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четверг, 27 августа 2020 00:26

Украинская лента об освобожденном Донбассе будет претендовать на " европейский Оскар"

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Украинская драма "Атлантида" попала в длинный список премии Европейской киноакадемии. Стала одним из 32 претендентов на номинацию.

Действие фильма происходит в 2025-м после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. Донбасс признан непригодным для жизни. Экологическая катастрофа отравила землю и воду.

Главный герой — военный Сергей — возвращается в родные места. Его жена и ребенок погибли. Металлургический комбинат, где работал, закрывают. Мужчина ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарную миссию "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших, по сюжету.

Все роли сыграли непрофессиональные актеры — ветераны войны. В частности, бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Снимали фильм в Мариуполе и Киеве.

В сентябре 2019-го "Атлантида" получила награду 76-го Венецианского кинофестиваля за лучший фильм в конкурсной программе "Горизонты".

— Каждый фестиваль или премию воспринимаем как возможность рассказать иностранцам о войне с Россией. Еще раз хотим напомнить Европе о хрупком мире, в котором мы все живем. О том, что если не остановим агрессора сегодня, завтра может не наступить, — говорит режиссер 49-летний Валентин Васянович.

Киноприз называют аналогом американского "Оскара". Номинантов будут выбирать 3800 членов Европейской киноакадемии, среди которых 51 украинец.

В этом году в длинный список попали также два фильма, созданные в копродукции с Украиной. Это драмы "Крашенный птенец" о Второй мировой и "Дау. Наташа" - о тоталитаризме в СССР.

Финальный перечень номинантов объявят 7 ноября. Церемония награждения состоится 12 декабря в Рейкьявике, Исландия.

"Атлантида" выйдет в прокат 5 ноября.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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