В "Войне миров" пришельцы убивают людей

Джорджа осуждает окружение, потому что ушел от жены к другой. В сериале "Война миров" его играет английский актер 36-летний Рейф Сполл, новую возлюбленную — Элинор Томлинсон, 27 лет.

Герои пытаются спастись во время вторжения инопланетян. Действие трехсерийного телефильма по роману фантаста Герберта Уэллса происходит в британском Лондоне в начале XX в. По сюжету, на Землю нападают марсиане. Передвигаются на боевых машинах-треногах. Уничтожают людей тепловыми лучами и газом.

— Выдающееся произведение Герберта Уэллса экранизировали много раз, но всегда переносили действие в современную Америку, — говорит режиссер Крэйг Вивейрос. - Это первая адаптация, где изображается Лондон и окружающие графства в Эдвардианскую эпоху (наступила после смерти британской королевы Виктории. Это период правления короля Эдуарда VII с 1901 - го до 1910 года. — ГПУ).

— Эта версия "Войны миров" верная духу книги, но также чувствуется современной и полна сюрпризов, — говорит сценарист Питер Харнесс, 43 года. — Совмещает научную фантастику, историческую драму и ужасы.

Первой известной адаптацией романа стала американская радиопостановка 1938 года. Была стилизована под "репортаж в прямом эфире" про атаку марсиан. Вызвала панику в некоторых районах США.