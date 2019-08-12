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вторник, 13 августа 2019 05:56

"Почему художника вовремя никто не отвел к врачу?"

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Киевский художник Олег Голосий погиб в 27 лет. Успел создать более 300 картин. Ретроспективу его работ показывают в киевском "Мистецькому арсеналі"

— Олег Голосий принадлежит к так называемому "клубу 27". Артисты, которые умерли в этом возрасте - музыканты Курт Кобейн, Эми Вайнхауз, художник Жан-Мишель Баския — об Олеге Голосии рассказывает его друг 65-летний Александр Соловьев. — Он пытался расширить границы сознания с помощью стимуляторов, различных веществ. Это дает необычные образы в творчестве. Но может привести к внезапной смерти. В январе 1993‑го ушел из дома, позже нашли его тело.

Творчество Олега пролетело, как комета. Работал шесть лет во времена распада СССР, попыток украинцев строить независимое государство. В работах воплощал страх и абсурд этого переходного периода. Окончил художественное училище в родном Днепре. Работал в Киеве, в Кишиневе, Тбилиси, Ленинграде, Днепропетровске, Луганске, Москве. Отовсюду привозил охапку полотен. Был успешным художником. Картины покупали иностранцы. Выставку назвали "Живопись нон-стоп".

В 10 залах "Мистецького арсенала" представили 70 полотен, 50 графических произведений, 40 фотографий и архивных материалов из 20 музеев и частных коллекций Украины.

Одна из культовых работ Голосия называется "Психоделическая атака голубых кроликов" 1990 года.

— Это цитата на картину "На линии огня" Кузьмы Петрова-Водкина 1916-го, — объясняет Александр Соловьев. — На ней изображены русские солдаты во время Первой мировой, которые идут в атаку. Не понимают, зачем и за что должны умирать. Голосий нарисовал вместо людей кроликов-мутантов. Подчеркивая абсурдность войны. Эта большая работа 2 на 3 метра находится в галерее современного искусства в шотландском Глазго. Мы не смогли ее привезти. Напечатали на шифоне, сделали, как шторы. В работах Голосия есть много цитат. Его вдохновляли репродукции картин, книги, кино. Сюжеты переосмысливал по-своему.

— Олег Голосий — один из лучших живописцев ХХ века. В начале 1990-х художники пытались ломать советские традиции, отойти от привычных картин. А он в живописи хотел создать что-то новое, — говорит одна из кураторов выставки Татьяна Жмурко, 35 лет. - У Голосия много образов слоников, зайчиков, кроликов. Они напоминают героев советских мультфильмов, журнала "Мурзилка", это такая ирония на то время. Сам себя называл слоником, даже в подписи дорисовывал хобот. А еще рисовал маскароны. Это маски, которыми украшали архитектуру. В них он упрощенно изображал себя, свои поиски собственного "я". С одной стороны, творчество Голосия характерно для своего времени, где заметен излом поколений, ирония. С другой - у тогдашних художников было больше сарказма, недоверия. А он искал ответы на серьезные вопросы — в чем смысл жизни, искусства.

— Впервые увидела работы этого художника. Ничего не поняла, — 45-летняя Галина пришла на выставку Олега Голосия с подругой. — Мы не люди искусства. Мне нравится, когда что-то реалистичное — натюрморт или красивый пейзаж. А тут вроде написано, что пейзаж, а я смотрю и не вижу. Жаль художника. Кажется, у него была депрессия. Потому что все его работы очень пессимистичны. Почему его никто вовремя не отвел к врачу?

После "Мистецького арсенала" работы Олега Голосия покажут в Национальном художественном музее.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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