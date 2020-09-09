Юрий Андрухович издает роман

На фестивале "Меридиан Черновиц" писатель Юрий Андрухович представил роман "Радио Ночь". Рассказывает о музыканте, который работает ночным радиоведущим. Фото: facebook.com

Главный герой романа "Радио Ночь" 60-летнего Юрия Андруховича - радиоведущий Иосиф Роцкий работает на собственной радиостанции "Грусть". Выход книги запланирован на декабрь. Автор зачитал отрывки и рассказал о работе над произведением на 11-м Международном поэтическом фестивале "Меридиан Черновиц". Продолжался 4-6 сентября в Черновцах. События мероприятия транслировали по телевидению и в интернете.

- Много лет издаешь книжки и обзываешь их романами. А потом пишут, что снова обманул, - говорит модератор встречи, литературный редактор произведения Александр Бойченко, 49 лет. - То собрал какие-то путевые колонки. То сам у себя взял интервью. То сделал сборник рассказов. Теперь наконец это роман?

— Уверен, даже кому не понравится, согласятся, что это — роман, — говорит Андрухович. — 15 лет тому назад на студенческой радиостанции Варшавского университета меня спросили: "Чем будешь заниматься, если перестанешь писать?" Сказал, что открою собственную радиостанцию, которая будет работать только ночью. Буду крутить любимые композиции и что-то людям рассказывать. А так как нравится грустная музыка, то назвал бы это радио — "Грусть". Иосиф Роцкий работает на таком. Только в интернете. Общается со всем миром. Он, на самом деле, музыкант. Только не может больше играть.

Действие происходит в ночь на 13 декабря. В худший месяц года, в пятницу 13-го. Герой начинает эфир в полночь и ведет программу до восьми утра. Роцкий - довольно циничен. Постоянно шутит по-черному. Рассказывает о своей жизни именно в худшее время. И если нам не помешает какая-то стихия, то роман "Радио ночь" выйдет как раз 13 декабря.

Год обдумывал сочинение, делал заметки. Еще больше года писал. Так с ним сжился, что не хочется прощаться. Со мной такое впервые.

События разворачиваются в близком будущем, где-то через год-два. В романе ни разу не говорится, что герой — из Украины. Но есть детали, которые на это указывают. Должен был уехать с родины. Он - из огромной волны эмигрантов, бежавших от политических репрессий. Остановились в первой попавшейся соседней стране, чтобы двинуться дальше.

Это самый сюжетный из моих романов. Перекликается с библейской историей о путешествии Иосифа с Марией и младенцем Иисусом в Египет. "Радио ночь" - произведение о постоянном бегстве. От режима, мафии, родины, любви, в конце от самого себя — с окончательной его невозможностью.

- В книжке нет ни одного матерного слова. Слово "курва" таковым не можем считать, — добавляет Андрухович.

Пропали продажи, — шутит Бойченко.

В фестивале "Меридиан Черновиц" приняли участие около 20 литераторов из пяти стран.