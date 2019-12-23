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понедельник, 23 декабря 2019 08:00

ТОП-3 самых худших фильмов этого года

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ТОП-3 самых худших фильмов этого года
Выбрали худшие фильмы этого года. Фото: kinofilms

Худшим фильмом этого года критики назвали мультфильм "Стражи Арктики" Аарона Вудли.

Такие выводы напечатали критике со The Hollywood Reporter.

По их мнению испортило мультфильм озвучка. Однако в Украине мало кому посчастливится увидеть ленту с первым составом актеров.

Второе место среди худших занял киномюзикл "Кошки" Тома Хупера, где "оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят довольно странно, а ынколы и жутко.

Тройку замыкает "Темный Феникс" с киновселенной "Людей Икс". Критики заявили, что в нем "нет зрелищности, а также любого драматического нюанса или баланса".

Среди худших фильмов оказались: "Домино", "Фанатик", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Море соблазна" и "Бок о бок".

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Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года

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