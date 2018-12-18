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суббота, 22 декабря 2018 00:15

Ежедневные взвешивания и несколько часов на сон: украинка рассказала, как работала в Японии
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Автор: из архива Виктории Верескун
  Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.
Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.

Виктория Верескун из Полтавской области 12 лет живет в Японии. Как попала в страну и о своей первой работе рассказала Gazeta.ua

"Впервые в Токио приехала в 19 лет. Друзья на то время ездили в Японию выступать в шоу-программах. Я также решила поработать танцовщицей. Но на кастинге предложили место модели в компании, занимавшейся продажами "Мерседесов", - рассказывает Виктория Верескун.

Во время работы в авто-салоне украинка имела один выходной в месяц. Часто спала по четыре часа в день. Но за то получала довольно большую на то время зарплату - 10 000 иен в день. То есть 2,5 тыс. грн. Также давали премии.

"График был тяжелым, однако работа нравилась. Главной обязанностью было стоять и улыбаться на выставках машин. Изучала на английском языке информацию об автомобиле, чтобы консультировать клиентов. Впоследствии зубрила то же самое на японском, хоть и не понимала, что говорю. Также работала в самом офисе. Подавала клиентам кофе или чай. В свободное время натирала машины до блеска, убирала пыль страусовыми перьями. Если были вечера для клиентов, меня и других девушек приглашали как украшение. Начальники покупали платья и туфли, которые потом дарили".

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В мире японский сервис находится на первом месте. Большое внимание работодатели уделяли правильному обслуживанию клиентов, говорит украинка.

"Где-то три месяца нас учили правильно кланяться. Строили в ряд и линейкой измеряли наклон. При встрече он должен был быть 15 градусов. Если клиент что-то покупал, то все 90 градусов. Если например забыла положить в чай сахар, как извинения-кланяешься чуть ли не до пола. Также во время разговора с клиентом было важно приседать перед ним на одно колено. Говорить, глядя снизу вверх. Для нас это дико, но здесь - норма. Так обслуживают даже в самых дешевых магазинах".

Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.
Фото: из архива Виктории Верескун
Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.
Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.
Виктория Верескун 12 лет живет в Японии. Вышла замуж за местного жителя
Виктория Верескун 12 лет живет в Японии.

"Важным было поддерживать внешний вид. Жила вместе с другими девушками и начальством в доме, где размещалась фирма. Каждое утро нас взвешивали, чтобы не набрала лишний вес. Записывали малейшие отклонения в граммах. Ужинали и обедали в ресторане вместе с работодателями. Они не позволяли заказывать хлеб и рис. Зато не ограничивали во фруктах и овощах. Если кто-то из девочек ел после шести вечера, выписывали штрафы от 2 тысяч гривен. Также проверяли на честность. Часто оставляли в комнате с открытым сейфом, забывали на столе деньги".

По словам Виктории Верескун, работу модели пришлось оставить после бракосочетания. Ведь в Японии женам не принято работать. Зато до сих пор поддерживает хорошие отношения с работодателями. А четыре года в свое удовольствие начала работать преподавателем в украинской воскресной школе "Джерельце".

"Сейчас в школе 47 учеников и 7 учителей. Самым младшим ученикам по два года, самому старшему 16 лет. Дети учат украинский язык и литературу, рисование, грамматику, музыку, историю, народные обряды. Я преподаю театральное искусство, потому что еще в Украине получила образование режиссера. Учу их произносить украинские звуки, танцевать и петь. Эта работа не приносит дохода. Зато получаю удовольствие от того, что учу детей не забывать и любить родину".

Супруги Мария Данько и Иван Балин каждый год ездят зимовать в Таиланд. С собой берут домашнего любимца - бультерьера Жору. О необычном опыте рассказали Gazeta.ua.

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