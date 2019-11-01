Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах

Фото: ukr.media

В мае 2015 Марьяна Райчинец закончила 1 курс факультета иностранной филологии УжНУ и поехала работать на несколько месяцев в США. Это была программа "Work and trevel USA". Девушка никогда бы и не подумала, что встретит на чужом континенте свою любовь и захочет остаться там навсегда. У нее была мечта — увидеть Америку. Ну а теперь для Марьяны США — это обыденная реальность.

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Пиджен-Фордж, штат Теннесси, стал для девушки настоящим домом. Теперь родное село Збины, что в Воловецком, девушка посещает раз в несколько лет -тысячи километров роздиляють ее с семьей . Первые два месяца Марьяна проработала фотографом в аквапарке. Делала снимки для детей и родителей, пишущих на Ukr.Media.

"Нелегко было адаптироваться. Американский английский очень трудно воспринимается. В университете мы изучаем английский вариант, - рассказывает Марьяна. - В США каждый штат имеет свой акцент. Они говорят очень быстро, глотают и сокращают слова. Городок, в котором я живу, является туристическим. Поэтому местные жители понимают нас, потому что привыкли к акценту. Если ты что-то не знаешь где находится, то люди тебя проведут, если что-то не понимаешь — помогут ".

Автор: ukr.media Официанты работают ради чаевых, ставка 2 доллара в час

Со своим мужем Марьяна познакомилась в "Макдональдсе". С новыми друзьями девушка у кассы делала заказ и им было нелегко объяснить, что именно хотят купить. А ее судьба стояла в той же очереди и добродушно улыбалась над молодежью, которой так трудно дается английский. Мужчина родом из Польши. Более 8 лет живет в США. Там уже открыл собственные магазинчики.

Официанты на чаевые могут заработать больше, чем повар

Сейчас Марьяна работает в местном ресторане уже 1,5 года. Там не так, как здесь. График может ежедневно меняться и подлежит коррекции. Если работник хочет идти в отпуск, то предупреждает работодателя за неделю и заранее сообщает на сколько недель или месяцев едет. Местные относятся к этому с пониманием. В интернете работник сферы обслуживания заходит на свою страницу и если ему не подходит смена, он просто ее сбрасывает, а коллега может поднять и выйти на работу. Такой гибкий график только у официантов.

Автор: ukr.media Американцы преимущественно путешествуют по штатам, часто меняют место жительства

"В субботу и воскресенье всегда работаю. Это те дни, когда можно хорошо заработать. Мы работаем на чаевые, имеем ставку, но она очень маленькая. Если люди работают за 10 долларов/ч, то мы — за 2,13 доллара. И эти все деньги идут на налоги. За вечер можно заработать и 200 долларов. Там чаевые большие. Если в чеке у посетителя заказано на 100 долларов, то около 20% из этой суммы он еще выделит официанту для вознаграждения, - объясняет Марьяна. - В будние дни работаю 7, а на выходных и праздники бывает что и 15. Трудно, потому что находишься постоянно на ногах. С утра до ночи можно заработать и до 400 долларов".

Выходные дни всегда насыщены отдыхом

Со своим мужем Марьяна постоянно путешествует. Они всегда ездят или в соседний город, или в другой штат. Часто посещают местные бассейны, парки, кафе. Никогда не засиживаются дома. Транспортное сообщение замечательное, поэтому за несколько часов можно добраться и до океана, где обычно свой отпуск проводит эта украино-польская семья.

Американская качество, цены и бесплатные пакеты в супермаркетах

В США ты найдешь много качественных вещей на распродажах. Кроссовки известных брендов со скидкой можно купить по 50-60 долларов. И это обувь будет служить тебе очень долго. Чтобы самостоятельно приготовить украинский борщ, надо потратить 15 американских долларов. Это, по сравнению с заработком, не много. Ну а для тех, кто любит питаться вне дома — ужин в ресторане на двоих стоит 60 долларов.

Автор: ukr.media Можно вернуть товар в магазин без проблем, поскольку покупатель там всегда прав

"Однажды мы пошли в супермаркет и на кассе продавщица начала ставить все продукты в отдельные пакеты. Мясо в один, косметические средства в другой и так далее. Мы подумали, что нам придется много денег выложить и за те пакеты, поэтому начали объяснять ей, что пусть ставит все в один. А она удивленно на нас посмотрела и сказала, что пакеты здесь бесплатные, - делится жизненными историями укрианка, - Там покупатель всегда прав.

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Однажды, возвращаясь из магазина, заметила, что больше заплатила, чем указано в чеке. Я вернулась туда, передо мной извинились, вернули все деньги, а купленный товар дали мне бесплатно. Когда приобрела обувь, мене давила. Я целый день на работе в ней проходила, а вечером, обута в новых кроссовках, пошла в магазин и обменяла их на размер больше. В супермаркетах есть комната возвращения, где можно вернуть покупку без объяснений".

В Украине в цену товара включены уже и НДС. Там — нет. Если ты покупаешь хлеб за 2 доллара, то платишь 2,2 - 10% от суммы выделяешь на налоги. Аренда квартир обходится в 600 долларов в месяц. Чтобы приобрести дом, придется вытащить из кармана 200-300 тыс., или иметь очень хорошую кредитную историю. В крупных городах аренда вдвое дороже и услуги тоже недешевы. Минимальная заработная плата в Теннесси - 7,25 долларов в час.

К неукраинскому менталитету придется привыкать

Американцы постоянно переезжают из штата в штат. Есть люди старше оседают надолго на одном месте. Отношения родителей с детьми сильно отличаются от украинских. Совершеннолетний ребенок покидает родительский дом, снимает жилье и зарабатывает на себя сам. В колледже преподаватели лояльно относятся к тому, что студенты работают. Там это нормальное явление. Студент сам выбирает себе предметы, преподавателей и удобный график. Родители на колледж денег не дают. Исключение составляют состоятельные семьи.

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"Не все американцы имеют заграничный паспорт. Они пользуются правами или ИD-картой. Если хочет ехать за пределы страны — тогда понадобится паспорт. Путешествуют преимущественно штатами. Часто бывает, что американец на одной неделе зарабатывает на жизнь, а на следующей может просто отдыхать и не ходить на работу. Они не думают о том, что нужно что-то откладывают. Есть и ленивые, а есть и трудолюбивые".

Автор: ukr.media Если ты покупаешь хлеб за 2 доллара, то платишь 2,2 - 10% от суммы выделяешь на налоги

"Многие не могут позволить себе поездку за пределы штатов. У американцев много детей — по 5-6. Государство за это оказывает помощь, - делится увиденным Марьяна Райчинец, - Там люди не привыкли так работать как украинцы, они наслаждаются жизнью. Часто ходят есть в кафе. Много денег у американской молодежи уходит на запрещенные развлечения".

Жители США часто покупают собственного жилья, а всю жизнь живут в арендованном помещении. Беспризорных там много. Пожилые люди живут в домах престарелых — это норма и проявлением заботы о родителях. Девушки там или в 16-18 лет рожают, или уже после 30.

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Люди там имеют лишний вес, мало занимаются спортом, но это им не мешает пойти в открытом купальнике на бассейн. Никто на тебя не будет смотреть с осуждающим взглядом, даже не обратят внимания. Одеваются как хотят — удобно и по-спортивному. Американцы вежливые, не будут кричать на тебя, очень сдержанные в этом плане. Даже если едешь медленно и создаешь пробку, то никто не сигналит.

Лечение зуба может обойтись в 2300 долларов, но страховка спасет от такой суммы

Профессия врача очень ценится. Они и хорошо зарабатывают. А вот пациентам часто болеть — нельзя. Медицина — дорогая. На прием к врачу нужно записываться. Там нет живых очередей. Если обзавелся страховкой, то лечение выходит дешевле. Посещение стоматолога — тоже дорогое удовольствие.

Автор: ukr.media В семьях по 5-6 детей, часто бюджет мужчины и женщины ведут отдельно

"За один зуб, в котором нужно лечить нервы, сказали что нужно оплатить 2300 долларов. Я ответила, что мне дешевле слетать домой (билеты в обе стороны стоят 800 долларов) и там отремонтировать за эти деньги все больные зубы. Еще что-то останется отдать родителям. За лечение сломанной ноги ты можешь выплачивать несколько лет. Поэтому нужно себя беречь", - комментирует девушка.

Гендерное равенство и декретный отпуск на 2-3 месяца

В США равноправие мужчин и женщин проявляется во всех сферах — как в личной жизни, так и на работе. Если парень однажды заплатил в ресторане за двоих, то в другой раз — угощает девушка. Часто каждый платит сам за себя. Там цветы девушкам американцы не дарят, двери перед ними не открывают. Девушки сами носят тяжести.

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В семье каждый имеет свои домашние обязанности и отдельный бюджет. Матери в декрете сидят 2 -3 месяца. В США никто не будет держать за тобой долго рабочее место. Материнской любви дети в таких случаях достаточно не получают. Нянечки дешевые, поэтому детей оставляют на них. Потом есть ясли, обязательный для всех садик, дошкольное, среднее и высшее образование — это все называется школой и нет разграничения. Одному прокормить семью в США трудно. Часто приходится работать обоим.

Украинцы в США

"Украинцев в штате много. Мы работаем с ними вместе, проводим свободное время. Наши там работают официантами, поварами. Из Закарпатья есть подруга из Ужгорода. Сейчас живет в Нью-Йорке. Многие знакомые с восточной Украины", - комментирует девушка.

Многие выходцы в США из Южной Америки.

Законы писаны для всех и не важно "кто твой папа"

Алкоголь продают только тем, кому уже исполнилось 21 год. Покупатель должен показать документ, чаще всего это права. Работник обязательно должен это проконтролировать. За неосмотрительность официанта могут посадить за решетку на несколько месяцев, при этом выпишут и ему штраф.

Автор: ukr.media Мужчина родом из Польши и 8 лет работает в США

"Права выдаются на 2-3 года и если их срок вышел — ты не можешь продать алкоголь этому человеку, даже если документ просрочен на 1 день, - делится Марьяна Райчинец. - На улице нельзя курить, употреблять алкоголь, а за выброшенный мусор — штраф в 1000 долл. Нарушение обходятся в огромные деньги. Кстати, можно пить за рулем. Разрешается бокал вина или бутылка пива. Надо постоянно быть пристегнутой. Законы писаны — придерживаются все. Никто от тебя не украдет. В заведениях можно спокойно оставить вещи, их заберут. О том, что чужое можно взять — никто даже и не подумает ".

Марьяна Райчинец планирует навсегда остаться в США и получить там высшее образование. Так как наши дипломы для американцев ничего не значат, учиться придется "с нуля" и на английском языке. Украинка изучает язык сама, ведь имеет хорошую практику — постоянно общается с посетителями разного возраста и национальности.

Американцы доверчивые и вежливые. Они будут благодарить и улыбаться, даже если им не приятная ситуация. Их к этому приучают с детства. Однако, если им действительно что-то не нравится, будут звонить в службы и оставлять жалобы. Даже если придется долго ждать ответа оператора.