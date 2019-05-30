В Киев привезли самого известного монстра в истории кино

30 мая открылась первая в Украине ретроспективная выставка швейцарского художника Ганса Гигера, автора дизайна образа инопланетного существа ксеноморфа в научно-фантастическом фильме ужаса "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта. Проходит в киевском Довженко-Центре.

— Гигер-отец биопанка. Это поджанр научной фантастики, фокусирующийся на биотехнологиях, генной инженерии, мутациях. Он создал наиболее узнаваемого монстра в мировом кинематографе, — говорит Мирослава Хартмонд, куратор выставки. — В своих работах иллюстрирует слияние человека и машины. Это резонирует с подсознательным страхом перед научно-техническим прогрессом, что угрожает существованию человека как биологическому виду.

Мир Гигера безнадежен. Его работы — сгусток страха и отвращения. Это портрет человечества, которое исказило Землю. Биомеханика — шокирующая гармония бездушного металла и животрепещущей плоти. В человеке художник обращается к мрачному, адскому.

В 1979-м за работу над "Чужим" Гигер получил премию "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты". Также работал над дизайном неснятого фильма Алехандро Ходоровского "Дюна" по роману Фрэнка Герберта, лент "Полтергейст-2" и "Особь", обложек музыкальных альбомов.

32 графических произведения и семь скульптур 1960-2000 годов представят на выставке Ганса Гигера. Одна из главных работ экспозиции — 2-метровая скульптура Чужого. Произведения предоставлены Музеем Гигера, основанным художником в 1998-ом в швейцарском городе Грюер.