Гражданство получают только евреи - украинка о жизни в Израиле

Юля уехала в Израиль вместе со своим мужем. Это страна считается еврейским государством с высоким уровнем достатка.
Девушка рассказала немного больше о возможностях, которые предлагает эта страна, быт и культуру израильтян, пишут в еженедельнике "Номер один".
"Когда мы с мужем поженились, встал вопрос, что нужно обеспечить себя жильем, машиной. Понятно, что в украинских реалиях воплотить такие бытовые мечты может не каждый. Самым оптимальным вариантом стало для нас выехать на работу в Израиль, - вспоминает Юлия, - Это страну выбрали не случайно. Раньше там уже работала моя мать, и я несколько раз приезжала к ней на каникулах во время учебы в университете. Поэтому многое об этой стране узнала, знала, что здесь можно нормально заработать по сравнению с другими странами, куда едут наши соотечественники".
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Там ценится тот работник, который владеет ивритом. Юля считает, что его можно выучить за год. В Израиле можно записаться на курсы изучения, которые продлятся около года и будут платными, для репатриантов такие курсы абсолютно бесплатны.
"Принято считать, что неквалифицированным трудом занимаются именно те, кто приезжает заработать из других стран. Здесь очень много работников разных национальностей. Израильтяне хорошо относятся к украинцам и филиппинцам. Нас они считают чрезвычайно трудолюбивой нацией. Понимаете, для наших людей не проблема убрать, вкусно приготовить еду. С меньшей охотой берут на работу русских и молдаван, - отмечает Юлия, - Расскажу такой пример, мне позвонила женщина и попросила убрать квартиру. Мы договорились о цене, она сказала мне адрес, и я поехала. Ключи владелица жилья оставила под ковриком. Она меня не видела в глаза, не видела моих документов, не знала, как я выгляжу. В квартире были ценные вещи, и она мне поверила. Израильтяне нам доверяют и не стесняются об этом говорить".
Есть большой процент израильтян, которые думают, что украинцы и русские — это одно и то же. Но Юля проводит просветительскую работу и объясняют, что это не так.
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"Купить недвижимость здесь очень сложно, даже жители не имеют возможности приобрести себе жилье. Большинство живут в арендованных квартирах. Здесь нет маленьких квартир - одно- или двухкомнатных. В основном строят 3-комнатные и до 7-ми комнат или виллы. Однокомнатные квартиры бывают только в том случае, если владелец разделил большую квартиру на несколько маленьких для того, чтобы заработать больше денег на аренде. Но это считается незаконно, - рассказывает Юлия, - Стоимость квартиры зависит от того, в насколько престижном районе находится помещение и как далеко до моря. Если говорить о таких городах, как Хайфа и Тель-Авив, то 3-комнатная квартира будет стоить от 1,5 до 8000000 шекелей (413 тыс. - 2,200 млн. $). Виллы - начиная от 10000000 шекелей (2752000 $) ".
Аренда разделенной квартиры (1-2-комнатной) - от 2,500 шекелей в месяц (690 $). Коммунальные платежи зависят от площади помещения. В среднем около 300 шекелей (82 $), если не включать кондиционер, и в районе 600 шекелей (160 $), если кондиционер будет работать. Кредитование есть, но его растягивают на очень длительный срок и не каждый готов обязать себя выплатами вперед на 50 лет.
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"Например, я работаю в одной женщины, она владелица 5-комнатной квартиры. Сейчас ей 56 лет, а последний платеж она сделает в 75 Говорить о том, что помещение останется в наследство детям, не стоит. Здесь очень большие семьи, трое детей — минимум, в ортодоксальных евреев - и 10-12. То есть если после смерти родителей квартиру продадут и разделят между собой вырученные средства, то это получится не очень большая сумма, - рассказывает Юлия, - Вообще, если есть своя квартира, на жизнь хватает 5,500 шекелей (1500 $). Если квартира арендованная - 7-9 тысяч шекелей (2-2,5 тыс.$) ".
Средняя зарплата по стране - в районе 9,8 тыс. шекелей (2,7 тыс. $). Но у Юлии много знакомых израильтян, работающих официально и зарабатывают 6-7 тыс. шекелей (1,5-1,9 тыс. $). Нелегальные работники могут зарабатывать и больше. Например, на строительстве - 9 тыс. шекелей (2,5 тыс. $), плиточники - 10,9 тыс. шекелей (3 тыс. $), уборщики после ремонта - 14,5 тыс. шекелей (4 тыс. $) при условии ежедневной занятости (25 рабочих дней в месяц) и чаевых. Юлия отмечает, что чаевые давать в этой стране принято.
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"Если кто-то хочет приехать работать сюда легально, то необходимо получить рабочую визу по тем специальностям, которые здесь востребованы. Чаще всего это" метапелет" - смотритель за престарелыми людьми. Эта виза обойдется в районе 5-6 тыс. $, Ее открывают сроком на 5 лет, и действовать она может и дольше при условии, что человек, которого ты ухаживаешь, будет жить. Конечно, можно работать в таких условиях легально, но это психологически тяжело. В основном на такой работе работают филиппинцы, - отмечает Юлия, - Гражданство Израиля получают только евреи и только так. Наши сограждане могут стать репатриантами в том случае, если в роду были евреи, и это только женское корни. Эта страна в прямом смысле для жизни евреев. Чужаков они немного сторонятся, но понимают, что без них пропадут, потому что не будет рабочей силы".
Однажды Юлия была свидетелем, как встречают репатриантов. В аэропорту их ждала целая делегация с цветами и музыкой, и когда они сходят с самолета, под аплодисменты вручается им паспорт.
Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.
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