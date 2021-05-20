Европа почувствовала живость народной культуры - реакция соцсетей на Украину в финале Евровидения

Украинская группа Go_A с песней "Шум" вышла в финал Евровидения, где выступят представители 26 стран. Фото: twitter.com

Финал 65-го Евровидения состоится 22 мая в нидерландском Роттердаме. Украину представляет электро-фолк группа Go_A с песней "Шум".

Что пишут о наших исполнителях в соцсетях.

Фил Пухарев, музыкальный критик, автор телеграмм-канала "Плай":

"Ковид, толерантность, феминизм - ну ок, свою программу минимум полуфинал Евровидения отработал. Но какое-то оно все бутафорское и пластиковое. В отличие от нашего номера, где ощущалась подлинность и живость народной культуры - пусть даже несмотря на шаблонные "фэнтезийные дерева" в декорациях. Круто, что Европа это почувствовала".

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Алексей Бондаренко, музыкальный критик, главный редактор медиа LiRoom:

"Go_A прошли в финал Евровидения. И хотя мне до сих пор кажется, что музыкально это можно сделать более утонченно, а номер можно было сделать подинамичнее, на фоне других участников они выглядят действительно роскошно. И я очень даже верю, что они могут выиграть".

Олег "Фагот" Михайлюта, вокалист группы ТНМК:

"Посмотрел выступление Go-А и понял, что трек достоин был и до того, а стал еще мощнее. И впервые ни слова на другом языке, исключительно соловьиный. И взгляд именно тот, что надо, передает отношение к современным украинским реалиям. Поэтому было бы прекрасно, если бы поддержка прилетела именно с просторов Мира, потому что много где есть настоящих, сознательных и идейных. Поэтому мой голос уже там, но спасибо тем, кто к нему присоединится именно из-за границы, потому что нам в любых хороших делах нужен каждый украинец. Каждый".

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Екатерина Кобченко, историк:

"Традиции и инновации могут успешно сочетаться и архаика может быть осмыслена глубоко, креативно и интересно. Именно таким органическим и одновременно современным и стильным представлением фолька всегда были интересными на Евровидении - сначала успех Русланы, затем частично народные мотивы Джамалы. Кстати, во время Евровидения в Киеве гостевой выступление ONUKA с NAONI тоже вызвало особый интерес гостей и музыкальных обозревателей.

Ничего удивительного, что и Go_A является такой свежей струей среди массы дискотечных "клонов" Евровидения. И даже текст и образ загадочного Шума не являются определяющими, но драйв ритмов, пения, танцев, которые возвращают во времена, когда этот пильный ритуал был самой жизнью.

Ну, а стилизованные костюмы могут быть вполне модерновыми - из воспроизводимого пластика".

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Евгений Лир, писатель, музыкант:

"Команда Go_A сделали невероятно качественный номер на основе концепции солнца и его отражения в различных культурных кодах. Веснянки - это о солнце, ведь на его движении завязан сельскохозяйственный цикл. Сатурналия в начале - о солнце и луне, неразрывно связанным двойственном.

Киберпанк в конце - о "тысяче солнц" a thousand suns - англоязычный парафраз термоядерного взрыва, о ядерной энергетике - оба клипы отсылают к аварии ЧАЭС + посреди номера солнце на фоне буквально взрывается и распадается на микросоставляющие. Диски, стилизованные под "Трон" - "искусственное солнце", отсылка к извечному вопросу цифровых дистопий, "который заменит солнце человеку нового мира/симулированной реальности".

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Любовь Бурак, писательница:

"Это было феерично прекрасно! GO_A и песня "Шум" - роскошно, классно, мелодично, ритмично, фантастично, аутентично, веснянково. И на украинском.

Казалось бы: только радоваться за артистов, за Украину, за музыку и культуру. А нет! Украинцам все не так и не то.

Люди, которые живут в Украине, молча поглощая суррогатную продукцию российского шоубиза, покорно глотая тюремный шансон в транспорте, которые понятия не имеют об украинской музыке, для которых зеленый квартальный лишай - эталон культуры, чьи дети слушают русскую попсу, а внуки е*ашат с колонок российский гунявый типа-рэп и не вылезают из ТикТока. Эти люди искренне убеждены, что Go_A - какое-то не то. Это паника неполноценности, затравленности и тупости душевной".

Go_A вышли в финал песенного конкурса по результатам первого полуфинала. Проходил 18 мая. Впервые на Евровидении прозвучала композиция полностью на украинском. В основу положили одноименную обрядовую игру веснянку. Сочетают народные мотивы и электронную музыку. "Шум" - это призыв духа леса к переосмыслению и исправлению того, что делаем с природой. Главный посыл - заявить всем, что в Украине есть уникальные язык и фольклор, которые уже зашли всему миру. Европейцам надоела однообразная музыка. Мы показали что-то новое", - говорит вокалистка группы Екатерина Павленко. Украина - единственная страна, которая всегда выходила в финал конкурса в годы своего участия.