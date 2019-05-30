В Киев привезли самого известного монстра в истории кино

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
1 Просмотров: 1053
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1620
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1827
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2619
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1260
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7056
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7641
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 81
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 432
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2619
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 23149
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 189
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 05:41

В Киев привезли самого известного монстра в истории кино

  Комментировать
 

30 мая открылась первая в Украине ретроспективная выставка швейцарского художника Ганса Гигера, автора дизайна образа инопланетного существа ксеноморфа в научно-фантастическом фильме ужаса "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта. Проходит в киевском Довженко-Центре.

— Гигер-отец биопанка. Это поджанр научной фантастики, фокусирующийся на биотехнологиях, генной инженерии, мутациях. Он создал наиболее узнаваемого монстра в мировом кинематографе, — говорит Мирослава Хартмонд, куратор выставки. — В своих работах иллюстрирует слияние человека и машины. Это резонирует с подсознательным страхом перед научно-техническим прогрессом, что угрожает существованию человека как биологическому виду.

Мир Гигера безнадежен. Его работы — сгусток страха и отвращения. Это портрет человечества, которое исказило Землю. Биомеханика — шокирующая гармония бездушного металла и животрепещущей плоти. В человеке художник обращается к мрачному, адскому.

В 1979-м за работу над "Чужим" Гигер получил премию "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Также работал над дизайном неснятого фильма Алехандро Ходоровского "Дюна" по роману Фрэнка Герберта, лент "Полтергейст-2" и "Особь", обложек музыкальных альбомов.

32 графических произведения и семь скульптур 1960-2000 годов представят на выставке Ганса Гигера. Одна из главных работ экспозиции — 2-метровая скульптура Чужого. Произведения предоставлены Музеем Гигера, основанным художником в 1998-ом в швейцарском городе Грюер.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киев привезли самого известного монстра в истории кино». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 37791
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 23158
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 18000
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10017
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9626
Культура
Секретарь Союза писателей оказалась в центре любовного треугольника
Секретарь Союза писателей оказалась в центре любовного треугольника Просмотров: 18
"Книжный Арсенал" собрал 150 украинских издательств
"Книжный Арсенал" собрал 150 украинских издательств Просмотров: 189
Сергей Пясецкий начал писать в тюрьме
Сергей Пясецкий начал писать в тюрьме
"Золотую пальмовую ветвь" впервые получил корейский фильм
"Золотую пальмовую ветвь" впервые получил корейский фильм Просмотров: 27
Для тех, кто пережил войну, она никогда не заканчивается
Для тех, кто пережил войну, она никогда не заканчивается Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Зеленский хайпанул на шаурме
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 993
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua