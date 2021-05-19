Украина в финале Евровидения-2021. Кто составил компанию

Закончился первый полуфинал Евровидения-2021. Фото: Eurovision

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, во время которого выступило 16 участников.

В финал попали:

Норвегия - TIX - Fallen Angel

Израиль - Eden Alene - Set Me Free

Россия - Manizha - Russian Woman

Азербайджан - Efendi - Mata Hari

Мальта - Destiny - Je Me Casse

Литва - The Roop - Discoteque

Кипр - Elena Tsagrinou - El Diablo

Швеция - Tusse - Voices

Бельгия - Hooverphonic - The Wrong Place

Украина - Go_A - SHUM

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Второй полуфинал состоится 20 мая. К победителям полуфиналов присоединятся представители стран "большой пятерки", организаторов конкурса, и победитель последнего Евровидения - Нидерланды. Имя победителя узнаем 22 мая.