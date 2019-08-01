В Донецке отвечали по-украински

33 письма из разных уголков Украины и мира вошли в дебютную книгу "Страна назначения" киевского фотографа блогера Татьяны Давиденко, 40 лет. Написаны во время путешествий в 2010-2018 годах. Роман в письмах вышел в черновицком "Издательстве 21".

Плюшевый медведь Степан странствует по миру и делится впечатлениями в письмах своей хозяйке Татьяне Давиденко. Рассказывает факты из истории, наблюдения о культуре и быте разных стран, по сюжету. В письме из Финляндии пишет, что после 108 лет под влиянием Российской империи финны усвоили только русские слова "водка", "тюрьма" и "канава". А в Швеции узнает о должности искателя собак-нелегалов. Этот мужчина лает и рычит на улицах. Собаки с ним перекликаются, и он находит не стоящих на учете. Так вычисляют неплательщиков собачьего налога.

Степан — альтер-эго автора. Имеет собственную страницу в "Фейсбуке".

— Он воплощает все лучшее, что есть во мне, — говорит Татьяна Давиденко. — Добрый, заботится о людях, с чувством юмора, оборванец, как и Винни-Пух. Много читает и имеет хорошую память, потому часто цитирует писателей.

Активно путешествую по Украине и миру более 12 лет. Степан существует в действительности, был со мной во всех путешествиях. Это плюшевый мишка, которого я когда-то взяла с собой в Индонезию. Там было так красиво, что захотелось написать об этой стране. Сделала это от имени медведя, которого назвала в честь Степана Бандеры. Когда я начинала писать о своих странствиях, не думала о книге. Это была лишь сублимация. Потом собралось много материала.

Эти путевые заметки — не путеводитель, а книга о личных ощущениях, которые запоминаются больше всего. Все города по-разному прекрасны. Но когда перечитывала свои письма перед завершением книги, вспомнила — в 2013 году в последний раз была в Севастополе и Донецке. Тогда еще не знала, что будет война. Запомнился Донецк — там все было замечательно. Даже по-украински отвечали. И так много людей, что трудно найти, где пообедать. В Луганске до сих пор не побывала и непонятно, когда буду. Зато посетила много экзотических мест.

Страна назначения в названии романа — это Украина. Когда заходите на сайт Укрпочты, обязательно отмечаете, куда отправляете письмо. Для Степана это всегда Украина, откуда бы он мне ни писал. Из Донецка или из кенийского Найроби.

В эпиграф вынесены строки из стихотворения Юрия Андруховича — основной мотив книги: "Вообще же я не против попутешествовать. Не потому, что не сын земле своей родной, а потому, что полезно ночевать то в полушарии западном, то в восточном".

Книгу проиллюстрировала художница 32-летняя Алина Гаевая.

На сайте издательства "Страна назначения" стоит 150 грн.