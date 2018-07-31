Еду привозили из ресторана: украинка рассказала, как бесплатно училась в Катаре

Мария Дяченко из села Вороньков на Киевщине самостоятельно выучила арабский и 9 месяцев бесплатно нвчалася в Катаре Фото:vecer.mk

Украинка Мария Дяченко из села Вороньков на Киевщине самостоятельно выучила арабский и два с половиной года преподавала язык в Киевском университете лингвистики.

Девушка 9 месяцев бесплатно училась в самой богатой стране мира — Катаре. Сейчас работает переводчиком в посольстве этого государства в Украине, пишет umoloda.kiev.ua.

"Катарский университет предоставил Украине два места на год на учебу для совершенствования арабского языка. Наш преподаватель арабского Юлия Ивановна Петрова, доцент, и написала для меня рекомендательное письмо. Это была программа для изучения арабского языка для не носителей. В моей группе были студенты из Индонезии, Малайзии, Индии, Великобритании, Польши, США. В других группах были люди с Коморских островов, Бразилии, Венесуэле, Суринам, Италии, Испании, Франции".

Поездка девушки полностью была бесплатная: авиаперелет, проживание, питание, обучение, экскурсии оплатил университет. Еду привозили из ресторана, на обед давали фрукты - папайю, виноград, ананасы, яблоки, груши, арбузы, дыни, бананы. В комнате девушка жила сама. За свой счет ездила домой на зимние каникулы.

"Университет организовывал много различных мероприятий: культурно-просветительские встречи, научные конференции, экскурсии. В Дохе, столице Катара, лишь один театр. Почему в мусульманском обществе непопулярные театры, ведь это лицедейство, которое противоречит их религии. Больше люди отдают предпочтение кинотеатрам, которые есть почти в каждом торговом центре. Стоимость билета в кинотеатр — 210 грн. Кстати, цензурированные фильмы: вырезают все сцены, где есть какое-то прикосновение между мужчиной и женщиной, где есть обычные объятия. Поэтому фильм, который у нас длится 2 часа, в Катаре может длиться лишь час".

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По словам девушки, в Катаре нет ни одного нищего.

"Даже коты, которые не имеют хозяев, ходят, как бочки, поскольку их люди кормят. Бездомных нет вообще, там каждый иностранец, каждый гражданин — на ладони у правительства. Нелегалов быть не может. Каждый иностранец должен иметь спонсора. Спонсором может выступать университет, работодатель. Каждый человек этой удивительной страны счастлива, живет в достатке".

"Однажды я вместе с другими студентами выходила к автобусу, который отвозил нас в общежитии. На асфальте мы увидели купюру в 50 риалов - около 350 грн. Никто не взял, хотя все видели. Один араб взял, поднял и положил на повышение, закрепив камешком, чтобы не полетело по ветру. Никто даже не прикоснется к утерянной сумки или другой вещи".

Украинка Анастасия Швец семь лет работает дайвером в Египте. Ежемесячно имеет 1700 долларов зарплаты, дополнительно работодатель оплачивает проживание и обед.