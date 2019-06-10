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вторник, 11 июня 2019 05:50

Укреплять украинскую культуру должны детективы

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Лучшим романом XIX "Коронации слова" назвали "Сломанная лестница". Его автор — писатель и журналист из Ивано-Франковщины Василий Добрянский, 64 года. Получил 20 тыс. грн. Книга выйдет в харьковском издательстве "Клуб семейного досуга".

40 лет тому назад на волынских озерах пропали три охотника. Сын одного из них - 40-летний Юрий Холоденко начинает импровизированное расследование, по сюжету.

— Дело покрыто мраком. Срок давности привлечения к уголовной ответственности — 15 лет. Здесь уже прошли почти три срока. Было убийство или не было — никто не осудит, — говорит Василий Добрянский. — Мой герой непрофессиональный следователь. Расследует не столько, чтобы засадить преступников, а для себя. Стремится узнать правду.

В романе есть интрига, но это не совсем детектив. Нет типичной "ух"-развязки.

Считается, что детектив — это массовая литература. Я думаю, это неправильно. В настоящий классике больше всего детективов, где отражено общество, психология, быт, традиции. Чем больше будет детективов в Украине, тем крепче будет культура.

— Ну, вы замаскировались, — говорит 62-летний Владимир Ворона с Черниговщины. По правилам "Коронации слова", стал членом жюри после того, как в прошлом году победил с романом "Отступник" о дохристианской Руси.

— А я взял женский псевдоним, подавая произведение на конкурс — Лена Зеленая, — отвечает Добрянский. — Был сентябрь, еще не было никаких выборов.

— Статуэтка весит 940 граммов чистого золота. Только никому не говорите, — добавляет Ворона. — А ваш роман — это готовая экранизация. По сути — киносценарий.

— Как раз подошел ко мне господин профессор Анатолий Ткаченко. Мол, заинтересовался. Его сын Тарас закончил снимать "Черного Ворона" по роману Шкляра. Сказал, с ним связаться.

3 персонажа имеет драма "Собака" 42-летнего Юрия Васюка из Чернигова.

На" Коронации слова " произведение назвали лучшим в номинации "Пьесы". Автор получил 10 тыс. грн.

— "Собаку" написал благодаря своей кошке, — рассказывает Юрий Васюк. — Кормил ее дешевыми субпродуктами. А есть хозяева, которые дают домашним любимцам дорогое мясо. Главный герой пьесы вызвался быть псом в зажиточной семье, чтобы не умереть с голоду.

Юрий Васюк непрофессиональный драматург. По специальности — кондитер.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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