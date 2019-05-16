Девушка рассказала, как открыла свой бар в Грузии

Фото: bit.ua

Украинка Настя Пугач уехала в Грузию и открыла там свой бар. Девушка рассказала, как ей живется в стране гор, вина и гостеприимства, пишут на ресурсе bit.ua.

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В Грузию я переехала очень спонтанно. Мой парень с друзьями, в декабре 2013 года, открывал хостел в горнолыжном курорте Гудаури. На тот момент у меня не было четкого представления, чем я себя займу в Грузии, но и в Украине меня ничего не держало, поэтому я переехала без каких-либо сомнений.

Первых два месяца мы жили в хостеле. Для меня это был новый опыт, чего только не приходилось делать. Появилось много друзей из Украины и России, со многими из них я до сих пор общаюсь.

Когда сезон закончился, мы с друзьями переехали в Тбилиси. Так вышло, что мы искали съемную квартиру, а нашли подвальное помещение и решили открывать бар. Ремонт у нас занял полтора месяца, все делали сами. Как раз в этот период вплотную налаживали деловые отношения с грузинами, и я поняла, что находить общий язык с местными мне сложно.

Автор: bit.ua Находить общий язык с местными сложно.

Тбилиси — это очень расслабленный город, здесь жизнь не кипит, а плавно протекает, к этому тяжело приспособиться после Киева.

Но ко всему со временем привыкаешь. Мне понадобилось три месяца, чтобы начать чувствовать себя комфортно.

О ЦЕНАХ

Цены особо не отличаются от украинских. В Грузии мало производства и, как следствие, много импорта, в том числе и из Украины.

В основном, все продукты мы покупаем в супермаркетах, но за вкусностями лучше ехать на базар. На базаре можно найти все что угодно, продавцы всегда котики — часто угощают.

Если ты не говоришь по-грузински, для тебя товар всегда дороже. Поэтому лучше знать базовые фразы для бытового общения с продавцами.

Автор: bit.ua Первых два месяца, после переезда в Грузию, жили в хостеле.

Ну и сами базары тут делятся на туристические и локальные. Я бы не советовала покупать вино, сыры и чурчхеллу на раскладках в центре города. Можно найти гораздо вкуснее и дешевле в других местах, о которых местные рассказывают с большим удовольствием.

Поход на базар в Тбилиси — это всегда ритуал. Как в детстве с бабушкой: нужно встать пораньше, чтобы отхватить лучшие продукты. В детстве мне это казалось бессмысленным, но теперь я точно знаю, что бабуля была права.

ЗАРАБОТОК И РАСПОРЯДОК ДНЯ

Сейчас я веду достаточно праздный образ жизни, мне не нужно ходить каждый день на работу, так как у меня свой бар (называется Абсурд бар). Вся моя работа заключается в закупке продукции и контроля работы барменов. Тем не менее, я практически каждый вечер провожу там: это мое детище, и для меня очень важно знать, что там все хорошо.

Раньше, когда у нас еще не было наемных работников, мы с подругой работали в баре вдвоем. Когда ты закрываешь заведение в 3-4 часа утра, а на следующий день открываешься в пять, реальность искажается, и ты чувствуешь себя Алисой в стране чудес.

Автор: bit.ua Бар — это всегда шумные компании, поэтому друзья появились у сразу.

Мы с подругой в таком темпе продержались пять месяцев, потом наконец-то появилась возможность нанять барменов, но мне до сих пор очень сложно уснуть раньше часа ночи.

НОВЫЙ КРУГ ЗНАКОМСТВ

Бар — это всегда шумные компании, поэтому друзья появились у нас сразу. Я очень люблю тбилисскую тусовку. Тут много арта, непринужденности и веселья. Очень легко заводить новые знакомства. У меня появились действительно надежные и хорошие друзья здесь.

К тому же, тут довольно неплохая украинская движуха. Я знаю многих ребят, у которых в Тбилиси свой бизнес, мы часто видимся, и все стараются друг другу помогать и поддерживать. Ну и иногда просто приятно поговорить со своими и о своем.

Автор: bit.ua Вся работа в баре заключается в закупке продукции и контроля работы барменов.

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ СВОИМ

Грузины очень любят украинцев, тепло к нам относятся, поэтому стать своим не сложно. Иногда, конечно, возникают конфликты, в которых тебе говорят: "Это моя земля, я тут главный". Я считаю, что это все-таки недостаток воспитания и стараюсь с такими людьми не общаться. К счастью, таких не много.

В целом же, мои грузинские друзья очень мне помогают во всем. Я знаю, что в любой ситуации, когда мне нужна помощь или поддержка, всегда найдутся люди, которые придут мне на помощь.

КУХНЯ ПРАЗДНИЧНАЯ И ЕЖЕДНЕВНАЯ

Я не большой фанат грузинской кухни, она слишком тяжелая и, как мне кажется, однообразная. Зато в магазинах всегда можно купить много свежей и вкусной зелени: кинза, салат, шпинат, который я просто обожаю. Так же тут практически круглый год продают очень недорогие фрукты и овощи. Сейчас, например, мандарины стоят 50 тетри за килограмм (это около 4 грн), поэтому привет аллергия.

Автор: bit.ua Базары в Тбилиси делятся на туристические и локальные.

Лично мне очень не хватает кисломолочной продукции, доступных сыров и морепродуктов. Отсутствие нормальных йогуртов и заквасочек можно компенсировать мацони. Это кавказский кисломолочный напиток, что-то среднее между кефиром и йогуртом.

Я люблю морепродукты, но тут они слишком дорогие, поэтому перешли в разряд "праздничная еда".

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Языкового барьера как такового не существует. Большинство грузин говорит по-русски или по-английски. Очень редко можно встретить человека, который не владеет одним из этих языков.

Но на самом деле, я считаю, что грузинский стоит выучить, у них очень сложные буквы и несколько труднопроизносимых забавных звуков. Я пока могу только читать буквы и говорить на очень примитивном уровне, но каждый день я учу какие-то новые слова. Мне нравится звучание этого языка.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ВЫХОДНЫЕ

В Грузии невероятно красивая природа плюс хорошее историческое наследие, поэтому легко придумать себе занятие на выходные. Пять часов езды от Тбилиси — и ты уже на море, за два с половиной часа можно добраться до гор.

Автор: bit.ua Тбилиси — это очень расслабленный город, здесь жизнь не кипит, а плавно протекает, к этому тяжело приспособиться после Киева.

Мои самые любимые места в Грузии — это каньоны Биртвиси в 80 км от Тбилиси и Шатили — это старинное северо-восточное поселение, которое граничит с Чечней. Очень хочу в следующем году уехать в Шатили на неделю. Я живу здесь год, и мне еще многое нужно увидеть.

Тут достаточно мест идеальных для того, чтобы побыть наедине с собой.

Ну а если говорить о ленивых выходных, то в Тбилиси всегда есть чем заняться и куда пойти. Летом по воскресеньям в центре устраивали барахолочки с диджеями, уличной едой и хендмейдом. Я вяжу, и поэтому тоже участвовала, жаль, осенью все прекратилось.

Люблю ботанический сад, который находится в самом центре города. Рядом с ним, кстати, есть секретное место с водопадом. Там хорошо читать.

МЕСТА, О КОТОРЫХ В КУРСЕ ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ

Во всех гидах по Тбилиси пишут, что обязательно нужно посетить барахолку на сухом мосту, чтобы прочувствовать колорит. Я в корне с этим не согласна. Это дико туристическое место, и колорита там не особо.

Автор: bit.ua Пять часов езды от Тбилиси — и ты уже на море, за два с половиной часа можно добраться до гор.

Если хочется купить барахла, лучше ехать на ст. м Самгори. Если хочется хорошей еды в колоритном месте, нужно есть в Раче (заведение недалеко от площади Свободы). Если хочется послушать, как в караоке поют SOAD, нужно идти в Риффер, если хочется посмотреть на молодых хипстеров-барменов с голым торсом, нужно идти в Арсад (по-грузински арсад означает — "нигде").

Еще очень важно найти тайный водопад около серных бань и съездить на тбилисское море, чтоб увидеть грузинский стоунхендж.

Украинцы Сергей и Роман Шевченко из Днепра готовят в собственной кондитерской "Изысканные десерты братьев Шевченко" мусовые пирожные. Считают их изюминкой заведения, расположенного в самом центре польского Кракова.Такого вида десертов в этом городе немного