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вторник, 03 сентября 2019 00:15

Доллар за минуту танцев - сколько стоят кружки в Америке
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Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Американцы очень спортивные. Обычное явление видеть, как они бегают по улице. В парке висят на турниках. Все они совершенно разного возраста. 70-летние люди могут заниматься спортом наравне с молодыми.

Дети школьного возраста преимущественно ходят на кружки. Есть спортивные, музыкальные, танцевальные на все вкусы, Boy Scouts and Girl Scouts. Есть кружки для юных ученых. Даже кружки, где детей учат хорошим манерам и этикету.

"Цены на кружки самые разнообразные. Если кружок при школе - after school program, его могут себе позволить почти все. Там даже существуют льготы для малообеспеченных семей. А вот частные уроки тенниса, бальные танцы или фортепиано стоят дорого. Преимущественно доллар в минуту", - рассказывает Gazeta.ua украинка Юлия Косивчук, которая 15 лет уже живет в городе Беркли в пригороде Сан-Франциско штата Калифорния.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке

Когда приехала в США тоже решила открыть небольшой клуб каратэ. Восточными единоборствами занимаюсь с 11 лет. В Беркли мне повезло, что для открытия не пришлось искать помещение. Создала собственный спортзал без стен, в обычном городском общественном парке на траве. Там есть небольшая детская площадка, роскошные redwoods. Я называю наш клуб - доджо без стен. Таким образом я пытаюсь в первую очередь тренировать детский мозг. Когда ты не защищен стенами - реагируешь на опасности иначе. Это, на мой взгляд, плюс таких тренировок. Дети учатся понимать, что нужно всегда ориентироваться что и кто вокруг тебя, чтобы при необходимости суметь защитить себя. Зато во время занятия в закрытой здания мозг работает иначе. Стены дают чувство защищенности. А на улице может произойти что угодно.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке

Клуб не ставлю как способ заработка. За час занятия беру символические 8 долларов. Это очень дешево. Первый урок вообще бесплатный. Иногда случается, чтобы ребенок очень хочет заниматься каратэ, а родители не могут себе позволить и того. В таком случае с них денег не беру.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке

Большие группы не набираю. Максимум 10-15 человек от 4 лет. Каждому успеваю уделить внимание. Если это дети, то их сосредоточенность на занятиях трудно удержать. А мне важно качество от изученного. После урока не расходимся. Играем, читаем историю, философию, учимся оказывать первую медицинскую помощь. Я рассказываю им притчи с моралью, связанные инструкторами каратэ и учениками. На уроки каратэ дочь ходит уже 6 лет. Подтягивается и младший 4-летний Ваня.

Автор: фото предоставлено Юлией Косивчук
  Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке
Украинка Юлия Косивчук рассказала, сколько стоят кружки в Америке

За время пребывания в Штатах привыкла ко всем американским традициям. Еще охотно посещаю украинское общество. Дети ходят в украинскую воскресную школу при церкви. Там учатся. Дети в совершенстве владеют украинским. Для нас важно сохранить украинские традиции. Контролируем, чтобы не было руссизмов. Дома не говорим ни единого английского слова.

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Большинство эмигрантов начинают жизнь в США из Нью-Йорка. В стране малообеспеченные люди могут оформить льготную медицинскую страховку и получить бесплатную еду. Эмигранты могут получить кредит на дом на 30 лет. Однако будут проверять кредитную историю, и способен ли платить вообще.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Андрей Влезько из Макеевки Донецкой области. В результате, в родном городе оставил свой бизнес и большой дом.

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