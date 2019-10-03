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пятница, 04 октября 2019 05:45

В "Войне миров" пришельцы убивают людей

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Джорджа осуждает окружение, потому что ушел от жены к другой. В сериале "Война миров" его играет английский актер 36-летний Рейф Сполл, новую возлюбленную — Элинор Томлинсон, 27 лет.

Герои пытаются спастись во время вторжения инопланетян. Действие трехсерийного телефильма по роману фантаста Герберта Уэллса происходит в британском Лондоне в начале XX в. По сюжету, на Землю нападают марсиане. Передвигаются на боевых машинах-треногах. Уничтожают людей тепловыми лучами и газом.

— Выдающееся произведение Герберта Уэллса экранизировали много раз, но всегда переносили действие в современную Америку, — говорит режиссер Крэйг Вивейрос. - Это первая адаптация, где изображается Лондон и окружающие графства в Эдвардианскую эпоху (наступила после смерти британской королевы Виктории. Это период правления короля Эдуарда VII с 1901 - го до 1910 года. — ГПУ).

— Эта версия "Войны миров" верная духу книги, но также чувствуется современной и полна сюрпризов, — говорит сценарист Питер Харнесс, 43 года. — Совмещает научную фантастику, историческую драму и ужасы.

Первой известной адаптацией романа стала американская радиопостановка 1938 года. Была стилизована под "репортаж в прямом эфире" про атаку марсиан. Вызвала панику в некоторых районах США.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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