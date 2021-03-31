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четверг, 01 апреля 2021 05:46

Приставил к виску пистолет и приказал: "Ну, негодяй, пошли к начальству"

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- В условиях войны выросло новое поколение военных. Это гарантия того, что 2014-й в Украине никогда не повторится, - говорит львовский писатель и журналист Богдан Кушнир, 63 года. В киевском издательстве "Ярославов Вал" выпустили его детективный роман "Блондинка для олигарха".

По сюжету, российские спецслужбы готовят операцию "Хаос", чтобы поставить в Украине карманную власть. Засылают офицера разведки Диану Вукович, которая специализируется на государственных переворотах. Обольщает олигарха Георгия Зоранова. Россияне берут под контроль его оборонный концерн. Готовят разворот страны в сторону Кремля.

Главный герой - подполковник спецподразделения военной разведки Алексей Кремень. Получает от Верховного главнокомандующего полномочия для нейтрализации продажного олигархического клана.

"Блондинка для олигарха" - четвертый роман Кушнира о противостоянии украинской и российской разведок.

- Предыдущие родились после работы собкором газеты "Молодь України" в Москве в 1990-х и командировки в 2012-ом на Северный Кавказ, - продолжает Кушнир. - Грех молчать, когда чувствуешь, как твою страну окутали паутиной и пытаются взять под контроль.

Первый роман "Месть оперативника разведки" в 2013 году одно издательство отказалось печатать. Я предостерегал, что российские спецслужбы под видом Зимней Олимпиады в Сочи готовятся к захвату. Подразделения, будто охраняли соревнования, потом перебросили в Крым. Рецензент написал: не может быть, Россия не работает против Украины. А через несколько месяцев они захватили наш полуостров и хлынули на Донбасс.

"Блондинка для олигарха" - о невидимой войне, о которой почти не пишут. Украина стала объектом информационно-психологических атак. Сеют неверие в возможность построить государство. В случае обострения ситуации законсервированная боевая агентура начнет выползать из всех щелей. В произведении прогнозирую, какие шаги предпримет противник и каким может быть наш ответ.

Пишете художественную прозу на грани документализма. Как это проявляется в новой книге?

- В основу сюжета положил реальное событие. Поиски крота, который слил россиянам персональные данные спецподразделения военной разведки.

Со многими героями познакомился на фронте. В последнее время больше честных и порядочных людей встретил именно там (в 2015-2016 годах Богдан Кушнир служил на Донбассе - он офицер Сил специальных операций ВСУ. - ГПУ).

Алексей Кремень - собирательный образ, в котором воплотил лучшие черты украинских военных. Это сильная, скромная, честная личность. Прошел Афганистан и другие горячие точки. Мечтает выйти на пенсию, переехать в деревню, отремонтировать родительский дом и выращивать сад.

Олигарх предлагает подкупить героя - построить ему дворец. Слышит в ответ: "Это невозможно". Начальник службы безопасности вспоминает, как предложил Кременю взятку. Тот приставил ему к виску пистолет и приказал: "Ну, негодяй, пошли к начальству". Это тоже факт из жизни.

Кремень отдает приказ нейтрализовать организаторов мятежа. Это невидимая работа разведки, порой грязная и циничная. Когда государство имеет право всеми средствами защищать покой и мирную жизнь граждан. Если бы такие шаги предприняли в 2014-м и вовремя нейтрализовали две-три сотни вооруженных боевиков, не погибли бы 13 тысяч военных и гражданских.

Для кого роман является предостережением?

- Для продажных кланов, которые работают на Россию. Немало сотрясающих нашу страну скандалов имеют олигархическую окраску. Часто замешаны их средства массовой информации и частные спецслужбы. А если отдельные богачи открыто сотрудничают с врагом, не трудно спрогнозировать, что делают их слуги.

"Пятая колонна" борется не за идею. Это их циничный бизнес, они зарабатывают у Путина деньги. Об этом надо украинцам откровенно говорить.

Если олигархи думают, что уйдут на персональных самолетах, то они глубоко ошибаются.

В магазинах роман "Блондинка для олигарха" стоит 192 грн.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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