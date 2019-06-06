"600 поляков и украинцев посетили наш праздник" - как украинка в Польше занимается благотворительностью

Польская активистка Ульяна Воробец приглашает украинцев в Польше на польско-украинский праздник "От Яна - к Ивану". Состоится 12 июля в городе Бельско-Бяла на юге соседней страны.

"В прошлом году праздник украинской Купала происходило на Бельский площади Рынок. Собралось 600 посетителей. В этом году снова делаем и приглашаем всех желающих", - говорит Ульяна Воробец.

Автор: фото предоставлено Ульяной Воробец Организатор во время празднования прошлогоднего "От Яна - до Ивана"

Женщина переехала в Бельско два года назад из Варшавы.

"В Варшаве постоянно была занята работой, встречами, благотворительными проектами, а в Бельске начала скучать. Когда решила увольняться с основной работы, директор посоветовал: "Если в городе ничего не происходит, то сама что-то здесь организуй". К счастью, рядом жила Екатерина, (девушка с которой познакомилась случайно во Львове), которая подхватила идею и помогла организовать первый праздник, - рассказывает женщина. - Познакомилась в Бельску также с бывшей депутаткой Европарламента, а теперь директором Общества приятелей Украины Бельсько-Бяла и Подбескиддя Гражиной Станишевской. Я пригласила ее к нам на праздник "Пасха по-украински". Пришло 20 человек. И это было начало чего-то нового. Затем мы уже вместе организовали праздник "От Яна - к Ивану" и "Рождество по-украински". На первые празднования пришло около 20 человек, в этом году Рождество мы праздновали дважды и вместе было почти 200 человек - поляки и украинцы".

Все делают на благотворительных началах. Помещение предоставляют кафе, каждый приносит, что может.

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Ульяна Воробец воспитывает также 4 детей.

К сентябрю 2017 года забрала детей в Польшу. Сначала они не понимали, для чего занимаюсь благотворительностью. На праздник Николая всем детям, которые пришли, раздала подарки. Мои говорили: "Мама, вы что? Лучше бы нам новые туфли купили". Они в празднике не участвовали, только наблюдали. Но когда в конце праздника все, включая мэром города, стали меня поздравлять, почувствовали гордость. Теперь активно участвуют во всех мероприятиях.

Женщина администрирует сайт - виртуальный центр занятости, помогает украинским работникам и работодателям в Польше - предоставляет юридическое сопровождение и спасает из сложных ситуаций.

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Власти Польши планируют депортировать из страны многодетную семью украинских переселенцев. Официальным основанием является то, что мигранты из Украины в течение 4 лет не ассимилировались.

