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среда, 29 мая 2019 13:56

В Полтаву съедутся поэты из Украины и Швеции

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В Полтаву съедутся поэты из Украины и Швеции
7-9 июня в Полтаву съедутся художники со всей страны и Швеции на фестиваль Meridian Poltava. Фото: gazeta

С 7 по 9 июня в Полтаве состоится II Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava. Его участниками станут более 30 писателей из Украины и Швеции.

Организаторы рассказали, чем будет удивлять фестиваль MERIDIAN в этом году.

Украину на фестивале будут представлять: Сергей Жадан, Иван Малкович, Ада Роговцева, Игорь Померанцев, Владимир Рафеенко, Екатерина Калитко, Юрий Издрык, Александр Бойченко, Артем Чех, Питер Залмаев и другие.

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Швецию на мероприятии будут представлять: поэт и переводчик Лассе Сьодерберґ, соорганизатор поэтического фестиваля в Мальме Анхела Гарсия, историк и философ Петер Энглунд, книга которого о Полтавской битве разошлась тиражом более 250 000 экземпляров только в Швеции (видео-связь), джазовый музыкант и поэт Гуннар Гардинг, писательница и редактор Мари Тонкин, переводчик, поэт и фотограф Ларше Пальм и преподаватель культурной журналистики и литературный редактор Анн Линґебрандт.

События фестиваля будут проходить в Полтаве и городе Решетиловка. Среди мероприятий - презентации новых книг, музыкальные концерты, экскурсии и творческие вечера.

Вход на все мероприятия - свободный.

Программу II Международного поэтического фестиваля Meridian Poltava можно прочесть здесь.

Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava проходит при поддержке Полтавской областной государственной администрации, Полтавского областного совета, программы Culture Bridges, Посольства Швеции в Украине и других партнеров.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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