Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции

Фото: gloss.ua

Как бы мы не любили свою страну, но пожить какое-то время в другой - всегда интересно. Как устроиться на работу, языковой барьер, кризис и бюрократия - о всех плюсах и минусах жизни в чужих краях рассказали 8 украинок .

Италия, Грузия, Нидерланды, Греция, Болгария, Латвия, Австрия и Венгрия. Ждут ли нас там и скучают ли герои за родной страной? Ответы рассказали на ресурсе Gloss.ua.

Италия - Мария, 25 лет, преподаватель итальянского языка

Моя история началась с поступления на итальянскую филологию, хотя я никогда не мечтала о переезде в другую страну. В Италию я начала наведываться для знакомства с культурой и углубления знания языка. В 2014 году у меня появилась возможность остаться тут на учёбу и с тех пор я живу на юге Италии и преподаю итальянский по Skype.

За 5 лет я увидела как плюсы, так и минусы жизни за границей. Положительной стороной я бы назвала солнце, которое светит 300 дней в году. Эта страна влюбляет в себя итальянскими сырами и вином, а также богатым культурным наследием. Тут никто никуда не торопится - итальянцы не любят спешить, они все делают медленно и не создают себе проблем, может поэтому они долгожители.

Автор: gloss.ua В Италии солнце светит 300 дней в году.

Среди минусов я бы назвала бюрократию: итальянская волокита с документами известна, пожалуй, всем. Они в Италии делаются долго. Уровень жизни, в сравнении с Украиной, значительно выше, но по сравнению с остальной Европой, намного ниже, особенно на юге. Что касается медицинского обслуживания - просто так на приём к специалисту не попасть. В Италии нужно выстоять в очереди дни, а то и месяца. Хочешь быстро - готовься платить по 100 евро за прием.

Пожив за границей, я могу сказать: "Хорошо там, где нас нет!". В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Находясь не первый год вдали, я очень скучаю за своей страной, семьей, а порой даже за нашим менталитетом.

Грузия - Ярослава, 28 лет, event manager

Мой переезд в Грузию был спонтанным и внеплановым - мы с молодым человеком уехали в горы к друзьям и прожили в Гудаури три месяца. Нам так понравилось, что решили остаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Светофоры игнорируют водители и пешеходы" - украинка о жизни на Филиппинах

Достаточно длительный период жизни в этой стране я была без нормальной работы, но новые друзья не давали скучать, а со временем занялась организацией различных ивентов и праздников. Грузия - постсоветская страна, которая реставрируется, отстраивается и прогрессирует каждую минуту. Но при этом, тут все еще остается много трущоб, развалин и домов прошлого столетия. Точно такая же параллель просматривается и в людях: огромное количество прогрессивной молодежи в крупных городах и, в тоже время, большой процент населения проживает в деревнях и придерживается старых традиций и обычаев.

Автор: gloss.ua В Грузии наряду со столицей есть горы и море, поля, пустыни, реки, озера

Люди тут совершенно другие, менталитет очень сильно отличается от украинского. Грузины живут совершенно в другом ритме: они никуда не спешат, наслаждаются жизнью, пьют вино на обед и ужин, кушают сытную еду, откровенно сильно верят в Бога и очень любят гостей. Тут я встретила новых друзей, эта слишком виноградная страна научила меня разбираться в винах, рядом есть горы и море, поля, пустыни, реки, озера и все совсем недалеко от Тбилиси.

Болгария - Катя, 30 лет, стоматолог

Мысли о переезде в Болгарию пришли ко мне осознанно и выбор страны тоже. Мне хотелось развития в своей профессии и, уволившись, я улетела в Софию на три месяца. За это время я улучшила знание языка и успела найти работодателя, с которым у нас сходились интересы.

Все завертелось очень быстро: полтора года жизнь на две страны, много работы, переподтверждение диплома, частые рабочие перелеты. А дальше и сам переезд в столицу, где я сегодня чувствую себя как дома. София для меня комфортный город, я его обожаю. Эта страна может на первый взгляд ничем не отличаться от Украины, ведь она также быстро развивается и меняется в лучшую сторону с каждым годом.Сегодня тут работает множество интересных международных компаний, открыты все возможности для самореализации и развития.

Автор: gloss.ua В Болгарии круглый год фрукты продаются по обычным ценам

Для меня также важен климат и природа вокруг: в Софии горный и чистый воздух, а в 15-ти минутах езды подножье горы Витоша. Целый год фрукты продаются по обычным ценам, что для меня имеет значение. А наличие 46-ти прямых рейсов в Европу дает возможность часто и много путешествовать. Есть в Болгарии и свои проблемы - София, четыре других крупных города и пару промышленных государство развивает, но маленькие городки и села просто на грани бедности. Еще в Болгарии проживает большая группа этнических ромов, которые пытаются вмешаться в социальную и экономическую жизнь страны, для местных жителей это больная тема.

Венгрия - Марина, 25 лет, project manager

Еще в 18-ть лет я начала изучать пути миграции, истории экспатов и однажды мне предложили работу по контракту в международной компании в Будапеште. Я приняла это как знак о начале реализации моей затеи и приняла это предложение. За первый месяц пребывания в Венгрии, все мои внутренние страхи воплотились в жизнь. Начиная с попадания в больницу и заканчивая посещением полицейского участка и кражей документов. Известно ведь, как сложно восстанавливать разрешение на проживание, банковские карточки. В общем, скучать было некогда!

Скоро я для себя поняла, что на зарплату стажера с уверенностью можно самостоятельно снимать себе жилье или делить с кем-то квартиру, хорошо питаться, ходить с друзьями в бары или кино и даже планировать выходные где-то в Австрии или Словении.

Автор: gloss.ua В Венгрии штрафы за превышение скорости от 100-500 евро, за безбилетный проезд в городском транспорте - 45 евро.

Я считаю это приемлемым стартом для людей, которые только закончили университет. Из минусов проживания в этой стране могу отметить следующие: в Венгрии высокие налоги и их нужно платить, штрафы за превышение скорости от 100-500 евро, захотелось "зайцем" прокатиться в трамвае - будь добр, заплати 45 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар за минуту танцев - сколько стоят кружки в Америке

Необходимо смириться с тем, что венгры пессимисты и националисты - любят и уважают свой язык и страну. Поэтому без знания языка вам будет сложно завести местных друзей, купить продукты на рынке. Но есть, безусловно, и множество плюсов жизни в Будапеште: отличная транспортная развязка, лояльные условия для посещение wellness, SPA и тренажерных залов, высокий уровень безопасности в городе и отсутствие наплыва мигрантов, близость к Украине и схожесть менталитетов, что ощущается даже в рабочих моментах, а уровень инфраструктуры в разы более развит, чем в нашей стране.

Автор: gloss.ua Венгры пессимисты и националисты - любят и уважают свой язык и страну

Мне сложно было лишь первый год, я летала домой каждые два-три месяца. Сейчас тоже скучаю, но уже по-другому. В Украину прилетаю раз в девять месяцев, тем более друзья не дают мне скучать и сами наведываются в гости.

Нидерланды - Юлия, 31 год, программист

Я переехала в Нидерланды 2,5 года назад. Это был Роттердам - второй город по величине после Амстердама, но для экспата все же не лучший выбор. Через год я сменила работу и переехала в столицу. В Амстердаме все говорят на английском языке, поэтому знание голландского языка совсем не нужно. Но для тех, кто все же планирует остаться в королевстве тюльпанов - его придется выучить. Первый год был самым трудным и, в тоже время, самым ярким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трущобы, предрассудки и легкие деньги: украинка рассказала, что поразило в Индии

После преодоления всех бюрократических моментов, аренды квартиры и первых месяцев работы, я начала много путешествовать по стране. Нидерланды очень разные, каждый город невероятно красив, кругом поля, реки - все зелено! Единственное, чего очень не хватает - это солнца, так как в Нидерландах почти всегда ветрено и идут дожди. Тут легко найти друзей из разных концов мира - Бразилии, Америки, Венесуэлы. Все экспаты, как одна большая семья, а вот с голландцами приходится труднее.

Автор: gloss.ua В Нидерландах почти всегда ветрено и идут дожди.

Среди местных жителей у меня мало друзей. Это страна возможностей, тут все равны, нет бедных и богатых, люди не гонятся за брендами, рядом с тобой на велосипеде может сидеть твой босс. Конечно, как в любой стране, есть и свои минусы - они касаются ипотеки, языкового барьера, погоды - но я человек позитивный и стараюсь не считать это недостатками.

Австрия - Катя, 20 лет, студентка

Закончив школу, сдав вступительные экзамены и подготовив все документы для Венского университета, я переехала в столицу Австрии и начала исследовать ее. На данный момент я являюсь студенткой факультета "Международный бизнес и экономика" и подрабатываю ресепшионистом в местном отеле.

Столица Австрии девять раз подряд была названа самым комфортным для проживания городом мира. Это неспроста, ведь во внимание принимаются политическая, социальная и экономическая среда, медицинское обслуживание, высшее образование, инфраструктура, а также общественный транспорт, водо- и электроснабжение, возможности для досуга местных жителей. В Вене, к примеру, не нужно покупать бутилированную воду – здесь можно смело пить из любого водопроводного крана, ведь вода поступает прямо из альпийских источников.

Автор: gloss.ua Студентам разрешено работать 20 часов в неделю, гражданам ЕС - до 40 часов.

Студентам разрешено работать 20 часов в неделю, гражданам ЕС - до 40 часов. Рабочих мест хватает для всех желающих, процент безработицы самый низкий в Европейском Союзе. В Австрии зарплата зависит не только от вида деятельности, но и от стажа. Опытные работники ценятся выше и это справедливо. К титулам и степеням особое отношение - их указывают везде: на водительских правах, при заказе карточки в какой-либо магазин. Средняя зарплата в Австрии около 3400 евро в месяц, после уплаты налогов и обязательных сборов остается 2200 евро. Специалисты на низкооплачиваемых должностях получают не меньше 1500 евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии

Недвижимость стоит дорого, но это выгодное вложение, так как за последние 25 лет цены выросли в 2,5 раза. Например, купить 2-х комнатную квартиру в Вене можно за 200-250 тысяч евро. Но австрийцы чаще берут в кредит и платят 400-800 евро в месяц, постепенно выкупая ее. Продукты в сравнении с зарплатами стоят дешево, в месяц среднестатистический взрослый человек тратит на еду 200-300 евро. В Вене, как и в любом другом городе, есть попрошайки - они не принимают помощь в виде еды или одежды, только деньги.

Магазины работают до семи-восьми часов вечера. Воскресенье - выходной день, поэтому приходится покупать все необходимое заранее. Для выходцев из стран СНГ затруднительно найти официальную работу, так как нужно оформить справку о разрешении на нее. Часто работодатели не хотят заморачиваться и ждать два месяца получения этой справки, к тому же без знания языка далеко не уйдёшь. Я скучаю по Украине, своим родным и близким. Поэтому, в зависимости от учебы и работы, стараюсь приезжать домой несколько раз в году.

Латвия - Ирина, 25 лет, дилер в онлайн-казино

Три года назад мне пришлось оставить все и уехать за мужем в другую страну. На тот момент я никогда не бывала за границей и представить жизнь в Латвии я уж точно не могла. Первые три месяца у меня была депрессия. Несмотря на то, что Рига мне понравилась, я ощущала себя в ней неуютно. Общением по телефону особо сыт не будешь, а новые друзья с неба не падали.

Автор: gloss.ua В Риге 60% местных жителей знают русский язык.

Одним из плюсов было то, что 60% местных жителей знали русский язык. Также я очень долго не могла привыкнуть к климату - после херсонского солнца, сырость и дожди вгоняли меня в тоску. Спустя полгода я обзавелась друзьями и жизнь заиграла новыми красками. Круг общения складывался из украинцев, которые оказались в Риге по разным причинам. Латыши по своей натуре немного холодные и осторожные люди, расположить их к общению нелегко. А найти работу в Риге - это целое испытание! Главное требование у работодателей - знание трёх языков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала, как стала врачом в Лондоне

Спустя год, мне удалось устроиться дилером в онлайн-казино, где требовали только английский язык. В столице Латвии цены на жилье и продукты питания в 3-5 раз выше, чем в Украине. Для себя я сделала вывод: если ты иммигрант и хочешь нормально чувствовать себя в Риге, надо быть высококвалифицированным, востребованным специалистом. По моим наблюдениям, чаще всего украинцы здесь либо учатся, либо работают в IT-сфере. Я очень скучаю за родным домом и Украиной, но возвращения пока в планах нет. Точно так же не уверена, что осталась бы в Риге навсегда. На данный момент кайфую от всего, что происходит и надеюсь, что мир откроет новые горизонты в будущем.

Греция - Дария, 30 лет, студент

В Грецию меня привела любовь. Сейчас я замужем, у меня двое детей, я снова студент и получаю второе высшее образование в Национальном Афинском Экономическом Университете. Кстати, образование для иностранцев в Греции абсолютно бесплатное! Первые годы я очень скучала по своим друзьям и семье. Из еды я скучала по гречке, творогу и сметане. Но сейчас я поняла, что не так уж и люблю ее, а настоящий греческий йогурт гораздо вкуснее сметаны.

Конечно, в Греции, кроме прекрасной погоды, моря и гор, есть и минусы. С 2009 года в стране начался серьезный кризис: экономические проблемы, увольнения, недовольство людей, постоянные забастовки и наплыв нелегалов. Сегодня кризис заканчивается: открывается много новых интересных заведений, отелей, магазинов. Центральные районы просыпаются, будто, после затянувшейся зимней спячки. Я обожаю Афины - это город контрастов, впечатляющей античности и современной суеты. Афины мне во многом напоминают Одессу, которую я тоже люблю всем своим сердцем.

Во Франции даже доставку еды на велосипеде надо оформлять как предпринимательство. Достаточно 15 минут для регистрации бизнеса, если есть все необходимые документы. При зарплате в 2000 евро (55 860 грн) налоги составляют около 400 евро (11 172 грн) в год.