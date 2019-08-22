Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее

Фото: news.bigmir.net

Сначала львовянка Юлия бросила все – и отправилась покорять журналистские высоты в Киеве, но возможностей в украинской столице ей стало мало и она отправилась в далекую, вечно солнечную Австралию. Это страна, которая находится на краю света и в то же время - в центре планеты. Она большая, независимая и радостная. При этом эмигрантов там не ждут, как и везде, там нужно бороться за свое место под солнцем. Юлия поделилась своей историей, пишут на bigmir)net.

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Говорят, если ты хоть один раз уезжал, то дальше будет легче. У меня была своя внутренняя миграция лет с двадцати, когда я решила, что жить в городе, где я родилась, нет никакого смысла (лично для меня). Ничего особо не стимулирует. Уровень стресса низкий, но и достижений особо никаких. Я родилась во Львове, откуда мечтала уехать, сколько себя помню. Это было довольно необычно, ведь сейчас, наоборот, все хотят туда переехать, а я просто сводила с ума маму и окружающих, что как появится возможность, только и меня здесь видели. Ближайшие места для переезда для меня были Киев или Польша. Выбор был сделан. В Киеве я прожила примерно 8 лет. Оборачиваясь назад, я могу сказать, что это были крутые 8 лет. И дальше будет еще круче, главное не останавливаться..

Автор: news.bigmir.net В Австралии есть целые поселения аборигенов, живущих в ужасных условиях

В Сиднее я уже более трех лет. Первый год я учила английский и два года училась в университете (здесь причисляют часть предметов, если ты уже имел высшее образование). Самым сложным оказался язык. Здесь, как в Европе или в Америке, гипотетически понимают, что ты иностранец и твой английский является вторым после родного. Однако в Австралии не слишком любят прислушиваться, что ты там со своим акцентом говоришь, не любят напрягаться. Было и такое, когда я начинала говорить, меня переставали просто слушать и шли себе дальше. Это просто нужно принять. Хотя такие глупые ситуации - редкость.

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В основном австралийцы очень приятные и расслабленные люди. Здесь запросто здороваются на улице с незнакомцами и могут завести small talk. Просто не любят других, тех, кто отличается. Австралия имела длинную историю с миграционными волнами в течение последних 100 лет. И сейчас, когда эмигрантов приезжает все больше и больше, они и напрягаются все больше. Когда-то здесь официально была white policy, а теперь все красиво и толерантно и в глаза тебе никто ничего не скажет. Но никто с распростертыми объятиями также не ждет. Это миф. Если хочешь получить такую же работу, как австралиец, надо быть вдвое лучше и знать язык почти идеально.

Автор: news.bigmir.net Студенту можно работать только 20 часов. Поэтому надо приезжать с $ 100000 на жизнь, или работать нелегально

Как и везде была проблема с социализацией. Дома я была журналистом и знала тысячи людей - работа такая. Когда я приехала сюда, то знала от силы максимум десять человек. Я была полностью отрезана от общества. Мне повезло, первые 8 месяцев я прожила в доме своей семьи, меня очень поддерживали, поэтому очень печальных эмигрантских историй у меня нет. В Австралии действуют очень серьезные ограничения, если ты студент. Работать можно только 20 часов, чего не только на обучение, но и просто на жизнь не хватит. Поэтому вариант или приезжать с деньгами (а это порядка $100 000) или работать нелегально, как многие студенты делает, в ресторанах и тому подобное.

Работу найти трудно, но мне всегда везло. На данный момент я закончила университет (IT) и работаю в финансовой компании Junior Digital Producer. Для того, чтобы получить эту работу, я прошла программу стажировки (почти неоплачиваемый) в Digital Agency. Тот факт, что я уже имела одно высшее образование и опыт работы с контентом и датой, очень помог мне. Хотя в основном здесь не австралийский опыт работы мало кого интересует. IT - это практически последняя специальность (ну, может, еще повар), имея которую иностранцу здесь можно получить приличную работу.

Автор: news.bigmir.net В Австралии не любят тех, кто отличается.

Мне нравится австралийский взгляд на жизнь, когда каждый живет, как хочет, и никому не мешает. Здесь умеют наслаждаться простыми вещами и имеют в целом позитивное мышление. Когда я вижу здесь кого-то с кислым лицом - это почти всегда признак, скажем так, славянина. Здесь все вкусно, сладко и красиво. И я скажу так - как корабль назовешь, так он и поплывет. При этом я не могу сказать, что здесь есть что-то, к чему я не могу привыкнуть. Люди как люди, просто другая культура. Но все зависит от человека. Если он открыт и готов впускать новых людей в свою жизнь, то они и придут. Мы все имеем гораздо больше общего, чем то, что нас разделяет. Просто вопрос в том, что выберет человек.

После трех лет проживания в Сиднее могу сказать, что чувствую себя выпускником университета, который получил хорошую стартовую работу и интересные варианты развития карьеры. Я ценю возможность путешествовать и работать во всех уголках планеты.

Автор: news.bigmir.net В Сиднее в основном не австралийский опыт работы мало кого интересует

Говоря о любимом месте в Австралии, я буду супер стереотипная - ведь это пляж Бондай, излюбленное место обитания всех евреев бывшего Советского Союза. Такой себе сиднейский Брайтон Бич. Это мое место, которое дарит силы. Еще одно прекрасное место, без которого жизни своей не представляю – это йога-студия у дома. Если бы мне кто-то сказал, как будет трудно эти три года, я бы никогда не переехала в Австралию. У меня были стереотипы, что не надо меняться и так прокатит. Не катит.

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Мы мало что знаем о других странах, культуре и даже расизма. Мне никто не верит, что в Украине живут в основном монокультурные, монорелигиозные люди, которые выглядят практически одинаково. Для остального мира это уже давно забытый миф. В Австралии я увидела совсем другой социальный срез. Здесь живут и работают люди практически со всего мира. С каких-то богом забытых индонезийских островов и многомиллионной Индии. Я знаю людей из Филиппин, Малайзии, Южной Африки и Латинской Америки, чего никогда бы не произошло в Украине. У всех разный уровень образования. Хочу отметить, что нам очень повезло родиться в Украине и получить наше образование, и мы даже не представляем, как бедно и без простейших бытовых вещей люди живут в мире. Это особенно заметно на контрасте с Австралией, где эти люди готовы работать за копеечную зарплату и жить вдесятером в одной комнате.

Автор: news.bigmir.net В Австралии живут и работают люди почти со всех стран мира.

Мало кто знает, что в Австралии есть огромная проблема с аборигенами. Одна из самых богатых стран мира имеет целые поселения людей, которые живут в ужасных условиях. Недавно я приехала из центральной части Австралии, где аборигены живут немного лучше, могут получить работу в резорте возле Улуру, у них даже сухой закон в поселениях из-за проблем с алкоголем. В конце страны они полностью изолированы от общества и их просто стараются не замечать, они как люди-тени. Эмиграция, по моему мнению, обнажает человеческую сущность. Не важно, как человек ведет или позиционирует себя в зоне комфорта, имеет значение, как человек действует в стрессовой ситуации, какие его качества видно в первую очередь, когда ни общество, ни семья, ни воспитание не влияют и не давят на него. Я здесь встретила многих людей, которые дома, видимо, были достаточно нормальными людьми, но здесь стали законченными гнидами. Что я хочу сказать, хочешь узнать настоящего себя - покупай билет и готовься к приключениям.

В Израиле никто не беспокоится о своем внешнем виде. В жару можно встретить девушку в теплой обуви и курточке с шапкой. Здесь все едят кошерную пищу, ту, что разрешена Торой. Кроме того, есть определенные правила и ограничения. Например, можно есть молочное не раньше, чем через 6 часов после того, как поели мясное. Чтобы обойти это правило и придумали мороженое без молока.