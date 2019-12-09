Без рекламных щитов, но платные: диаспорянка рассказала о дорогах в Беларуси

Автор: фото предоставлено Татьяной Рубан Диаспорянка Татьяна Рубан рассказала о платных дорогах в Беларуси

За проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным дорогам Беларуси предусмотрена плата. Ее размер зависит от категории транспортного средства и пройденного расстояния. Для легкового авто - это 40 евро центов за километр.

Но для мигрантов из Донбасса сделали исключение.

"Есть указ президента Беларуси Александра Лукашенко, что машины, которые зарегистрированы в Донецкой и Луганской областях Украины, могут ездить по платным дорогам бесплатно. Поэтому я езжу на своей машине бесплатно по дорогам страны. Ездить по белорусским дорогам - это отдельное удовольствие. Очень удобные понятные развязки. Поэтому вопрос пользоваться машиной даже не стоит", - рассказывает Gazeta.ua Татьяна Рубан из города Донецк. Переехала в Беларусь через полгода после начала боевых действий на Донбассе.

Автор: фото предоставлено Татьяной Рубан Диаспорянка Татьяна Рубан рассказала о платных дорогах в Беларуси

В Беларуси уже привыкли к платным дорогам. При пересечении границы действует система оплаты дорог "Бел Тол". Есть спецпункт, где можно заплатить за пользование дорогой. Выдают бортовое оборудование, крепят на лобовом стекле машины. Этот аппарат периодически надо пополнять.

Автор: фото предоставлено Татьяной Рубан Диаспорянка Татьяна Рубан рассказала о платных дорогах в Беларуси

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"Поразили широкие дороги без рекламных щитов. Если они где-то и есть, то их практически не заметно. Это расширяет обзор вокруг, - говорит женщина. - Качество топлива высока. Цены на всех заправках одинаковы, независимо какая сеть АЗС. Сейчас литр бензина А-95 стоит 1,67 белорусских рублей", - добавила Татьяна Рубан.

Автор: фото предоставлено Татьяной Рубан Диаспорянка Татьяна Рубан рассказала о платных дорогах в Беларуси

Мария Гольцова из Донецка в первый год войны в Донбассе переехала жить в Беларусь. Перед этим нашла работу в Минске. Работает в престижном техническом вузе. Преподает материаловедение и технология материалов. 30 августа 2014 был издан указ президента Республики Беларусь "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь", где регламентировалось множество вопросов по оформлению документов на проживание, трудоустройство, обучение в Беларуси граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях не менее одного года. Благодаря этим указом приезжали дончане и луганчане получали реальное содействие в органах власти, образования и здравоохранения. Гольцов тоже в начале нашей белорусской жизни очень помогли положения этого указа.