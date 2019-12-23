ТОП-3 самых худших фильмов этого года

Худшим фильмом этого года критики назвали мультфильм "Стражи Арктики" Аарона Вудли.
Такие выводы напечатали критике со The Hollywood Reporter.
По их мнению испортило мультфильм озвучка. Однако в Украине мало кому посчастливится увидеть ленту с первым составом актеров.
Второе место среди худших занял киномюзикл "Кошки" Тома Хупера, где "оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят довольно странно, а ынколы и жутко.
Тройку замыкает "Темный Феникс" с киновселенной "Людей Икс". Критики заявили, что в нем "нет зрелищности, а также любого драматического нюанса или баланса".
Среди худших фильмов оказались: "Домино", "Фанатик", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Море соблазна" и "Бок о бок".
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