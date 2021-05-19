Жеребьевкой определили, в какой части финала выступит Украина на Евровидении-2021

Go_A будет выступать во второй части финала 22 мая. Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Во время пресс-конференции, что состоялась после первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2021, определили, когда будут выступать финалисты. Группа Go_A, которая представляет Украину в этом году, будет бороться за победу во второй части финала.

Об этом сообщили на официальной странице группы в Instagram.

Из-за карантина жеребьевка проходила не так, как всегда: бумажку с частью финала вытягивал ведущий пресс-конференции, а не участники.

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Финал состоится 22 мая. Представители Украины во второй части финала будут выступать вместе с Азербайджаном, Литвой, Норвегией и Швецией.

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Также номера покажут страны-основательницы конкурса (Германия, Италия, Франция, Испания, Великобритания) и страна-победительница - Нидерланды.

В Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, во время которого выступили 16 участников. В финал попали Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.