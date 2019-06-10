Собирал волосы замученных женщин

 
Ексклюзивы
1/5
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 207
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2043
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4626
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 369
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1854
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4555
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43419
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 459
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2745
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4887
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 531
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
Просмотров: 441
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 07:10

Собирал волосы замученных женщин

  Комментировать
 

— Есть пословица: "Будет хлеб — будет и песня". Я всегда воюю за обратный тезис: "Будет песня - будет и хлеб". Культурное общество всегда становится богатым, — говорит поэт-песенник 67-летний Игорь Жук.

Его "Молитва пропавшего без вести" победила в номинации "Песенная лирика" на XIX литературном конкурсе "Коронация слова". 6 июня церемония награждения состоялась в зале Киевской городской администрации.

Отметили победителей в номинациях: "Романы", "Песенная лирика", "Киносценарии", "Пьесы". На конкурс подали более 6 тыс. произведений.

— Песня "Молитва пропавшего без вести" появилась быстро — зацепился за первое слово и через час подошел к последнему, — продолжает Игорь Жук. - Это монолог бойца, воюющего на Донбассе. Сам не знает, где он и что с ним делается. Много людей там пропадают в ужасных подвалах. Пожалуй, это страшнее, чем быть убитым. Имена погибших хотя бы знают, их встречают на коленях в родных селах и городах. А бывает — неизвестно, что произошло, жив ли еще человек. Самое страшное, когда очень долго остается надежда, а потом оказывается, что была тщетная.

На "Коронацию слова" отправил песню не ради победы — это не спорт. А с надеждой, что она как-то ляжет людям на душу.

— Я просто потрясен, — актер и режиссер Виктор Андриенко, 59 лет, опускается на колено. Целует руку Алле Мелентьевой. Вручает ей награду за первую премию в номинации "Киносценарии".

— Произведение "Киевляне", которое принесло мне победу, основано на некоторых фактах из жизни моих киевских родственников, — рассказывает со сцены Алла Мелентьева, 51 год.

— Это была колоритная семья. Он — бывший красноармеец, она дворянского происхождения. Во время немецкой оккупации остались в Киеве с маленькой дочкой.

Муж стал подпольщиком. Его арестовало гестапо. Хотела сказать что-то новое о том трагическом времени. О Киеве времен оккупации фактически нет художественных произведений.

— Не надо больше рассказывать, а то не пойдут в кинотеатры, — перебивает сценаристку Андриенко.

57-летний Владимир Стенько из города Синельниково на Днепропетровщине на Донбассе служил артиллеристом в составе Добровольческого корпуса "Правый сектор". У него был позывной "Ясса".

С произведением "Шахтер — чемпион!" получил специальную награду в номинации "Пьесы".

- На Донбассе воевал в течение 2014-2018 годов. Там и написал "Сепара". Это второе название пьесы, — рассказывает Владимир Анатольевич. - Потому что она о сепаре. Мужчина воюет против Украины, но переходит на нашу сторону. Говорит: главное не опоздать исправить свои ошибки. Ему лет 30-40. В таком возрасте казаки либо гибли в бою, либо становились гетманами. Я смотрел почти все фильмы о нынешней войне. И "Киборги", и "Позывной "Бандерас". Ощущения двойные. Понимаю, что такое кино нужно. А с другой стороны, как можно описать "зубную боль". Все слова — это лишь намек на то, что действительно переживаешь на фронте.

Спецотличие "Коронации слова" за "лучшее освещение социальной проблемы" получает Татьяна Пьянкова, 33 года, за роман "Нимотка". Писательница приехала из города Трускавец на Львовщине. Предыдущие три попытки в конкурсе были безрезультатными.

— У героев моей книги есть прототипы. Слышала о них от людей, кого знаю лично, — рассказывает Татьяна Пьянкова.

— Действие перенесла в поселок Выгода Долинского района Ивано-Франковской области, в котором выросла. Рассказываю о трагической любви уже седого мужчины с недостатками речи к красивой вдвое младшей женщине. Мать запрещает девушке с ним общаться.

Плохо говорить мужчина начал после пережитого в юности потрясения. Своей матери не помнил. В день совершеннолетия нашел в отцовском сундуке ее косу. Как и волосы других женщин. Отец служил в НКВД, имел фетиш срезать косы замученных. Убил и родную тетю девушки, которую полюбит его сын. Поэтому ее мать и не хочет иметь дела с этой семьей. Дети расплачиваются за грехи родителей.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО, Иван СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Собирал волосы замученных женщин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 21691
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 16041
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
Как выглядела давняя Венеция - подборка фото
29
 Просмотров: 14132
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером 24 Просмотров: 13774
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 11925
Культура
Укреплять украинскую культуру должны детективы
Укреплять украинскую культуру должны детективы
Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории
Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории Просмотров: 432
Украинцы напоминают дикарей с тихоокеанских островов
Украинцы напоминают дикарей с тихоокеанских островов Просмотров: 54
На сериал американцев вдохновил украинский фильм
На сериал американцев вдохновил украинский фильм Просмотров: 171
Ирма Витовская проплакала весь сеанс
Ирма Витовская проплакала весь сеанс Просмотров: 1540
Больше всего комментируют
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
25
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
24
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
19
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
9
Сын Ющенко открыл ресторан
Голосов: 320
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua