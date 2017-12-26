Все ужасы войны осознал за три дня

36 тыс. грн получила победительница премии "Книга года Би-Би-Си" винницкая писательница 35-летняя Екатерина Калитко за сборник новелл "Земля загублених, або Маленькі страшні казки".

— Среди ее героев — подросток, который вынужден принимать роды. Ветеран войны с ампутированными ногами. Девушка, которую родители воспитывают, как сына. Все оказались в изгнании. Пережитые ими драмы кажутся обществу уродливыми. Поэтому я создала альтернативную реальность, в которой они могут найти прибежище. Хотела показать, что в мире есть место для каждого человека и никто не имеет права его отобрать, — говорит Екатерина Калитко.

— Всех героев объединяет травмированность — детством, войной, инакостью. Это то, с чем сейчас живет Украина. И с чем, боюсь, будет жить еще лет 10 и активно осмысливать, — добавляет.

"Земля загублених" вышла в "Издательстве Старого Льва". Это вторая прозаическая книжка писательницы. Большинство ее задела — поэзия. Издала шесть поэтических сборников.

Среди финалистов конкурса — писатели Александр Ирванец, Сергей Жадан, Андрей Курков и Иван Козленко.

— В этом году поступило почти 60 книжек. Среди тем преобладали украинская история, ее переосмысление. В романе "Танжер" Иван Козленко пишет об Одессе столетней давности — самобытном городе, который трагически советизировали. В "Харків. 1938" Александр Ирванец переписывает украинскую историю на оптимистичный лад. Под Круты вовремя подошли части войска УНР и разбили большевистское нашествие. Появилась Украинская Народная Республика с президентом Евгением Коновальцем во главе, по сюжету. Роман Андрея Куркова "Шенгенская история" — о Литве, которой открыли границы с Европейским Союзом. Герои радуются, выезжают за границу. Но там им живется не лучше. Это очень перекликается с украинской современностью, — говорит випускающий редактор Би-Би-Си Марта Шокало, 37 лет.

"Інтернат" Сергея Жадана рассказывает о 35-летнем Павле, учителе украинского языка на Донбассе. В оккупированном городе остался его племянник. Чтобы забрать его из интерната, Павлу приходится перейти линию разграничения. За три дня он осознает все ужасы войны.

— Книжка пронизана близкой опасностью смерти. Просветляет душу и в то же время обременяет ее. При чтении сталкиваются две противоположных эмоции — восхищение тем, как Жадан сумел увидеть все, о чем написал. И грустное осознание того, что мы должны с этим жить, — говорит член жюри, писатель Виталий Жежера, 64 года.

Премия "Книга года Би-Би-Си" существует с 2005-го.

Повесть напомнила "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко

— Пять часов ехала на церемонию маршруткой. Когда узнала, что в коротком списке, о вознаграждении не догадывалась. На работе сказали: "Еще и деньги получишь", — рассказывает 47-летняя Анна Коршунова из Сум. Ее повесть "Комп и компанія" получила премию "Детская книга года Би-Би-Си — 2017". Денежный эквивалент — 36 тыс. грн.

— Главный ее герой — Владик. Типичный городской мальчик. Наибольшее его увлечение — компьютеры. В сети имеет много виртуальных друзей, — продолжает Коршунова. — Летом едет в село к родне. Ему это кажется наихудшим наказанием, потому что там нет интернета. В селе Владик заводит дружбу с реальными однолетками. Попадает с ними в смешные приключения. Например, рвет черешни в чужом саду. В конце лета выдумывает разные причины, чтобы не возвращаться в город.

Анна Коршунова преподает основы журналистики в гимназии. Имеет сыновей — 19-летнего Олега и 12-летнего Андрея. "Комп и компанія" — десятая ее книжка. Вышла в издательстве "Время Мастеров".

— Начала писать для своих детей, потому что не было качественной украинской литературы. Им и их друзьям понравилось. Село, описанное в повести, реальное. Моя мать живет на Полтавщине, в селе Брыси. К сожалению, оно исчезло с карты, потому что стало частью местечка Заводское. Рядом — река Сула, луга. Каждое лето посещаем бабушку с детьми, замечательно проводим время без интернета.

— До поездки в село Владик думал, что жизнь существует только в компьютере. Книжка остросюжетная, очень интересная. Имеет детективные элементы. В конце мальчик с друзьями спасает компьютерный класс от мошенников. Повесть напомнила мне "Тореадоров из Васюковки" Всеволода Нестайко, — говорит писательница и член жюри 41-летняя Светлана Пыркало.

В финал "Детской книги года Би-Би-Си" также вышли "Старшокласниця. Першокурсниця" Анастасии Левковой, "Піраміда Синтії" Олега Чаклуна и "Миші" Сони Атлантовой.