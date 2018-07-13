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четверг, 19 июля 2018 00:15

"Муж приехал на коне" - украинка рассказала, как выходила замуж в Китае
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Автор: из архива Светланы Дзюмы
  Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин
Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин

Светлана Дзюма из Кременца Тернопольской области четыре года назад вышла замуж и переехала в Китай. О традиционной китайской свадьбе она рассказала Gazeta.ua.

"Я долгое время работала артисткой балета в Корее. Планировала остаться там жить. Когда закончился контракт, вернулся в Украину за новым. Чтобы не терять время на ожидание решила полгода поработать в театре Китая. Там встретила будущего мужа, который пришел на спектакль", - рассказывает Светлана Дзюма. - Когда знакомились, мужчина назвался назвался Вовой. Хотя настоящее его имя - Чан Гуо Цен. Украинское имя услышал в одном из сериалов. В тот момент поняла, что это судьба. Потому перед тем, как лететь, гадали с девчонками в ночь на Андрея. Мне выпало имя Владимир. Позже муж принял в Украине крещение и взял себе это имя".

В Китае подготовкой полностью занимались организаторы. Утром Светлану увезли на прическу. Потом переодели в красное платье, которую увидела впервые.

"В Китае принято, чтобы невеста месяц до брака жила отдельно и много плакала. Мы этого не придерживались. В день свадьбы меня привезли к дому дяди мужа. Сам муж приехал меня выкупать верхом на лошади. Традиционно сумму выкупа в Китае называют родители невесты. В Пекине она может доходить до ста тысяч долларов. В маленьких городах - от трех до четырех тысяч. За меня муж выкупа не платил. Объяснила ему, что родители денег не возьмут. Лучше купить им подарки, как поедем в Украину".

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Автор: из архива Светланы Дзюмы
  Кроме традиционного китайской свадьбы пара обвенчалась в Украине.
Кроме традиционного китайской свадьбы пара обвенчалась в Украине.

"После выкупа должны вдвоем съесть лапшу с яйцами. Ее готовят вместо торта даже на день рождения. Считается, чем она длиннее, тем длиннее и счастливее будет жизнь. Потом муж принес и одел на меня обувь. С завязанными глазами повели на улицу и посадили в паланкин - крытые носилки, которые несли восемь мужчин. Впереди шла бабка и курила трубку".

Церемония бракосочетания в Китае считается столь же важной, как и венчание в Украине.

"Мы должны были идти друг на встречу другу. При этом я переступала через маленький мостик и через огонь, а муж стрелял из лука. Затем трижды кланялись: первый — к небу и земли, второй — к родителям и третий друг другу. После этого брак считался заключенным. Дальше преподнесли родителям чай, который они выпили. После чего они подарили нам деньги и все поехали в ресторан. За столом должны были подойти к каждому гостю, чтобы с ним выпить. Они в ответ поздравляли и вручали конверты. Свадьба закончилась еще до обеда. Все поели и разошлись по домам".

Предлагаем посмотреть, как именно происходило свадьбу украинки в Китае.

Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин
Фото: из архива Светланы Дзюмы
Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин
Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин
Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин
Светлана Дзюма вышла замуж за китайца по имени Чан Гуо Цин

Екатерина Мотрич из Ивано-Франковска вышла замуж за австрийца и переехала в Вену, где живет уже 5 лет.

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