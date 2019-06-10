Собирал волосы замученных женщин

— Есть пословица: "Будет хлеб — будет и песня". Я всегда воюю за обратный тезис: "Будет песня - будет и хлеб". Культурное общество всегда становится богатым, — говорит поэт-песенник 67-летний Игорь Жук.

Его "Молитва пропавшего без вести" победила в номинации "Песенная лирика" на XIX литературном конкурсе "Коронация слова". 6 июня церемония награждения состоялась в зале Киевской городской администрации.

Отметили победителей в номинациях: "Романы", "Песенная лирика", "Киносценарии", "Пьесы". На конкурс подали более 6 тыс. произведений.

— Песня "Молитва пропавшего без вести" появилась быстро — зацепился за первое слово и через час подошел к последнему, — продолжает Игорь Жук. - Это монолог бойца, воюющего на Донбассе. Сам не знает, где он и что с ним делается. Много людей там пропадают в ужасных подвалах. Пожалуй, это страшнее, чем быть убитым. Имена погибших хотя бы знают, их встречают на коленях в родных селах и городах. А бывает — неизвестно, что произошло, жив ли еще человек. Самое страшное, когда очень долго остается надежда, а потом оказывается, что была тщетная.

На "Коронацию слова" отправил песню не ради победы — это не спорт. А с надеждой, что она как-то ляжет людям на душу.

— Я просто потрясен, — актер и режиссер Виктор Андриенко, 59 лет, опускается на колено. Целует руку Алле Мелентьевой. Вручает ей награду за первую премию в номинации "Киносценарии".

— Произведение "Киевляне", которое принесло мне победу, основано на некоторых фактах из жизни моих киевских родственников, — рассказывает со сцены Алла Мелентьева, 51 год.

— Это была колоритная семья. Он — бывший красноармеец, она дворянского происхождения. Во время немецкой оккупации остались в Киеве с маленькой дочкой.

Муж стал подпольщиком. Его арестовало гестапо. Хотела сказать что-то новое о том трагическом времени. О Киеве времен оккупации фактически нет художественных произведений.

— Не надо больше рассказывать, а то не пойдут в кинотеатры, — перебивает сценаристку Андриенко.

57-летний Владимир Стенько из города Синельниково на Днепропетровщине на Донбассе служил артиллеристом в составе Добровольческого корпуса "Правый сектор". У него был позывной "Ясса".

С произведением "Шахтер — чемпион!" получил специальную награду в номинации "Пьесы".

- На Донбассе воевал в течение 2014-2018 годов. Там и написал "Сепара". Это второе название пьесы, — рассказывает Владимир Анатольевич. - Потому что она о сепаре. Мужчина воюет против Украины, но переходит на нашу сторону. Говорит: главное не опоздать исправить свои ошибки. Ему лет 30-40. В таком возрасте казаки либо гибли в бою, либо становились гетманами. Я смотрел почти все фильмы о нынешней войне. И "Киборги", и "Позывной "Бандерас". Ощущения двойные. Понимаю, что такое кино нужно. А с другой стороны, как можно описать "зубную боль". Все слова — это лишь намек на то, что действительно переживаешь на фронте.

Спецотличие "Коронации слова" за "лучшее освещение социальной проблемы" получает Татьяна Пьянкова, 33 года, за роман "Нимотка". Писательница приехала из города Трускавец на Львовщине. Предыдущие три попытки в конкурсе были безрезультатными.

— У героев моей книги есть прототипы. Слышала о них от людей, кого знаю лично, — рассказывает Татьяна Пьянкова.

— Действие перенесла в поселок Выгода Долинского района Ивано-Франковской области, в котором выросла. Рассказываю о трагической любви уже седого мужчины с недостатками речи к красивой вдвое младшей женщине. Мать запрещает девушке с ним общаться.

Плохо говорить мужчина начал после пережитого в юности потрясения. Своей матери не помнил. В день совершеннолетия нашел в отцовском сундуке ее косу. Как и волосы других женщин. Отец служил в НКВД, имел фетиш срезать косы замученных. Убил и родную тетю девушки, которую полюбит его сын. Поэтому ее мать и не хочет иметь дела с этой семьей. Дети расплачиваются за грехи родителей.