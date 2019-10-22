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среда, 23 октября 2019 00:15

Гражданство получают только евреи - украинка о жизни в Израиле

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Юля уехала в Израиль вместе со своим мужем. Это страна считается еврейским государством с высоким уровнем достатка.

Девушка рассказала немного больше о возможностях, которые предлагает эта страна, быт и культуру израильтян, пишут в еженедельнике "Номер один".

"Когда мы с мужем поженились, встал вопрос, что нужно обеспечить себя жильем, машиной. Понятно, что в украинских реалиях воплотить такие бытовые мечты может не каждый. Самым оптимальным вариантом стало для нас выехать на работу в Израиль, - вспоминает Юлия, - Это страну выбрали не случайно. Раньше там уже работала моя мать, и я несколько раз приезжала к ней на каникулах во время учебы в университете. Поэтому многое об этой стране узнала, знала, что здесь можно нормально заработать по сравнению с другими странами, куда едут наши соотечественники".

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Там ценится тот работник, который владеет ивритом. Юля считает, что его можно выучить за год. В Израиле можно записаться на курсы изучения, которые продлятся около года и будут платными, для репатриантов такие курсы абсолютно бесплатны.

Автор: gazeta1.com
  Для комфортной жизни в Израиле надо ежемесячно 7-9 тысяч шекелей (2-2,5 тыс. $)
Для комфортной жизни в Израиле надо ежемесячно 7-9 тысяч шекелей (2-2,5 тыс. $)

"Принято считать, что неквалифицированным трудом занимаются именно те, кто приезжает заработать из других стран. Здесь очень много работников разных национальностей. Израильтяне хорошо относятся к украинцам и филиппинцам. Нас они считают чрезвычайно трудолюбивой нацией. Понимаете, для наших людей не проблема убрать, вкусно приготовить еду. С меньшей охотой берут на работу русских и молдаван, - отмечает Юлия, - Расскажу такой пример, мне позвонила женщина и попросила убрать квартиру. Мы договорились о цене, она сказала мне адрес, и я поехала. Ключи владелица жилья оставила под ковриком. Она меня не видела в глаза, не видела моих документов, не знала, как я выгляжу. В квартире были ценные вещи, и она мне поверила. Израильтяне нам доверяют и не стесняются об этом говорить".

Есть большой процент израильтян, которые думают, что украинцы и русские — это одно и то же. Но Юля проводит просветительскую работу и объясняют, что это не так.

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"Купить недвижимость здесь очень сложно, даже жители не имеют возможности приобрести себе жилье. Большинство живут в арендованных квартирах. Здесь нет маленьких квартир - одно- или двухкомнатных. В основном строят 3-комнатные и до 7-ми комнат или виллы. Однокомнатные квартиры бывают только в том случае, если владелец разделил большую квартиру на несколько маленьких для того, чтобы заработать больше денег на аренде. Но это считается незаконно, - рассказывает Юлия, - Стоимость квартиры зависит от того, в насколько престижном районе находится помещение и как далеко до моря. Если говорить о таких городах, как Хайфа и Тель-Авив, то 3-комнатная квартира будет стоить от 1,5 до 8000000 шекелей (413 тыс. - 2,200 млн. $). Виллы - начиная от 10000000 шекелей (2752000 $) ".

Аренда разделенной квартиры (1-2-комнатной) - от 2,500 шекелей в месяц (690 $). Коммунальные платежи зависят от площади помещения. В среднем около 300 шекелей (82 $), если не включать кондиционер, и в районе 600 шекелей (160 $), если кондиционер будет работать. Кредитование есть, но его растягивают на очень длительный срок и не каждый готов обязать себя выплатами вперед на 50 лет.

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"Например, я работаю в одной женщины, она владелица 5-комнатной квартиры. Сейчас ей 56 лет, а последний платеж она сделает в 75 Говорить о том, что помещение останется в наследство детям, не стоит. Здесь очень большие семьи, трое детей — минимум, в ортодоксальных евреев - и 10-12. То есть если после смерти родителей квартиру продадут и разделят между собой вырученные средства, то это получится не очень большая сумма, - рассказывает Юлия, - Вообще, если есть своя квартира, на жизнь хватает 5,500 шекелей (1500 $). Если квартира арендованная - 7-9 тысяч шекелей (2-2,5 тыс.$) ".

Средняя зарплата по стране - в районе 9,8 тыс. шекелей (2,7 тыс. $). Но у Юлии много знакомых израильтян, работающих официально и зарабатывают 6-7 тыс. шекелей (1,5-1,9 тыс. $). Нелегальные работники могут зарабатывать и больше. Например, на строительстве - 9 тыс. шекелей (2,5 тыс. $), плиточники - 10,9 тыс. шекелей (3 тыс. $), уборщики после ремонта - 14,5 тыс. шекелей (4 тыс. $) при условии ежедневной занятости (25 рабочих дней в месяц) и чаевых. Юлия отмечает, что чаевые давать в этой стране принято.

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"Если кто-то хочет приехать работать сюда легально, то необходимо получить рабочую визу по тем специальностям, которые здесь востребованы. Чаще всего это" метапелет" - смотритель за престарелыми людьми. Эта виза обойдется в районе 5-6 тыс. $, Ее открывают сроком на 5 лет, и действовать она может и дольше при условии, что человек, которого ты ухаживаешь, будет жить. Конечно, можно работать в таких условиях легально, но это психологически тяжело. В основном на такой работе работают филиппинцы, - отмечает Юлия, - Гражданство Израиля получают только евреи и только так. Наши сограждане могут стать репатриантами в том случае, если в роду были евреи, и это только женское корни. Эта страна в прямом смысле для жизни евреев. Чужаков они немного сторонятся, но понимают, что без них пропадут, потому что не будет рабочей силы".

Однажды Юлия была свидетелем, как встречают репатриантов. В аэропорту их ждала целая делегация с цветами и музыкой, и когда они сходят с самолета, под аплодисменты вручается им паспорт.

Немцы работают 5 дней в неделю. В субботу еще открыты продуктовые рынки, но в воскресенье все закрывается и принято отдыхать. Работает только развлекательная сфера и киоски с едой. Дома в выходной не желательно убирать. Даже на шум стиральной машины могут пожаловаться соседи.

gazeta1.com
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