Украина в финале Евровидения-2021. Кто составил компанию

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, во время которого выступило 16 участников.
В финал попали:
Норвегия - TIX - Fallen Angel
Израиль - Eden Alene - Set Me Free
Россия - Manizha - Russian Woman
Азербайджан - Efendi - Mata Hari
Мальта - Destiny - Je Me Casse
Литва - The Roop - Discoteque
Кипр - Elena Tsagrinou - El Diablo
Швеция - Tusse - Voices
Бельгия - Hooverphonic - The Wrong Place
Украина - Go_A - SHUM
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Второй полуфинал состоится 20 мая. К победителям полуфиналов присоединятся представители стран "большой пятерки", организаторов конкурса, и победитель последнего Евровидения - Нидерланды. Имя победителя узнаем 22 мая.
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