Без европейского паспорта ты никто, - украинка рассказала о жизни в Барселоне

Фото: bit.ua

В Испании официально очень высокий процент безработицы, но не по причине отсутствия рабочих мест, а из-за их собственной лени. Если ты счастливый обладатель европейского паспорта, то почувствовать себя своим в Испании несложно, но в противном случае ты никто. Английский язык в повседневности не поможет, да и знания испанского недостаточно. Многие настолько патриотичны, что принципиально не признают испанский язык.

Украинка Екатерина Говорун рассказывает о жизни в Барселоне, пишут на ресурсе bit.ua.Она уехала в Барселону на практику, после чего предложили остаться работать. Параллельно девушка училась в польском и украинском университетах.

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"Барселона покорила меня своей красотой, морем и теплом. Я не имела ни малейшего плана в голове, как жить на три страны, и все же решила рискнуть, - вспоминает Екатерина, - Скажу, что приходилось нелегко, но все закончилось положительно. Первые дни были восхитительны! Город казался мечтой, трудно было поверить, что я приехала сюда без обратного билета".

О ЦЕНАХ И ПОКУПКАХ

Барселона — один из самых лояльных городов Европы в вопросах цен, за исключением жилья. Это самый болезненный вопрос, так как квартиры и дома старые, и цены не соответствуют качеству. Сходить вечером с друзьями в бар не отнимет больше 10 €, что по европейским меркам недорого. То же самое происходит и в магазинах: цены абсолютно адекватные. Lidl и Mercadona являются самыми популярными супермаркетами. Хлеб здесь обойдется вам в 50 центов, а два красивых филе свежего лосося — в 5 €. Неотъемлемой частью также являются фруктовые лавки. Их можно найти на каждом углу, и цены в них зависят от части города. Что касается шопинга, то здесь можно найти майку как за три, так и за пятьсот три евро, в зависимости от любви к брендам: Испания владеет многими давно знакомыми нам марками, поэтому цены на них здесь немного ниже.

Автор: bit.ua Барселона - один из самых лояльных городов Европы в вопросах цен, за исключением жилья.

О РАБОТЕ

Я работаю ивент-менеджером, и моя работа мне нравится тем, что она связана с иностранцами. Я не большой фанат испанцев (в случае Барселоны — каталонцев), но, работая в туристическом секторе, встречаю большое количество людей с абсолютно разных уголков Земли, и это удивительный опыт, позволяющий понять и увидеть множество национальностей и культур. У нас очень интернациональный коллектив и проблем в общении нет, просто нужно спокойно относиться к странностям различных культур. Испанская трех-четырехчасовая сиеста — это что-то непонятное для нас. Как магазин может быть закрыт с 13:00 до 16:00? Хотя мы, представители Восточной Европы, тоже кажемся странными многим людям, как показывает практика. Им непонятно, почему мы снимаем обувь при входе в дом, например.

О НОВЫХ ПРИВЫЧКАХ

Я перестала носить каблуки, начала кататься на электробайке и уже привыкла к тому, что поход на море не является следствием запланированной покупки путевки. Привыкла к барбекю только в строго отведенных для этого местах. И конечно же, научилась не рассчитывать на воскресенье, когда дело доходит до покупки продуктов (думаю, в этом меня поддержит любой житель европейского города).

Автор: bit.ua Ни Польша, ни Испания не сильны в английском.

Что касается испанцев, то они или постоянно жалуются на все, или очень мило улыбаются, если ты говоришь по-каталонски. Впрочем, это, наверное, больше касается людей постарше. Испанцы учатся до 27-30 лет, живут после этого еще лет пять с родителями, и только потом, когда им уже под сорок, задумываются о семье и детях. Поэтому когда я говорю, что моей маме сорок четыре, это вводит их в шок.

О ТОМ, КАК СТАТЬ СВОИМ

Если ты счастливый обладатель европейского паспорта, то почувствовать себя своим в Испании несложно, но в противном случае ты никто. В этом плане в Польше было все намного проще и понятнее. В Испании официально очень высокий процент безработицы, но не по причине отсутствия рабочих мест, а из-за их собственной лени. В итоге тебя не хотят здесь, потому что ты потенциальный работник, а значит, можешь отобрать не желаемое испанцем рабочее место, что в целом по сути своей смешно.

О ГАСТРОНОМИИ

Конечно же, в моем ежедневном рационе появились морепродукты. А еще — соус песто и хамон. Плюс ко всему — разнообразные сыры, которых здесь много, и все они вкусные. Также в рацион я добавила рыбу, а из мяса стала есть только курицу и индюшку, хотя раньше не могла жить без свинины. Еще вместо утреннего омлета у меня теперь испанская тортилья. Но я всегда буду считать нашу кухню особенно богатой. Я люблю супы, свежую зелень, докторскую колбасу и сгущенку и скучаю по ним, поэтому русский магазин за углом моего офиса помогает мне вспомнить вкус родного дома.

Автор: bit.ua Хлеб обойдется в 50 центов, а два красивых филе свежего лосося - в 5 €.

О ЯЗЫКЕ

Ни Польша, ни Испания не сильны в английском. Поэтому изучение языков этих стран стало моим личным MUST. Хотя плюс Польши в том, что наши языки похожи: в случае полного непонимания можно смело переходить на украинский. В Барселоне же всё сложнее: во многих ситуациях знания испанского недостаточно и тебе нужен еще и каталонский, так как они борются за свою независимость уже 200 лет. Многие настолько патриотичны, что принципиально не признают испанский язык.

ОБ ОТДЫХЕ

Те, кто ищут международную тусовку, должны прямиком идти в George Payne. Irish bar — это действительно веселое место, к тому же недорогое: постоянные акции, offers по любому поводу и без, а еще — караоке и beer pong. Место, о котором не знают туристы, но с которого открывается шикарный вид — это Бункер, бесплатный аналог парка Гуэля по части красоты с высоты птичьего полета. Если есть желание отведать испанские закуски (тапас) не в туристической обстановке — вам на Carrer de Blai. Увидеть тропическую Барселону можно в Jardins de Mossén Costa i Llobera — это удивительной красоты парк кактусов на горе Монтжуик. Однако я всегда советую, если есть время и желание, выбраться за пределы Барселоны: вокруг много гор, которые создают незабываемый вид…

В Черногории легко устраивать личную жизнь. Там много одиноких мужчин, и все они любят славянских девушек. Но ради работы в Черногорию ехать не стоит - это бедная европейская страна, здесь высокий уровень безработицы.