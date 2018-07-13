"Муж приехал на коне" - украинка рассказала, как выходила замуж в Китае

Автор: из архива Светланы Дзюмы Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин

Светлана Дзюма из Кременца Тернопольской области четыре года назад вышла замуж и переехала в Китай. О традиционной китайской свадьбе она рассказала Gazeta.ua.

"Я долгое время работала артисткой балета в Корее. Планировала остаться там жить. Когда закончился контракт, вернулся в Украину за новым. Чтобы не терять время на ожидание решила полгода поработать в театре Китая. Там встретила будущего мужа, который пришел на спектакль", - рассказывает Светлана Дзюма. - Когда знакомились, мужчина назвался назвался Вовой. Хотя настоящее его имя - Чан Гуо Цен. Украинское имя услышал в одном из сериалов. В тот момент поняла, что это судьба. Потому перед тем, как лететь, гадали с девчонками в ночь на Андрея. Мне выпало имя Владимир. Позже муж принял в Украине крещение и взял себе это имя".

В Китае подготовкой полностью занимались организаторы. Утром Светлану увезли на прическу. Потом переодели в красное платье, которую увидела впервые.

"В Китае принято, чтобы невеста месяц до брака жила отдельно и много плакала. Мы этого не придерживались. В день свадьбы меня привезли к дому дяди мужа. Сам муж приехал меня выкупать верхом на лошади. Традиционно сумму выкупа в Китае называют родители невесты. В Пекине она может доходить до ста тысяч долларов. В маленьких городах - от трех до четырех тысяч. За меня муж выкупа не платил. Объяснила ему, что родители денег не возьмут. Лучше купить им подарки, как поедем в Украину".

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Автор: из архива Светланы Дзюмы Кроме традиционного китайской свадьбы пара обвенчалась в Украине.

"После выкупа должны вдвоем съесть лапшу с яйцами. Ее готовят вместо торта даже на день рождения. Считается, чем она длиннее, тем длиннее и счастливее будет жизнь. Потом муж принес и одел на меня обувь. С завязанными глазами повели на улицу и посадили в паланкин - крытые носилки, которые несли восемь мужчин. Впереди шла бабка и курила трубку".

Церемония бракосочетания в Китае считается столь же важной, как и венчание в Украине.

"Мы должны были идти друг на встречу другу. При этом я переступала через маленький мостик и через огонь, а муж стрелял из лука. Затем трижды кланялись: первый — к небу и земли, второй — к родителям и третий друг другу. После этого брак считался заключенным. Дальше преподнесли родителям чай, который они выпили. После чего они подарили нам деньги и все поехали в ресторан. За столом должны были подойти к каждому гостю, чтобы с ним выпить. Они в ответ поздравляли и вручали конверты. Свадьба закончилась еще до обеда. Все поели и разошлись по домам".

Предлагаем посмотреть, как именно происходило свадьбу украинки в Китае.

Фото: из архива Светланы Дзюмы

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