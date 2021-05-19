Лучшим исполнителем в четвертый раз назвали Монатика

Лучшим альбомом 2020 года назвали "13 волн" электронной группы "Творчі" из Тернополя. 10-я церемония Национальной музыкальной премии "Юна" прошла в столичном дворце "Украина".

В составе дуэта - музыкальный продюсер 25-летний Андрей Гуцуляк и вокалист 23-летний Джеффри Кенни из Нигерии. В 2018 году познакомились на улице. Договорились помочь друг другу подтянуть английский и украинский. Впоследствии начали писать песни. Оба учились на фармацевтическом факультете Тернопольского медуниверситета. Первый клип "Верь" за 3 тыс. грн собрал почти 2 млн просмотров на ютюбе. С композицией "Костер" в прошлом году дошли до финала нацотбора Евровидения.

- "Творчі" - это новая эра отечественной поп-музыки, - говорит критик, директор по развитию премии Игорь Панасов, 45 лет. - Воплощают мировые тренды на украинской почве. Быстро подхватывают и адаптируют актуальные западные волны. Звучат, как лидеры американских и европейских хит-парадов. Без больших бюджетов, но не проигрывают по уровню.

Выросли за год после участия в нацотборе Евровидения. Работают над внешним видом, поведением на сцене, вокалом. Делают больше украиноязычных песен. Только так могут рассчитывать на популярность в своей стране. У нас еще лет 10-15 будет трудно делать англоязычный материал массовым.

Лучшим исполнителем в четвертый раз подряд назвали Дмитрия Монатика, 35 лет.

- Преобладает благодаря авторитету. Установил планку, ниже которой в ближайшие годы не упадет, - продолжает Панасов. - Но прогрессивнее было бы наградить кого-то другого. В прошлом году ни в чем не уступал 29-летний Артем Пивоваров, которого отметили за лучшую песню. Он представитель нового поколения производителей хитов. "Дежавю" получила ту же народную любовь в соцсетях.

Второй козырь - феноменальная уверенность. Не теряется на сцене, как много наших музыкантов. Три-пять лет тому назад пел по маленьким клубам. Уже тогда имел энергию и талант. Сегодня это зрелый исполнитель.

"Хардкис" получили четвертую статуэтку как лучшая рок-группа.

- Тоже имели сильных конкурентов. За прошлый год продвинулись вперед поп-рокеры "Без обмежень". Награда подсветила бы их успех. Выпускают массовую музыку, которая должна звучать на радио, в кафе и других публичных пространствах.

Лучшей исполнительницей стала репер Алена Савраненко, 29 лет. Известная как Алена Алена.

- Она не сильная. В номинации могли выиграть серьезные фигуры нашего шоу-бизнеса - Настя Каменских или Оля Полякова. Эксперты поддержали новую волну. Чего не сделали, когда голосовали за Монатика и "Хардкис".

7 из 12 лауреатов "Юны" получили премию впервые. В частности, хип-хоп группа "Танок на майдане Конго" за лучший клип.

- Анимационное видео "История Украины за 5 минут" - уникальный проект, - говорит Игорь Панасов. - Редкий случай, когда госзаказ от Минкульта привел к появлению продукта самого высокого уровня. Дети "подсели" на этот трек. Подпевают и запоминают имена исторических деятелей - для них наше прошлое предстает уже чем-то живым.

Верка Сердючка победила в категории "лучшая песня на другом языке" - "Мейк т Рейн Шампейн" - "Сделайте дождь шампанского". Это начало следующего этапа для исполнительницы. С англоязычными песнями пытается подавать себя как международная, а не только украинская звезда. После Евровидения она до сих пор известна.

Всего на церемонии отметили победителей в 17 номинациях.