ищут специалиста по компьютерной инфраструктуры. Много претендентов не хотели там работать из-за графика. Работа была ночная, включая выходные. Согласился на их условия. После собеседования мне перезвонили и сказали, что берут на работу. Так проработал шесть лет", - продолжает Геннадий.

Сейчас муж специализируюсь в вопросах информационной безопасности – работает в компании по управлению фармацевтическими льготами.

"Две главные советы - если хотите достичь чего-то в США, учите английский язык и имейте дефицитную рабочую специальность. Не пропадете", - добавляет Геннадий Картавцев.

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С начала года почти 2 тыс. украинцев получили разрешение на выезд на постоянное место жительства в США. Статистику приводят в Департаменте организационного обеспечения Государственной миграционной службы.